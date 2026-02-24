एक कुलपति की बात पर इतना हंगामा क्यों बरपा

भारत में जाति एक दहनशील मुद्दा है। इसको लेकर की गई किसी भी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद का शांत होना कठिन होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित के एक हालिया साक्षात्कार पर हंगामा खड़ा हो गया है…

सुधांशु रंजन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार भारत में जाति एक दहनशील मुद्दा है। इसको लेकर की गई किसी भी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद का शांत होना कठिन होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित के एक हालिया साक्षात्कार पर हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियम को गैर-जरूरी बताते हुए कहा कि दलित और अश्वेत हमेशा पीड़ित बनकर या ‘विक्टिम कार्ड’ खेलकर प्रगति नहीं कर सकते। इस बयान पर जब विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि वह स्वयं बहुजन हैं।

वैसे, शांतिश्री की बात गंभीर विमर्श की मांग करती है। इस पर हंगामा खड़ा करने वालों को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। भारत में जातिगत भेदभाव रहा है और इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, परंतु यहां अमेरिका की तरह कभी गुलामी की व्यवस्था नहीं रही। वहां स्कूलों और बसों तक में श्वेतों-अश्वेतों के अलग-अलग बैठने की व्यवस्था थी। बस में एक तख्ती लगा दी जाती थी कि उसके पीछे की सीटों पर अश्वेत बैठेंगे। जब गोरों की संख्या ज्यादा हो जाती थी, तब उस तख्ती को निकालकर और पीछे कर दिया जाता था और अश्वेतों को उठाकर गोरों के लिए जगह बनाई जाती थी।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ड्रेड स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड (1857) मामले में गुलामी-प्रथा को संविधान सम्मत बताते हुए रंग-आधारित अलगाव (सेग्रिगेशन) को सही ठहराया। ‘प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896) मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यह अलगाव सही है, बशर्ते श्वेतों और अश्वेतों के अधिकार बराबर हों। सन् 1954 के ‘ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन’ मामले में न्यायालय ने इस प्रथा को अवैध करार दिया। तब इस फैसले को लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश अर्ल वारेन के पुतले जलाए गए थे। अमेरिकी अश्वेत काफी हद तक अब पीड़ित की मानसिकता से बाहर आ गए हैं। ओबामा फाउंडेशन द्वारा पिछले 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक रील जारी किया गया, जिसमें बराक ओबामा कह रहे हैं, ‘विक्टिमहुड’ कोई मुद्रा नहीं है, सफलता उपहार के रूप में परोसी नहीं जाति, बल्कि प्रयास से अर्जित करनी पड़ती है।’

ऐसा नहीं है कि बराक ओबामा ने अपने साथ हुए भेदभाव का कभी जिक्र नहीं किया। उन्हें कभी होटल में बैरा समझा गया, तो कभी नौकर, पर 27 जुलाई, 2004 को बॉस्टन में आयोजित डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने कहा- अमेरिका नस्लों में बंटा हुआ देश नहीं है। यह ब्लैक अमेरिका नहीं है, व्हाइट अमेरिका नहीं है, लैटिन अमेरिका नहीं है, एशियन अमेरिका नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस भाषण ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दी।

निस्संदेह, भारत में जाति-व्यवस्था के कारण भीषण जुल्म हुए, लेकिन जाति-व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। पीवी काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास में इसके बारे में लिखा है। सवाल यह भी है कि अतीत में हुए जातिगत शोषण की बार-बार चर्चा करके हम जातिविहीन समाज कैसे बनाएंगे?

सन् 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने जी पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया। इसका मकसद था, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। इसके तहत स्कूली पाठ्यक्रमों से विभाजनकारी तथ्यों को हटाना था। कमिटी के एक सदस्य एसएल भैरप्पा ने सवाल उठाया कि सत्य पर परदा डालना कितना उचित है? पार्थसारथी ने जवाब दिया कि यह सही है कि महमूद गजनवी और औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, जबरन धर्मांतरण कराए, लेकिन इन बातों को अब पढ़ाने का क्या लाभ? भैरप्पा ने जब विरोध जारी रखा, तो कमिटी का पुनर्गठन करके उन्हें हटा दिया गया। अगर उस समय सांप्रदायिक घटनाओं को विभाजनकारी मानते हुए पाठ्यक्रम से बाहर किया गया, तो अब जातीय विद्वेष की चर्चा करके कैसी एकता लाई जा सकती है?

अनेक दलित अपनी प्रतिभा व परिश्रम के बूते शीर्ष पर उस समय पहुंचे, जब न आरक्षण था और न ही उनके पक्ष में कोई कानून। इसलिए शांतिश्री की सलाह दलितों के उत्थान के द्वार खोल सकती है।