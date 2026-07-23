बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देने से समाज बदलेगा

पिछले एक दशक में भारत ने स्वच्छता के लिए वह कर दिखाया, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में लगभग 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने खरबों रुपये इसके लिए खर्च किए…

पंकज चतुर्वेदी,वरिष्ठ पत्रकार पिछले एक दशक में भारत ने स्वच्छता के लिए वह कर दिखाया, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में लगभग 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने खरबों रुपये इसके लिए खर्च किए। दुनिया ने ताली बजाई, पर मैदान पर तस्वीर अब भी वही है- टूटे हुए, अस्वच्छ शौचालय और खुले में शौच। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में हर छठा व्यक्ति खुले में शौच करता है, जबकि कर्नाटक मूल्यांकन प्राधिकरण की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट बताती है कि घर में शौचालय होने के बावजूद राज्य के 27 फीसदी लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि शौचालय कितने बने, सवाल यह है कि उनका सही इस्तेमाल करना कितनों को आता है?

एक ताजा अध्ययन कहता है कि शहरों में मात्र 38 प्रतिशत और गांवों में मात्र छह फीसदी परिवार ही शौचालय का सुरक्षित इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसके रखरखाव और हाथ धोने की प्रक्रिया का अच्छे तरीके से पालन होता है। कई गांवों में शौचालय हैं, पर ताले लगे हैं, सार्वजनिक शौचालयों में पानी, साबुन और रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे शौचालयों में कोई अंदर जाना नहीं चाहता, यानी ईंट-गारे से शौचालय तो बन गए, पर उसकी संस्कृति नहीं बनी।

विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया था कि अपर्याप्त स्वच्छता से भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत हर साल गंवा देता है। आज यह रकम कई गुना बड़ी होगी। हर साल अनुमानतः एक से डेढ़ लाख बच्चे पांच साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, जिनका बड़ा कारण असुरक्षित शौचालय और गंदा पानी है। हर दिन करीब 280 छोटे बच्चों की जान इसी वजह से जा रही है। महिलाओं और लड़कियों पर सबसे भारी बोझ है- स्कूल में शौचालय न हो, तो पढ़ाई छूटती है और सुरक्षा का संकट खड़ा होता है, कार्यस्थल पर उत्पादकता घटती है। अध्ययन कहते हैं कि स्वच्छता पर एक रुपया खर्च करें, तो 4.5 रुपये तक वापस मिल जाते हैं। यह वापसी दवाई, अस्पताल और काम के खोए दिनों की बचत के रूप में होती है। फिर भी हम इसी दिशा में आधे-अधूरे मन से चल रहे हैं।

असली समस्या कहीं और है। दरअसल, शौचालय को अपवित्र मानने की पुरानी सोच अब भी जिंदा है। शौचालय साफ करने वाले को नीची नजर से देखने की मानसिकता की वजह से कोई यह काम ठीक से करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी कमी यह है कि बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि शौचालय में कैसे बैठें, कैसे हाथ धोएं? जब सार्वजनिक शौचालय गंदे मिलते हैं, तो आम आदमी वहीं मुड़कर चल देता है, जहां वह पहले जाता था, यानी खुले में।

अब समय आ गया है कि हम ईंटों से आगे की सोचें। जब तक शौचालय बनाना और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण, दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे, तब तक अरबों रुपये के निवेश बेकार जाते रहेंगे। सबसे कारगर निवेश बच्चों में है, क्योंकि बच्चे ही आदतों के सबसे बड़े वाहक हैं और जो सीखते हैं, वे परिवार में ले जाते हैं। इसलिए, प्राथमिक कक्षा से ही ‘स्वच्छता और शिष्टाचार’ नाम से विषय शुरू हो, जिसमें चित्र-प्रधान पुस्तिकाओं के जरिये बच्चों को शौचालय के सही उपयोग से लेकर हाथ धोने, मासिक धर्म स्वच्छता और शौचालय की साफ-सफाई तक के तरीके सिखाए जाएं। स्कूल के शौचालय इसके आदर्श बनें। लड़कों और लड़कियों के शौचालयों के लिए अलग-अलग चित्रावलियां बनें, जिनके जरिये उन्हें बताया जाए। इसी तरह, हर कक्षा में एक ‘शौचालय-मित्र’ छात्र-छात्रा चुने जाएं, जो रोजाना साफ-सफाई, पानी-साबुन की उपलब्धता की जांच करे।

अगर अब भी ये कदम नहीं उठाए गए, तो शौचालयों पर खर्च लाखों करोड़ रुपये बेकार जाते रहेंगे, लाखों बच्चे गंदगी की वजह से बीमार होंगे, लड़कियों-महिलाओं की सुरक्षा व शिक्षा पर संकट गहराता रहेगा और स्वच्छ भारत का सपना सिर्फ इमारतों का होकर रह जाएगा, मन का नहीं बनेगा। शौचालय बनाना सरकार का काम है, उनके सुरक्षित इस्तेमाल का संस्कार देना समाज का। अभी से यह काम शुरू हो जाए, तो अगली पीढ़ी को गंदगी विरासत में नहीं मिलेगी। तब हमारा देश सचमुच स्वच्छ होगा।