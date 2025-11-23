अमेरिका में भी अपना दायरा बढ़ा रहा भारतीय जायका

संक्षेप: पिछले दिनों न्यूयॉर्क (अमेरिका) के एक भारतीय रेस्तरां में बैठी हुई थी। वहां तरह-तरह के शाकाहारी व्यंजन मौजूद थे। छोले-भठूरे की खुशबू तो हवा में तैर रही थी। लगता ही नहीं था कि हम भारत में नहीं हैं। कई भारतीय भी दिखाई दे रहे थे…

क्षमा शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार पिछले दिनों न्यूयॉर्क (अमेरिका) के एक भारतीय रेस्तरां में बैठी हुई थी। वहां तरह-तरह के शाकाहारी व्यंजन मौजूद थे। छोले-भठूरे की खुशबू तो हवा में तैर रही थी। लगता ही नहीं था कि हम भारत में नहीं हैं। कई भारतीय भी दिखाई दे रहे थे। मगर भारतीयों से ज्यादा श्वेत लोग भारतीय भोजन का आनंद उठा रहे थे। बहुत से अश्वेत जो भारतीय मूल के नहीं थे, वे भी खाने में मगन थे। कोई दाल-चावल, रोटी-सब्जी खा रहा था, तो कोई इडली, डोसा, चटनी, सांभर का आनंद ले रहा था।

इसके कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क राज्य के एक छोटे से कस्बे इथका के भारतीय स्टोर में गई। इथका में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नेल विश्वविद्यालय है। दुनिया भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे भी पढ़ते हैं। यहां का भारतीय स्टोर बहुत बड़ा नहीं था, जैसा कई अन्य शहरों में दिखा। मगर यहां हर वह मसाला मिल रहा था, जो भारतीय पकवानों में इस्तेमाल होता है। जिन आलमारियों में ये मसाले, जैसे हल्दी, अजवायन, मेथी, जीरा, हींग, लाल मिर्च, सूखी मिर्च, धनिया, काला नमक, सेंधा नमक, इमली, नारियल, खटाई, सांभर मौजूद थे, उनके आसपास मसालों की वैसी ही गंध थी, जो भारत के किराना स्टोर और दुकानों में महसूस होती है।

मेरे साथ एक करीबी परिजन थे, जो पिछले तीस साल से अमेरिका में रहते हैं। मुझे इस तरह हैरान और खुश होते देख वह मुस्कराते हुए बोले- पहले यह सब इतनी आसानी से नहीं मिलता था। बड़े शहरों के स्टोर्स में कुछ चीजें मिल जाती थीं। मगर ज्यादातर चीजें तो भारत से ही साथ लानी पड़ती थीं या किसी आने वाले से मंगानी पड़ती थीं। जब से यहां पर भारतीयों तथा अन्य एशियाई देशों के लोगों का आना-जाना बढ़ा है, तब से अब भारतीय खान-पान की सामग्रियां भी आसानी से मिलने लगी हैं। यहां तक कि छोटे-छोटे शहरों में भी भारतीय सामान से भरे स्टोर और भारतीय व्यंजन परोसने वाले रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं।

पिछले दिनों कई बड़े स्टोर मालिकों के वक्तव्य छप चुके हैं कि उनके स्टोर तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक कि उनमें वे चीजें न मिलती हों, जो खास तौर से भारतीय खान-पान से जुड़ी हैं। अब तो हालत यह है कि बहुत से गैर-भारतीय भी इन चीजों को खरीदते हैं। पिछले ही दिनों एक सर्वेक्षण में बताया गया था कि गत एक साल में इन मसालों व अन्य सामान की बिक्री में चार गुना वृद्धि हुई है। इन बातों को पढ़कर वे दिन याद आ रहे थे, जब हमें बताया जाता था कि विदेशी भारतीय मसालों, खासतौर से गरम मसाले का व्यापार करते थे।

भारतीय सामान को बेचने वाला शुरुआती स्टोर पटेल ब्रदर्स है। यह पचास साल पुराना है। इसकी पहली शाखा शिकागो में 1974 में खोली गई थी। इसकी शाखाएं अब तक अमेरिका के बीस राज्यों में खुल चुकी हैं। अन्य सूबों में भी खोलने की योजना है। यह अमेरिका में भारतीय खान-पान की सामग्री बेचने वाली सबसे बड़ी चेन है। अब पटेल ब्रदर्स रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सारे सामान बेचने लगे हैं और अपने व्यापार को फैला रहे हैं। इनकी देखादेखी अन्य स्टोर भी अपने यहां भारतीयों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2031 तक भारतीय सामग्री की बिक्री में प्रतिवर्ष 6.1 की दर से बढ़ोतरी होगी। कहा जा रहा है कि जेनरेशन-जी वाले अमेरिकी बड़ी संख्या में भारतीय और एशियाई खान-पान का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें भारत से आई खान-पान की सामग्री जैसे मिठाइयां, नमकीन, अचार तथा अन्य चीजें बहुत पसंद आ रही हैं। जेनरेशन-जी के लिए खान-पान बस उसी देश तक सिमटा हुआ नहीं है, जहां वे रहते हैं, बल्कि वे किसी एक देश में रहते हुए भी दुनिया भर के जायके का आनंद लेना चाहते हैं।

जिस परिजन का मैंने ऊपर जिक्र किया है, उन्होंने ही बताया कि कुछ साल पहले एक महिला ने पूर्ण रूप से शाकाहारी रेस्टोरेंट खोला था। पहले तो वह खूब चला, लेकिन फिर कुछ निजी कारणों से बंद हो गया। अब उसी महिला के बच्चे इस शाकाहारी रेस्टोरेंट को खोलने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है, भारतीय खान-पान और सुगंधित मसालों का डंका अमेरिका में हर तरफ बज रहा है। दुनिया के बहुत से लोग इसकी आवाज तेज करने में अपना योगदान दे रहे हैं।