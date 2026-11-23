आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस कीर्तना के बीच इस समय जुबानी जंग छिड़ी हुई है। नारा ने अपनी एक ‘एक्स’ पोस्ट में दावा किया है…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार

आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस कीर्तना के बीच इस समय जुबानी जंग छिड़ी हुई है। नारा ने अपनी एक ‘एक्स’ पोस्ट में दावा किया है कि उनकी सरकार निवेश के मामले में ‘तेजी से फैसले’ करती है, जिस पर कीर्तना ने पलटवार करते हुए कहा, तमिलनाडु ‘तेजी से अमल’ करने में यकीन रखता है। यह कोई मामूली बहस नहीं है, बल्कि दो पड़ोसी राज्यों के बीच जारी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा को दर्शाती है कि कौन बेहतर विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है?

दक्षिणी राज्यों में निवेश को लेकर अक्सर खींचतान होती रहती है, लेकिन इस बार इसमें ‘जासूसी’ का पहलू भी जुड़ गया है। तमिल मीडिया के एक हिस्से ने बेहद आक्रामकता से यह दावा किया कि विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ के 15 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह वह एजेंसी है, जो सिंगल-विंडो निवेश की सुविधा मुहैया कराती है। आरोप है, ये कर्मचारी निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां आंध्र प्रदेश को दे रहे थे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा मचा कि इस मुद्दे से जुड़ी समझदारी भरी बातचीत दब गई।

कहा जा रहा है, तमिलनाडु के साथ बातचीत करने के बावजूद दक्षिण कोरिया की तीन ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ता कंपनियां- हवाशिन (850 करोड़ रुपये), सियोन (514 करोड़ रुपये) और इवामेट (250 करोड़ रुपये) निवेश संबंधी जानकारी लीक हो जाने से आंध्र प्रदेश चली गईं। जाहिर है, डीएमके ने इस विवाद को लपक लिया और इसे विजय सरकार की अक्षमता बताना शुरू कर दिया। हालांकि, ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ ने बयान जारी करके कहा कि कर्मचारी निकाले नहीं गए हैं, बल्कि वे नए अवसर मिलने पर वहां गए हैं। इन कर्मचारियों ने बाकायदा अपना नोटिस पीरियड पूरा किया था। दो कर्मचारियों को हटाया गया था, जिनमें से एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जो बाद में आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड (निवेश से जुड़ी एक एजेंसी) में शामिल हो गए।

दिलचस्प यह है कि कथित लीक की खबर मीडिया में ऐसे समय पर आई है, जब इसी हफ्ते तमिलनाडु में दूसरा निवेश सम्मेलन होने वाला है। जासूसी या डाटा लीक के आरोपों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश सरकार ने तुरंत इन कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश कर दी, ताकि ऑटो, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। ये वही क्षेत्र हैं, जिनमें आंध्र निवेश आकर्षित करने में जुटा है।

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच विशेषज्ञों को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। अगर पिछले छह महीनों के दौरान इन राज्यों में आए निवेश की तुलना करें, तो आंध्र प्रदेश ने कुल 9.89 लाख करोड़ रुपये के घरेलू-विदेशी निवेश का दावा किया है। वहीं, तमिलनाडु ने कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सहमति हासिल करने की बात कही है, जिसमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आया 50,000 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी शामिल है। निवेश की तुलना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका सही पैमाना आरबीआई का निवेश डाटा ही बताता है, जो कुछ देरी से आता है।

तमिलनाडु पारंपरिक रूप से ‘मैन्युफैक्चरिंग’ क्षेत्र में मजबूत रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की पहल की है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के अपने पहले के दो कार्यकालों (1995-2004) में, वह राज्य में भारी निवेश लाने में सफल हुए थे। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कड़ी टक्कर देते हुए वह माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट सेंटर को हैदराबाद के करीब ‘साइबराबाद’ में लाने में कामयाब रहे।

आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल राज्य बना हुआ है। इसकी ‘लैंड पूलिंग’ नीति को अब पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। कारोबारी- खासकर विदेशी निवेशक- सोशल मीडिया के शोर-शराबे या मंत्रियों की बयानबाजी पर ध्यान नहीं देते। वे अपना पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करते हैं। पैसा वहीं जाता है, जहां उसे मुनाफा दिखता है।