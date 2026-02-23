न्याय में नारी अस्मिता से कोई समझौता न हो

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बलात्कार के एक मामले में आए फैसले से स्वाभाविक ही संवेदनशील तबकों और मानवाधिकार के हिमायती लोगों में नाराजगी फैल गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को कम करते हुए कहा कि वास्तविक बलात्कार…

कमलेश जैन,अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बलात्कार के एक मामले में आए फैसले से स्वाभाविक ही संवेदनशील तबकों और मानवाधिकार के हिमायती लोगों में नाराजगी फैल गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को कम करते हुए कहा कि वास्तविक बलात्कार और बलात्कार की कोशिश में फर्क है। ‘जननांग के अंदर स्खलन’ पर ही वास्तविक बलात्कार माना जाएगा। निस्संदेह, ऐसी टिप्पणी समाज पर गहरा असर डालती है। यह न सिर्फ क्रूर मानसिकता वालों को उकसाती है, बल्कि सामाजिक समानता के मूल्य पर भी चोट करती है।

आज भी अदालतों से ऐसी टिप्पणी आखिर क्यों आती है? इसकी दो बड़ी वजहें समझ में आ रही हैं। पहली, साल 2013 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अर्थ काफी संकुचित था। पहले छूने, टटोलने, नग्न करने को बलात्कार की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। नतीजतन, बलात्कार के ज्यादातर मामलों में सजा नहीं मिल पाती थी और आरोपी बच निकलते थे। 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में चलती बस में ‘निर्भया’ के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके विरोध में व्यापक जनांदोलन खड़ा हुआ। इसके बाद इस कानून में आमूल-चूल बदलाव किए गए और अब अंशमात्र की चेष्टा भी इरादे की पूर्ति मान ली गई है। यानी, बलात्कार संबंधी मंशा या चेष्टा का आंशिक होना भी अब इस अपराध के दायरे में शामिल है। मुमकिन है, इस व्याख्या से छत्तीसगढ़ के जज अनजान हों और उन्होंने पुरानी व्याख्या के आधार पर ही यह फैसला सुना दिया हो।

दूसरा कारण, कई जज भी पुरुषवादी सोच से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह सोच इतनी गहरी होती है कि वे यही मानते हैं, पुरुष के लिए सब कुछ जायज है। यह महिला-विरोधी मानसिकता भी इस फैसले की एक बड़ी वजह हो सकती है। जाहिर है, प्रत्येक जज को एक मुकम्मल इंसान के रूप में महिलाओं को देखना चाहिए और लिंग-विरोधी सोच से उनको ऊपर उठना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां और फैसले बताते हैं कि न्यायाधीश को पद संभालने से पहले हमारे जजों को ऐसा प्रशिक्षण जरूर मिलना चाहिए कि वे सदियों पुरानी संकीर्ण सोच से बाहर निकल सकें और समाज में समानता लाने के फैसले सुना सकें।

छत्तीसगढ़ के इस फैसले को अपराध के घटनाक्रम के आलोक में देखना चाहिए। ब्योरे बताते हैं कि घटना के दिन पीड़िता घर में अकेली थी। अभियुक्त वहां आया और पीड़िता से बाजार जाकर सामान लाने को कहा। पीड़िता ने इसके लिए रुपये मांगे, जिस पर अभियुक्त उसे घसीटते हुए अपने घर ले गया और उसके साथ जबर्दस्ती की। यहां अभियुक्त ने पीड़िता के निजी अंगों को छुआ भर था। पुरानी व्याख्या के अनुसार, अपराध के लिए पूर्ण संबंध आवश्यक था। हाईकोर्ट ने इसी कारण इस घटना को ‘बलात्कार का प्रयास’ माना। पहले का कानून यही देखता था कि अभियुक्त के अपराध से पीड़िता के गर्भवती होने की आशंका है अथवा नहीं, पर अब बात मान-अपमान, कष्ट, इज्जत और स्वाभिमान की है। छत्तीसगढ़ के जज यह समझने में चूक गए। हां, आरोपी पक्ष चाहे, तो इस मामले को वह सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि हमारे यहां कानून में दोष है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में समय-समय पर सुधार किए गए हैं। इसीलिए, इस फैसले के संदर्भ में भारतीय कानून की किसी अन्य देश से तुलना उचित नहीं जान पड़ती। कुछ लोग भले कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश अपने यहां के यौन अपराधियों को बेनकाब करता है, लेकिन भारत में ऐसे अपराधियों की ‘रक्षा’ की जाती है। असलियत यह नहीं है। भारत में भी अपराधी को उसके अपराध के अनुसार सजा मिलती ही है, जिसका एक बड़ा उदाहरण तरुण तेजपाल हैं। उन्होंने लिफ्ट में पीड़िता से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण उन्हें अपराध की नई व्याख्या के अनुसार जमानत मिलने में वक्त लगा।

फिर भी, जो कुछ चूक हो रही है, उसे सुधारना जरूरी है। इसके लिए अदालतें अपने आंख-कान खोलकर नए कानून को ध्यान से पढ़ें। नारी की अस्मिता-इच्छा और कानून को ध्यान में रखकर फैसला होना चाहिए, न कि किसी सामंती नजरिये से। समय बदल गया है। अब नारी की अस्मिता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं हो सकता।