नीट को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता
देश के लगभग 22 लाख परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) केवल एक परीक्षा नहीं है, यह उनकी सालों की तपस्या, उनके संघर्ष और सुनहरे सपनों का प्रतीक है…
बांसुरी स्वराज, सांसद, लोकसभा
देश के लगभग 22 लाख परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) केवल एक परीक्षा नहीं है, यह उनकी सालों की तपस्या, उनके संघर्ष और सुनहरे सपनों का प्रतीक है। यह कोटा व देश के दूसरे शहरों में देर रात तक जागकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए; बिहार-झारखंड-उत्तर प्रदेश के किसानों की उन बेटियों के लिए, जो अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं; और उन अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, जो अपने खर्चों में कटौती करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनके बच्चे की मेहनत व प्रतिभा को सफलता अवश्य मिलेगी।
हाल ही में नीट परीक्षा में पैदा हुए गतिरोध ने पूरे देश में रोष और चिंता की लहर पैदा कर दी, तो इसके पीछे यही उम्मीद है। छात्रों व अभिभावकों की यह चिंता पूरी तरह स्वाभाविक है और यही वजह है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। कई राज्यों में छापेमारी व गिरफ्तारियां हुईं और जांच एजेंसियां अब पेपर लीक करने वाले संगठित नेटवर्क व गेस पेपर रैकेट की तह तक पहुंचने में जुटी हैं। आगामी 21 जून को पुनर्परीक्षा की घोषणा भी कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थी लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहें। सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषियों को क्षमा नहीं किया जाएगा, चाहे वे बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हों। यह जवाबदेही का सीधा उदाहरण है।
वहीं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर सुधार के लिए कोई सार्थक सुझाव देने के बजाय छात्रों-अभिभावकों की चिंता को एक राजनीतिक अवसर में बदलने का रास्ता चुना। इस मामले में उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने संस्थागत विफलता का आरोप लगाया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, मानो पेपर लीक होने की समस्या 2014 के बाद ही शुरू हुई है। देश की जनता असलियत जानती है।
प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या दशकों से अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान व्यवस्था को प्रभावित करती रही है। सीबीएसई पीएमटी, एम्स प्रवेश परीक्षाएं और राज्यों की कई भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद लोग भूले नहीं हैं। खुद कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान ने बार-बार पेपर लीक का संकट झेला, जिनमें रीट विवाद भी शामिल था। उस घटना ने लाखों नौजवानों का भविष्य अधर में डाल दिया था। तब कांग्रेस ने आज जैसा गुस्सा या हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई थी?
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस्तीफे की मांग अखबारों में सुर्खियां तो दिला सकती है, लेकिन संस्थागत विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत व ठोस नीति की जरूरत होती है। शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह एक ‘कमान क्रम’ के उल्लंघन का मामला है और उन्होंने इस प्रणाली को और मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। देश में संरचनात्मक सुधारों को तेज कर दिया गया है। इसके तहत मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपाय, कड़ी निगरानी प्रणाली, विक्रेताओं की सख्त जवाबदेही और अगले परीक्षा चक्र से पूर्णतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। ये सभी ढांचागत सुधार तेजी से लागू किए जा रहे हैं। नौजवानों व अभिभावकों की चिंताओं के प्रति सरकार के संवेदनशील रुख का ही यह नतीजा है कि दीर्घकालिक सुधारों के लिए ‘राधाकृष्णन समिति’ की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024’ जैसे कड़े कानून लेकर आई। इस नए कानून में संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ 10 साल तक की कैद जैसी सख्त सजा के प्रावधान शामिल हैं।
निस्संदेह, हमारे छात्र जवाबदेही, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर इस विश्वास के हकदार हैं कि इस देश में योग्यता और परिश्रम का मूल्य अभी भी है। यह भरोसा राजनीतिक कलाबाजी दिखाने या कृत्रिम आक्रोश जताने, जुलूस-प्रदर्शन करने और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से बयानबाजी से नहीं लौटेगा। यह भरोसा तब सुदृढ़ होगा, जब कड़े सुधार होंगे, संस्थागत जवाबदेही तय होगी और युवा सपनों का सौदा करके अपनी जेबें भरने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जो एक मिसाल बने।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।