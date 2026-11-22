कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से जुड़ी तमाम आशंकाओं और चिंताओं के बीच इसकी वास्तविक क्षमता को न केवल मान्यता मिल रही है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है…

प्रदीप कुमार मुखर्जी,पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से जुड़ी तमाम आशंकाओं और चिंताओं के बीच इसकी वास्तविक क्षमता को न केवल मान्यता मिल रही है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर, चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सक न केवल एआई का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि इससे उनकी दक्षता में भी वृद्धि हो रही है। यहां तक कि दवाओं के निर्माण में भी एआई को उपयोग में लाया जा रहा है।

एआई के कई फायदों के बावजूद बीच-बीच में इसके कारण नौकरियों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी आशंकाएं जताई जाती हैं। आजकल, साहित्य रचना और पुस्तक लेखन तक में एआई का खुलकर उपयोग हो रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी बड़े स्तर पर एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। शोध-पत्र और पीएचडी थीसिस लिखने तक में एआई की मदद ली जा रही है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समेत कई देशों ने साल 2025 से सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक एआई की पढ़ाई को अनिवार्य विषय बनाया है। हमारे देश के स्कूलों में भी एआई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने बच्चों को एआई की शिक्षा देने की तैयारी कर ली है। वर्ष 2026-27 से कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए ‘कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (जटिल समस्याओं को हल करने की व्यवस्थित प्रक्रिया)’ और एआई पर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी एआई और इससे संबंधित विषयों के पाठ्यकम तैयार किए गए हैं।

पहले स्कूली बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी थी। नतीजतन, कई देशों ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आजकल स्कूलों में एआई के उपयोग को लेकर बहस चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में, जब बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, तब उनके लिखने-पढ़ने और सीखने की क्षमता को बनाए रखना जरूरी है। छात्रों को पूरी पुस्तक का पीडीएफ डालकर शॉर्टकट से उत्तर लिखने को हतोत्साहित किया जाता है, ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता कमजोर न हो।

जिन देशों ने स्कूली बच्चों के लिए एआई के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई है, उनमें नॉर्वे प्रमुख है। वहां जून 2025 में प्राथमिक स्कूलों में एआई के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। जापान के स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए सावधानी से एआई का इस्तेमाल करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए एक विशेष ‘फ्रेमवर्क’ बनाया है। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में भी स्कूली छात्रों द्वारा एआई के बढ़ते उपयोग को लेकर कड़े नियम, नैतिक दिशा-निर्देश और नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पेरिस में 10-11 फरवरी, 2025 को ‘एआई एक्शन समिट’ का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों (और नागरिकों) के लिए एआई के सुरक्षित उपयोग को लेकर कड़े नियम तय करना था। कई यूरोपीय स्कूलों में भी छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम और एआई टूल्स के सीधे उपयोग पर कड़े प्रतिबंध हैं।

उधर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने गूगल पर आरोप लगाया है कि गूगल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल करके सरकारी स्कूलों में एआई को जबरन लागू करने की कोशिश कर रहा है। मेयर ममदानी के अलावा अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स, सीनेटर एडवर्ड मार्की और शिक्षक संघों ने भी गूगल की इस नीति की आलोचना की है। इन आलोचनाओं के मद्देनजर गूगल ने अमेरिका के स्कूलों में सबसे पहले दसवीं कक्षा तक के छात्रों के अकाउंट पर जेमिनी, जेमिनी नोटबुक तथा कक्षाओं में जेमिनी और गूगल सर्च के एआई फीचर बंद करने की घोषणा की है। स्कूल की अनुमति के बाद ही इन्हें चलाया जाएगा।

आज जेन-जी, जेन-अल्फा विभिन्न कारणों से तनाव में रहता है। ये अतिवादी कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे में, एआई का उपयोग खतरनाक हो सकता है। अत: स्कूली बच्चों और जेन-जी के लिए एआई के उपयोग में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। एआई के बुद्धिमत्तापूर्ण एवं संतुलित उपयोग में ही समग्र रूप से सबकी भलाई है।