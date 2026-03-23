सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा में कारगर एचपीवी टीका

भारत ने पिछले दिनों सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाया। यह कदम किशोर लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ था…

गौरवी मिश्रा,कैंसर विशेषज्ञ, टीएमसी, मुंबई भारत ने पिछले दिनों सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाया। यह कदम किशोर लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ था। यह सर्वाइकल, यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे प्रचलित कैंसर है, जिसमें हर साल लगभग 6.6 लाख नए मामले सामने आते हैं और 3.5 लाख मौतें होती हैं। कई उच्च आय वाले देशों ने अब स्क्रीनिंग और टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया है, पर भारत में अभी भी इसकी ऊंची दर बनी हुई है। हम इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित देशों में एक हैं। यह भारतीय स्त्रियों में होने वाला दूसरा व देश में कुल मिलाकर तीसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल, देश में इसके 78 हजार से अधिक नए मामले सामने आते हैं और लगभग 43 हजार मौतें होती हैं।

अधिकांश सर्वाइकल कैंसर मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के साथ जननांग में संक्रमण के कारण होते हैं, इसलिए कई अन्य कैंसर के विपरीत, इस कैंसर के जोखिम को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। कम उम्र में शादी, यौनाचार की जल्द शुरुआत, बार-बार गर्भधारण, तंबाकू का सेवन, खराब जननांग स्वच्छता आदि इसके कारक हैं, इसलिए इनमें से अधिकांश जोखिम कारकों को जागरूकता, जांच और टीकाकरण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सुखद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसके उन्मूलन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। उसका प्रयास ‘90-70-90’ रणनीति पर आधारित है- 90 प्रतिशत लड़कियों को 15 वर्ष की आयु तक एचपीवी टीके लगाए जाएं; 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 70 प्रतिशत महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का गहन परीक्षण हो और कैंसर के शुरुआती लक्षण वाली 90 प्रतिशत महिलाओं को उचित उपचार मुहैया कराया जाए।

भारत का टीकाकरण अभियान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एचपीवी टीकों का मजबूत वैश्विक सुरक्षा रिकॉर्ड है। सबसे अधिक देखे जाने वाले दुष्प्रभाव हैं- टीका लगने वाले स्थान पर हल्का दर्द, लालिमा या सूजन। कुछ लड़कियों को अन्य टीकों की तरह हल्के चक्कर आ सकते हैं। इसलिए लड़कियों के बैठने या लेटने के दौरान टीके देना सबसे अच्छा होता है, जिनकी 15 मिनट तक निगरानी की जाती है।

सर्वाइकल कैंसर के टीके को पहली बार 20 साल पहले लाइसेंस दिया गया था, फिर सघन जांच और मूल्यांकन किए गए। दुनिया भर के 140 से अधिक देशों ने एचपीवी संक्रमणों के खिलाफ टीकाकरण लागू किया है। ये टीके उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के प्रकारों, विशेष रूप से एचपीवी 16 और 18 से बचाते हैं, जो एक साथ लगभग 70 प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों में एचपीवी टीकाकरण अभियानों के बाद संक्रमण, कैंसर के पूर्व घावों व समग्र गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दर में भारी कमी आई है। दुनिया भर में एचपीवी टीकाकरण ने अब तक सर्वाइकल कैंसर से लगभग दस लाख मौतों को रोका है। पिछले एक दशक में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, उन अध्ययनों से मिलता है, जो बताते हैं कि एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक भी दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन अध्ययनों का एक हिस्सा टाटा मेमोरियल सेंटर भी रहा है, जिनमें साबित होता है कि एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारतीय आबादी में सुरक्षित, प्रभावी और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

देखा जाए, तो एचपीवी टीकाकरण शुरू करने का भारत का निर्णय वैज्ञानिक रूप से ठोस, किफायती और एक नैतिक पहल है। सघन स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और उपचार की सुनिश्चित पहुंच के साथ, टीकाकरण एक पीढ़ी की अवधि के भीतर सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली पीड़ा को काफी कम कर सकता है। जाहिर है, एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत महज नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं की भलाई के लिए देश की प्रतिबद्धता का एलान है।