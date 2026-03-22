भगत सिंह की पत्रकारिता से सीखने लायक बातें

आज, यानी 23 मार्च की तारीख भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में केवल एक दिवस नहीं, बल्कि उस ज्वलंत समर्पण का प्रतीक है, जिसकी लौ का तेज-पुंज कभी मंद नहीं पड़ा। आज शहीद दिवस पर, जब हम भारतीय आंदोलन के शूरवीर…

किंशुक पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय विवि आज, यानी 23 मार्च की तारीख भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में केवल एक दिवस नहीं, बल्कि उस ज्वलंत समर्पण का प्रतीक है, जिसकी लौ का तेज-पुंज कभी मंद नहीं पड़ा। आज शहीद दिवस पर, जब हम भारतीय आंदोलन के शूरवीर भगत सिंह को याद करते हैं, तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या हम उनके सपनों के योग्य हैं? भगत सिंह मात्र क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक विचारक, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने माना कि बंदूक से पहले विचारों की क्रांति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता का स्वर बनाया।

भगत सिंह की पत्रकारिता की यात्रा बहुत जल्द प्रारंभ हुई। कानपुर के प्रताप अखबार में उन्होंने सबसे पहले काम किया। फिर अमृतसर से निकलने वाली पंजाबी पत्रिका किरती के संपादकीय समूह का हिस्सा बने। यह किरती किसान पार्टी नामक राजनीतिक दल की पत्रिका थी, जो विशेषकर श्रमिक और किसान वर्ग की आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी। भगत सिंह ने इसमें न केवल लेख लिखे, बल्कि वह प्रमुख संपादक की भूमिका में भी रहे। उन्होंने विद्रोही, बलवंत, रंजीत जैसे कई काल्पनिक नामों से लेख लिखे। 1927 में किरती में उनका आजादी के संघर्ष को समर्पित लेख आजादी की भेंट शहादतें छपा, जो संपूर्ण देश में उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व को पहुंचाने में सफल रहा। उसी वर्ष काकोरी के नायकों का परिचय नामक लेख ने ब्रिटिश अफसरों को इतना हतोत्साहित कर दिया कि उन्होंने भगत सिंह की तलाश जारी कर दी।

सन् 1928 में किरती में ही उन्होंने सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज शीर्षक एक संपादकीय लिखा और उस समय के दंगों का उल्लेख करते हुए समाचार-पत्रों की खूब आलोचना की। उसी पत्रिका में उनका अछूत का सवाल संपादकीय भी छपा, जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। उनका प्रसिद्ध प्रश्न आज भी प्रासंगिक है- क्या ऊंची जाति के गरीब कम अछूत हैं? यह लेख 16-17 वर्ष की आयु में लिखा गया था, जो भगत सिंह के उच्च बौद्धिक स्तर का संकेत देता है। मई से सितंबर 1928 तक किरती में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अराजकतावाद पर कई लेख लिखे, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने मार्क्सवाद व समाजवाद को निरंतर अपनी चर्चा का केंद्र बनाए रखा। मतवाला पत्रिका में उनका एक लेख छपा (बलवंत सिंह नाम से), जिसमें उन्होंने युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा, ‘युवा ही भविष्य के राष्ट्र-निर्माता हैं। इस स्वातंत्र्य समर में अगर रक्त की भेंट चाहिए, तो वह देश का युवा ही देगा।’

ब्रिटिश राज के खिलाफ वह लगातार मुखर रहे और जेल में डाल दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी लेखनी नहीं बंद की। लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए ही उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं? पुस्तक लिखी। भगत सिंह ने अपने वक्तव्यों में बार-बार यह कहा कि ‘व्यक्ति को मारना आसान है, उसके समर्थित विचारों को नहीं।’ असेंबली बम कांड के बाद उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा, ‘हिंसा आक्रामक बल है, परंतु वैध कारण के लिए इस्तेमाल किया गया बल नैतिक रूप से न्यायोचित है।’ निस्संदेह, स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग में उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख हथियार बनाया। इस सिलसिले में उन्होंने पर्चे छापे, देश के नौजवानों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। उनकी कलम ने हजारों युवाओं के हृदय में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्निपुंज प्रज्वलित किया।

आज जब हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, तब यह प्रश्न स्वाभाविक पूछा जाता है कि वर्तमान युवा-वर्ग को इस महान क्रांतिकारी से क्या सीखना चाहिए? वास्तव में, भगत सिंह हमें सदैव प्रेरित करते हैं कि लेखनी का प्रयोग यथार्थ की खोज के लिए करना चाहिए। हमें उनकी तरह ही निडर होकर सवाल पूछना चाहिए। बेरोजगारी, किसान संकट, महिला असुरक्षा, पर्यावरण में बदलाव- ये सब साम्राज्यवाद के नए रूप हैं। युवाओं को भगत सिंह की तरह निडर बनकर अपनी तर्क-शक्ति का विकास करना होगा और उपनिवेशवाद के इन नए स्वरूपों का डटकर सामना करना होगा।