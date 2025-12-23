उच्च शिक्षा के प्रशासन में बड़े बदलाव वाला विधेयक

संक्षेप: देश की उच्च शिक्षा का प्रशासन अब तक शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होता रहा है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एसीटीई) ने…

डी पी सिंह, पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश की उच्च शिक्षा का प्रशासन अब तक शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होता रहा है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एसीटीई) ने दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ इनकी ढांचागत सीमाएं भी स्पष्ट हुईं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लोकसभा में पेश किया है। यह बिल उच्च शिक्षा की प्रशासनिक संस्थाओं- यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का समेकन और पुनर्संरचना करेगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, गुणवत्ता और मानकों को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी की जरूरतों और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप बन सके।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षण पद्धतियों में ऑनलाइन क्रांति, डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का समावेश और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जैसी वैश्विक पहलें शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप और अपेक्षाओं को पूरी तरह बदल रही हैं। फिर भी, उच्च शिक्षा प्रशासन में अब तक कोई बड़ा ढांचागत बदलाव नहीं हुआ था। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी-2020) ने उच्च शिक्षा के नियमन और विकास के लिए उच्च शिक्षा आयोग भारत (एचईसीआई) के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पहल को ही अब ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025’ के रूप में संसद में प्रस्तावित किया गया है। यह अधिष्ठान भारत में उच्च शिक्षा के लिए साझा और समेकित नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख परिषदों का गठन प्रस्तावित है-विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद। ये परिषदें मिलकर नियमन, गुणवत्ता आश्वासन और मानक निर्धारण जैसे प्रमुख कार्यों को स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करेंगी। ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ की समिति में चेयरपर्सन सहित कुल 12 सदस्य होंगे, जबकि नियामक परिषद, गुणवत्ता परिषद और मानक परिषद की समितियों में प्रेसिडेंट सहित कुल 14 सदस्य शामिल होंगे। इन समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रोफेसर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामित सदस्य, आर्किटेक्चर कौंसिल के प्रतिनिधि, वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। इससे सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और उच्च शिक्षा प्रणाली में विविध अनुभव व विशेषज्ञता का समावेश होगा।

नियामक परिषद देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा नियमों और मानकों के पालन को सुनिश्चित करेगी। यह उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाएगी, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के मानक तय करेगी, बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर खोलने की अनुमति देगी और अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के संचालन से जुड़े फैसले लेगी। गुणवत्ता परिषद शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से परामर्श कर परिणाम-आधारित मान्यता प्रणाली विकसित करेगी। मानक परिषद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानक तय करने का काम करेगी।

एनईपी-2020 के विजन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसकी तीन परिषदों के माध्यम से लागू किए जाएंगे। सभी परिषदों के बीच समन्वय और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए उनकी समितियों में अन्य परिषदों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी रखा गया है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में उच्च शिक्षा प्रशासन में सबसे बड़े ढांचागत बदलावों में से एक है। विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों को केंद्र में रखते हुए यह पहल भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप, पारदर्शी, जवाबदेह और भविष्य-उन्मुख बनाने की क्षमता रखती है। इससे न केवल छात्रों और शिक्षकों को लाभ होगा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।