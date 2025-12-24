कठोर राजनीति को संवेदना से सींचते रहे अटल बिहारी

संक्षेप: किसी भी देश-समाज में अपने विचार, आचरण और संवेदना से पूरे युग की दिशा निर्धारित करने वाले विरले ही लोग होते हैं। आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक ऐसे ही राष्ट्रपुरुष के रूप में दर्ज है…

कलराज मिश्र,पूर्व राज्यपाल, राजस्थान किसी भी देश-समाज में अपने विचार, आचरण और संवेदना से पूरे युग की दिशा निर्धारित करने वाले विरले ही लोग होते हैं। आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक ऐसे ही राष्ट्रपुरुष के रूप में दर्ज है। अटल जी राजनीति में थे, पर राजनीति से कहीं ऊपर दिखाई देते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से सार्वजनिक जीवन में गरिमा, संवाद और संतुलन का भाव स्थापित हो जाता था। जनता उन्हें इसलिए नहीं मानती थी कि वह प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए कि वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रनायक थे।

मैंने अटल जी को केवल सरकार के मुखिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में अनुभव किया, जिनकी सोच राष्ट्रहित, लोक-कल्याण और मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। उनका यह कथन कि ‘सरकारें आएंगी, जाएंगी; पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए।’ यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन का सार था। यही भाव उनके प्रशासनिक व राजनीतिक निर्णयों की नींव बना। अटल जी के सार्वजनिक जीवन का मूल आधार सुशासन था। उनके लिए शासन का अर्थ केवल फाइलों का निपटारा नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना था। उनके नेतृत्व में विकास एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प बना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश की दूरियां पाटते हुए आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी, तो उदारीकरण को आगे बढ़ाकर उन्होंने भारत को आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में खड़ा किया। उनके निर्णयों में स्पष्टता थी, दूरदृष्टि थी और सबसे अहम, उनमें देश के अंतिम व्यक्ति का हित निहित था। आज भी उनकी सरकार द्वारा आरंभ अनेक योजनाएं देश की प्रगति की मजबूत आधारशिला बनी हुई हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अटल जी ने असाधारण साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। पोखरण के परमाणु परीक्षणों ने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही, यह भी उतना ही सत्य है कि शक्ति के साथ शांति का संतुलन उनकी राजनीति का मूल स्वभाव था। लाहौर की बस यात्रा और संवाद की पहल प्रमाणित करती है कि वह टकराव नहीं, समाधान में विश्वास रखते थे। इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का उनका विचार आज भी भारत की समावेशी और मानवीय राजनीति का नैतिक आधार है।

राजनीतिक दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी अद्वितीय थे। वह विरोध को लोकतंत्र की शक्ति मानते थे, न कि उसकी दुर्बलता। संसद में उनका आचरण और वाणी मर्यादा की उच्चतम मिसाल हैं। असहमति में भी सम्मान और संवाद बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसी संतुलन ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक बनाया। अटल जी के व्यक्तित्व का सबसे कोमल और मानवीय पक्ष उनका कवि हृदय था। सत्ता के शोर और राजनीति की कठोरता के बीच उनकी कविता संवेदना, आत्म-चिंतन और राष्ट्रप्रेम की निर्मल धारा थी। वह शब्दों के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा से संवाद करते थे। उनकी पंक्तियां आज भी मन को स्पर्श करती हैं और साहस देती हैं- हार नहीं मानूंगा/ रार नहीं ठानूंगा/ काल के कपाल पर/ लिखता मिटाता हूं/ गीत नया गाता हूं। ये पंक्तियां केवल कविता नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्र को निरंतर उठ खड़े होने का संदेश हैं।

प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी अटल जी का स्वभाव सरल और आत्मीय रहा। वह कार्यकर्ता के दर्द को भी समझते थे और आम नागरिक की चिंता को अपनी चिंता मानते थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, बल्कि उन मूल्यों की स्वीकृति थी, जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान किसी एक कार्यकाल या एक निर्णय तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, राजनीति को मानवीय गरिमा से जोड़ा और यह सिखाया कि शक्ति के साथ संवेदना और विकास के साथ समरसता कैसे चल सकती है! वह ऐसे नेता थे, जिन्होंने भविष्य की ओर देखते हुए देश को उसकी जड़ों से जोड़े रखा।