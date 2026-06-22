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प्रशासनिक मुस्तैदी से ही सुरक्षित होंगे फुटपाथ

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उच्चतम न्यायालय ने 19 जून को अपने एक ऐतिहासिक दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि सीमांकित फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने आवागमन और जीवन के अधिकार संबंधी संविधान के…

प्रशासनिक मुस्तैदी से ही सुरक्षित होंगे फुटपाथ

के के पांडेय,नगर प्रबंधन विशेषज्ञ

उच्चतम न्यायालय ने 19 जून को अपने एक ऐतिहासिक दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि सीमांकित फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने आवागमन और जीवन के अधिकार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), अनुच्छेद 19(1)(ख) और अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत पैदल यात्रियों के अधिकार को सर्वोपरि घोषित करते हुए मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता देने का निर्देश केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को दिया है और इसे सभी स्थानीय निकायों तक पहुंचाने को भी कहा है।

यह दिशा-निर्देश एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में आया है, जिसे अपने पिता के साथ स्कूल जाते समय एक ट्रक ने कुचल दिया था। देखा जाए, तो देश में फुटपाथ की स्थिति बहुत ही खराब है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 35,000 पैदल यात्री थे, यानी हर पांच में एक व्यक्ति पैदल शिकार हुआ। फुटपाथ न होने के दुष्प्रभाव बहुत व्यापक हैं। उत्पादकता, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण पर इसका खास असर पड़ता है। सड़कों पर मिट्टी जमा होती है, वहां से कूड़ा नहीं उठता, गाड़ियों के लिए कम जगह बचती है। इसका कारण है कि जिनके मकान हैं, वे फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरे, बिजली विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों के ट्रांसफॉर्मर जहां-तहां फुटपाथ पर ही रखे मिलते हैं। फुटपाथ का पार्किंग, धार्मिक स्थल और स्कूलों द्वारा अतिक्रमण तो है ही, हॉकर और रेहड़ी-पटरी वाले भी इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन कारणों से सड़क पर चलने वालों को असुविधा होती है। इनमें भी महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग जन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

असल में, यह पूरा विषय स्थानीय निकायों का है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भी भूमिका है। इस तरह यह अंतर-सरकारी कार्रवाई का विषय बन जाता है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 अक्तूबर को भी एक अन्य मामले में पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो काफी व्यापक है। इसमें देश के 50 शहरों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे इस बारे में कार्ययोजना बनाएंगे। उसमें पैदल यात्रियों की समस्या और पैदल चलने के बुनियादी ढांचों- जैसे ओवरब्रिज, अंडरपास, क्रॉसिंग आदि के हॉटस्पाट को चिह्नित करना, प्रमुख स्थलों के बारे में कार्ययोजना बनाना शामिल है। इसलिए, जब हालिया निर्देश पर कार्रवाई हो, तो पिछले साल के निर्देशों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात जान-माल की सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त उत्पादकता, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुनियोजित ढंग से कोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए।

एजेंसियों को देखना चाहिए कि फुटपाथ कहां नहीं हैं? जहां नहीं हैं, वहां बनाया जाना चाहिए। जहां वे अतिक्रमण के शिकार हैं, वहां उनको खाली कराया जाना चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर में जो फ्लाईओवर बने हैं, उन पर भी फुटपाथ के लिए जगह आवंटित नहीं है। इससे लोग सड़क पर आते हैं या गाड़ी वाले लोग भी फुटपाथ पर चले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। हालांकि, 1980 के मोटर वाहन कानून की धारा 201 और 210बी में फुटपाथ पर गाड़ी चलाने पर दंड का प्रावधान है, मगर इसे कोई नहीं मानता। विकसित देशों में फुटपाथ की व्यवस्था है और जन जागरूकता उच्च स्तर की है। वहां बुनियादी ढांचा मजबूत है। समस्याओं पर काबू पाया गया है।

हमारे यहां फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और नागरिक, दोनों स्तरों पर उदासीनता रही है। इसलिए फुटपाथ का सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से होना चाहिए। साथ ही ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग’ बिंदु बनाकर स्थानीय निकाय को लागू करने चाहिए। इस स्थिति से उबरने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। जब तक जन-सहयोग नहीं मिलेगा,तब तक हम कितने भी कानून बना लें, उनका क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे राजनेता और अफसर आते हैं। उनकी भी सकारात्मक भूमिका और समझ बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई प्रभावी सुधार नहीं हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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