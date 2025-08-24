नेपाल में नए नक्शे को लेकर निशाने पर ओली सरकार

नेपाल इस बार भारत से कम और चीन से ज्यादा नाराज है। दरअसल, चीन ने उस नक्शे को मान्यता दी है, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल…

पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार नेपाल इस बार भारत से कम और चीन से ज्यादा नाराज है। दरअसल, चीन ने उस नक्शे को मान्यता दी है, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल का विपक्ष सवाल कर रहा है कि आपने चीन को ‘चुच्चे मानचित्र’ यानी नया नक्शा क्यों नहीं भिजवाया था?

यह 18 मई, 2020 की बात है, जब नेपाल का राजनीतिक मानचित्र संसद से पारित किया गया था। तत्कालीन सरकार ने नेपाल की सीमा में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल करते हुए नए मानचित्र में नेपाल के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया था, जिससे कुल क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 147,516 वर्ग किलोमीटर हो गया। मगर इस नए मानचित्र को चीन और भारत के साथ साझा करना ओली सरकार भूल गई। इस बीच 28 अगस्त, 2023 को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपना ‘मानक मानचित्र, 2023 संस्करण’ जारी किया। उसमें पुराने मानचित्र को ही स्वीकृति दी गई, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया था। नेपाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें चीन के नए नक्शे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। यह बयान जिस भी नेपाली नागरिक ने सुना, अपना माथा पीटकर रह गया। लोगों ने जब नेताओं और नौकरशाहों को कठघरे में खड़ा करना शुरू किया, तब अपनी खाल बचाने के लिए ओली सरकार बयान देने लगी कि चीन ने नए मानचित्र की अनदेखी की है, जिसे 1816 की सुगौली संधि के आधार पर संसद ने मंजूरी दी थी।

कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नए मानचित्र के बारे में न केवल पड़ोसी देशों, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी औपचारिक जानकारी न देना नेपाल की खुद की कमजोरी है। उनके मुताबिक, किसी भी देश को अपने मानचित्र में बदलावों के बारे में संबंधित पक्षों को सूचित करना होता है। अब वे पूछ रहे हैं, क्या नेपाल सरकार ने मानचित्र में बदलावों और नए मानचित्र के अनुसार प्रतीकों, चिह्नों को बदलने जैसे संविधान संशोधन के बारे में मित्र देशों को सूचित किया था? अगर किया था, तो उसने इसे मॉनिटर किया या नहीं? नेपाली विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लम्साल का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देशों को इस नक्शे के बारे में लिखा था या नहीं?

बहरहाल, 2 नवंबर, 2019 को भारत ने लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया था, जिसका नेपाल में कड़ा विरोध हुआ था। उसके अगले साल 8 मई, 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन किया। 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला को भारत-चीन सीमा के पास लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नेपाल में उन दिनों भारत के विरुद्ध काफी तनावपूर्ण माहौल बना दिया गया था। नेपाल ने तब समस्या सुलझाने की खानापूर्ति भर की, मगर 18 मई, 2020 को संसद में नया नक्शा पास किया, जिसके बारे में दोनों पड़ोसियों को अवगत न कराकर चुप्पी साध ली।

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री भेष बहादुर थापा का कहना है कि यह दावा नहीं किया जा सकता कि बाकी दुनिया को इस मामले की औपचारिक जानकारी थी। थापा कहते हैं, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नया नक्शा जारी होने के बाद नेपाल को कूटनीतिक बातचीत जारी रखनी चाहिए थी। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि नेपाल सरकार की कूटनीतिक निष्क्रियता का दुष्परिणाम है यह। नेपाल के पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई कहते हैं कि इस घटना के बाद यह बात पुख्ता हो गई है कि उत्तरी और दक्षिणी, दोनों पड़ोसी देश अब नेपाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खैर, जो भी हो, जब यह जानकारी मिली कि इसी मार्ग से भारत-चीन सीमा-पार व्यापार के लिए सहमत हुए हैं, नेपाल में कुछ लोग फिर से इस पर विवाद खड़ा करे में जुट गए हैं। मगर नेपाल के पास अब एक ही विकल्प है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेइ!