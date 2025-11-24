Hindustan Hindi News
सबरीमाला मंदिर के गायब सोने पर तेज हुई सियासत

Mon, 24 Nov 2025 10:48 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार

केरल का सबरीमाला मंदिर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 1990 के दशक में 10 से 50 साल की लड़कियों और महिलाओं के मंदिर-प्रवेश की इजाजत को लेकर यह वर्षों विवादों में रहा, अब इस मंदिर में सोने की गलत परत के इस्तेमाल को लेकर जबर्दस्त बहस छिड़ गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मंदिर बोर्ड के छह पुराने अधिकारियों और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है, जिसे मरम्मत का काम सौंपा गया था।

वाम मोर्चा सरकार के लिए यह मसला गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि यह विवाद उस समय उठा है, जब सबरीमाला तीर्थयात्रा चल रही है और आगामी 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा खुश है कि उसे एक नया मुद्दा मिल गया है। वहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को लीड करने वाली कांग्रेस भी इसका फायदा उठाने में जुटी है। दरअसल, साल 2019 में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को सोने की परत वाली कोटिंग को ठीक करने का ठेका दिया था। अयप्पा मंदिर में सोने की परत वाली तांबे की कोटिंग का इस्तेमाल मूर्तियों व अन्य ढांचों को मढ़ने के लिए किया जाता है। मगर मरम्मत के बाद मंदिर को लौटाए गए सोने के पैनलों का वजन कम होने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी को इसमें बोर्ड अधिकारियों के शामिल होने का शक है।

दिलचस्प यह है कि मुख्य संदिग्ध के तौर पर पोट्टी की पहचान तब हुई, जब उसने आरोप लगाया कि साल 2019 में उसने जो दो गोल्ड कॉपर कोटेड पैनल दान किए थे, वे गायब हैं। टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार और एन वासु को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। माकपा नेता पद्मकुमार की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने हिंदू भावनाओं का सम्मान करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।

एसआईटी जांच की निगरानी केरल हाईकोर्ट कर रहा है। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस और भाजपा ने स्थानीय चुनावों से ठीक पहले राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विपक्ष इस विवाद को एलडीएफ सरकार के सिस्टम की सड़न के तौर पर पेश कर रहा है। आरोप है कि पोट्टी सिस्टम के भीतर का ही आदमी है। साल 2010 में वह मंदिर के पुजारी का असिस्टेंट था। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार, 12 तांबे की प्लेटें (जो द्वारपालकों को ढकती थीं) और दो पीडम (जिन पर द्वारपाल खड़े होते थे) का कुल वजन 42.8 किलोग्राम था, उन्हें हटाकर पोट्टी को सोने की परत चढ़ाने के लिए दे दिया गया था। कोर्ट को पता चला कि रेनोवेशन के बाद लौटाई गई चीजों का वजन सिर्फ 38.258 किलोग्राम है। टीडीबी अब इसलिए मुश्किल में फंस गया है कि उसने वजन में हुई कमी को नजरअंदाज कर दिया था। जाहिर है, एसआईटी ने आरोपियों पर ‘चोरी’ और ‘आपराधिक धोखाधड़ी’ के अभियोग लगाए हैं।

वाम मोर्चा इस मुद्दे को बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके लिए एक मुश्किल राजनीतिक स्थिति है। वहीं भाजपा राज्य में ‘हिंदू भावनाओं’ को जगाने के लिए इसे तूल देने की कोशिश कर रही है। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस केरल से संजीवनी बटोरने को बेताब है। पार्टी राज्य के इस नए सिस्टम को बदलना चाहती है, जिसमें यहां के मतदाता विधानसभा चुनावों में एलडीएफ और संसदीय चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का साथ देते हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता दोनों चुनावों में रणनीतिक रूप से वोट देते हैं, ताकि भाजपा को बाहर रखा जा सके। इस मौके का इस्तेमाल करके भगवा पार्टी वोटरों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या राज्य में भरोसेमंद नेतृत्व की कमी है।

कांग्रेस का मानना ​​है कि यह भावनात्मक मुद्दा उसके लिए एक सुनहरा मौका है। अब भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला चल रहा है कि कौन दल अयप्पा के श्रद्धालुओं का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है। दिलचस्प यह है कि दोनों ही दल रोजी-रोटी के मुद्दों को एक ऐसे राज्य में हाशिये पर डाल रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा साक्षर है और जिसके सामाजिक उन्नति के संकेतक पश्चिम के विकसित देशों से होड़ ले रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)