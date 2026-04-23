महीने भर में होने लगा बालेन सरकार से मोहभंग

सत्ता के अंतःपुर में जब आग लगी हो, तब समझदार नेता, जनता का ध्यान बंटाने के वास्ते कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि बहस की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। नेपाल में भी यही हुआ। जनता हैरान है कि अचानक नेपाली 100 रुपये से अधिक के भारतीय माल पर….

पुष्परंजन,वरिष्ठ पत्रकार सत्ता के अंतःपुर में जब आग लगी हो, तब समझदार नेता, जनता का ध्यान बंटाने के वास्ते कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि बहस की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। नेपाल में भी यही हुआ। जनता हैरान है कि अचानक नेपाली 100 रुपये से अधिक के भारतीय माल पर पांच से 80 प्रतिशत तक ‘भंसार शुल्क’ वसूलने का फितूर क्यों सवार हुआ?

शासन की तरफ से तर्क दिया गया कि भारतीय सामानों की खरीदारी से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। ये खरीदार सुदूर पहाड़ के लोग नहीं थे, रोजमर्रा की जरूरतों वाले तराई के लोग थे। तराई वालों को इससे भी अधिक जोर का झटका सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दिया गया। बीच सड़क से 25 मीटर दाएं और 25 मीटर बाएं रास्ता साफ करने का आदेश हुआ है। 48 घंटे के भीतर देखते-देखते जेबीसी मशीनों ने तराई के प्रमुख नगरों को मोहनजोदड़ो-हड़प्पा की खुदाई स्थल में बदल दिया। मुनादी हुई, जिनके घर-दुकान टूटे हैं, बालेन सरकार उन्हें उसका मुआवजा देगी।

इस 100 रुपये के सामान वाले नियम को लागू करने का असर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 19-20 जिलों में साफ दिख रहा है। लोग कस्टम वालों से लगातार टकराव झेल रहे हैं। मधेश और दूसरे सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के लिए, भारतीय बाजारों तक पहुंच सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक सच्चाई का अहम पहलू है। भारतीय व नेपाली बाजार के बीच कीमत का अंतर 20 से लेकर 45 प्रतिशत तक होता है। बालेन सरकार की यह नीति ऐसे समय पर आई है, जब नेपाल में महंगाई ने घरेलू बजट का संतुलन बिगाड़ डाला है। कई कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए बॉर्डर पार सस्ता सामान खरीदना ही सबसे बड़ा विकल्प था। नेपाली वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यह नियम तो वर्षों से था, इसे बहुत कम लागू किया जाता था। नई सरकार बनने के बाद ‘रेवेन्यू लीकेज कंट्रोल कमेटी’ की 2 अप्रैल को बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसे लागू किया जाए।

तराई में भारतीय सामानों पर अंकुश और सड़क चौड़ीकरण अभियानों के लिए पुलिस की निगरानी गृह मंत्री सुदन गुरुंग कर रहे थे। लोगों को इसका अंदाजा नहीं था कि गुरुंग के इस्तीफे को लेकर सत्ता के अंत:पुर में खुकरियां तनी हुई हैं। बालेन-लामिछाने की जोड़ी ने अपने दागी मंत्री दीपक साह से तो छुटकारा पा लिया था, पर दीपक साह बागी हो गए थे। वह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के उस समूह से जुड़ चुके थे, जो सुदन गुरुंग के तौर-तरीकों से नाखुश था। गुरुंग सत्ता के शीर्ष पर विराजे नेताओं की वह कमजोर कड़ी थे, जिसे पार्टी नेताओं ने ही दबाना शुरू कर दिया। गुरुंग के पास कई सौ करोड़ रुपये किस स्रोत से आए? इसका जवाब, जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिली है।

नेपाल को राजस्व की चिंता है, लेकिन इसके लिए वह भारतीय उद्योग-व्यापार को कैसे चौपट कर रहा है, ठीक से देखें, तो हैरान रह जाएंगे। ईरान युद्ध के दौर में भारत ने नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल, पेट्रोल, गैस/एलपीजी और एटीएफ) की कोई कमी नहीं होने दी। लागत मूल्यों पर उसे आपूर्ति हो रही है और नेपाल ऑयल निगम बढ़े मूल्यों पर तेल-गैस बेचकर आपदा में अवसर का लाभ ले रहा है। साल 2024-25 के वित्त वर्ष में नेपाल ने कुल मिलाकर 287.65 अरब रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था। पेट्रोलियम आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता है। हम तेल यदि डॉलर में खरीदते हैं, तो उसका भुगतान भारतीय रुपये में क्यों हो?

नेपाल सरकार बरसों से भारतीय उद्योग को खोखला कर रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में उसने 90.71 अरब रुपये का सोयाबीन तेल निर्यात किया। नेपाल के कुल निर्यात में अकेले सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत रही। अब कोई पूछे, नेपाल में पाम के कितने पेड़ हैं? सच यही है कि नेपाल में पाम पेड़ होते ही नहीं। वह कच्चे पाम ऑयल का आयात मुख्यत: इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है, फिर उसे रिफाइन करता है और भारत को निर्यात करता है। क्या भारत सरकार आंखें मूंदकर इस धंधे को चलने देगी?