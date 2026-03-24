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वैश्विक सहयोग और विकास का आधार बन रही संस्कृति

Mar 24, 2026 11:19 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में संस्कृति, रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, पहचान, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के बीच…

वैश्विक सहयोग और विकास का आधार बन रही संस्कृति

शेखर चंद्र जोशी, प्रोफेसर एवं कला विशेषज्ञ

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में संस्कृति, रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, पहचान, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के बीच हुए सांस्कृतिक समझौते यही संकेत देते हैं कि संस्कृति अब कूटनीति, सहयोग और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम बन रही है।

सांस्कृतिक सहयोग और नीतिगत साझेदारियों में दुनिया भर में उल्लेखनीय वृद्धि दिख रही है। पेरू और यूरोपीय देशों के बीच स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा हेतु सहयोग को सुदृढ़ किया गया है। इसी प्रकार, क्रिएटिव न्यूजीलैंड और नियू सरकार के बीच प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। अफ्रीका में घाना और ऑस्ट्रिया के बीच पर्यटन, संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग विकसित किया जा रहा है। एशिया में फिलीपींस और जापान द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (एमएकेएएचएनआई- 2026) ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आपदा-प्रतिरोध जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाया है।

हालांकि, इस व्यापक विमर्श के केंद्र में कलात्मक स्वतंत्रता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कलाकार बिना भय, भेदभाव या दमन के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति पेश कर सकें। यह स्वतंत्रता केवल सृजन तक सीमित नहीं, बल्कि संसाधनों, मंचों और अवसरों तक समान पहुंच से भी जुड़ी है। डिजिटल युग में यह विमर्श और अधिक जटिल हो गया है। आज बड़ी संख्या में कलाकार डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रहे हैं। इससे सृजन की संभावनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। तकनीकी कौशल की कमी, डिजिटल असमानता और संसाधनों तक सीमित पहुंच आज भी अनेक कलाकारों के लिए बाधा बनी हुई है।

विशेष रूप से एआई और कॉपीराइट का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। अनेक देशों में यह आशंका जताई जा रही है कि एआई मॉडल के प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री का उपयोग बिना अनुमति हो रहा है, जिससे रचनाकारों के अधिकार और आय प्रभावित हो सकते हैं। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विधायी सुधार और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यूनेस्को के 2005 के ‘सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता’ सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि लगभग 85 प्रतिशत देशों ने सांस्कृतिक नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बावजूद इसके, चुनौतियां कम नहीं हैं। संस्कृति का अत्यधिक व्यावसायीकरण उसकी मौलिकता और विविधता को प्रभावित कर सकता है। अतः जरूरी है कि नीतियां सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण को ध्यान में रखकर विकसित की जाएं।

इस दिशा में सार्वजनिक निवेश की भूमिका अहम है। सरकारों को ऐसे संस्थागत और कानूनी ढांचे भी विकसित करने चाहिए, जो कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करें। सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक और स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना समय की मांग है। विश्व के विभिन्न देशों में इस बाबत सकारात्मक पहल देखने को मिल रही हैं। पराग्वे ने दीर्घकालिक सांस्कृतिक रणनीति विकसित की है, तो स्कॉटलैंड में सांस्कृतिक साझेदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है। सिंगापुर में समावेशी सांस्कृतिक योजनाओं के माध्यम से निम्न-आय वर्ग को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जबकि मॉरीशस जैसे देश कला निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार कर रहे हैं।

तकनीकी विकास को सामाजिक न्याय, समान पहुंच व सांस्कृतिक विविधता के साथ जोड़ना आवश्यक है। इसके साथ ही, लैंगिक असमानता भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। वीजा संबंधी समस्याएं, आर्थिक सीमाएं, पर्यावरणीय चिंताएं और सूचना की कमी भी कलाकारों की वैश्विक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। यह समझना होगा कि संस्कृति अतीत की धरोहर ही नहीं, वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली शक्ति भी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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