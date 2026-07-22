खेती-किसानी से नौजवानों को जोड़े रखने की जरूरत

भारत के नीति-निर्माताओं ने हाल ही में एक पुरानी बात दोहराई है- खेती-बाड़ी से युवा आबादी को बाहर किया जाए। आर्थिक नजरिये से यह सही है, खुशहाली का पारंपरिक रास्ता यही है कि देश की कामकाजी आबादी (वर्क फोर्स) खेती से…

विद्या महांबारे, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जीएलआईएम भारत के नीति-निर्माताओं ने हाल ही में एक पुरानी बात दोहराई है- खेती-बाड़ी से युवा आबादी को बाहर किया जाए। आर्थिक नजरिये से यह सही है, खुशहाली का पारंपरिक रास्ता यही है कि देश की कामकाजी आबादी (वर्क फोर्स) खेती से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेवा क्षेत्र में जाए। लेकिन युवाओं के मामले में यह बदलाव काफी हद तक हो चुका है।

साल 2025 में भारत में खेती करने वाली आबादी की औसत उम्र 40 साल थी। पिछले दो दशकों में इसमें पांच साल की बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्यों में तो खेती करने वाली आबादी और भी ज्यादा उम्र की है। इसके उलट, सेवा क्षेत्र में काम करने वालों की औसत उम्र दो दशक पहले 35 साल थी, जो अब बस एक ज्यादा 36 साल है। यह जानकारी ‘पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे’ के डाटा पर आधारित है। भारत में खेती, खनन और उससे जुड़े कामों में लगे 20-29 साल के युवाओं की भागीदारी 2004-05 से 2025 के बीच 35.4 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत हो गई। मुश्किल से 13 प्रतिशत युवा ही खेती और दूसरे प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। 30 साल से ज्यादा उम्र के खेतिहरों की तुलना में युवा खेतिहर दोगुनी रफ्तार से खेती छोड़ रहे हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ज्यादातर युवा पढ़े-लिखे हैं और वे उद्योग व सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।

हमें खेतों में और ज्यादा नौजवानों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी खेती कर रहे हैं, उन्हें इस कार्य से बाहर करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है, तो उनकी कमाई बढ़ाने और खेती को फायदेमंद बनाने की। भारत में 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में से भी, 2025 में केवल 21 प्रतिशत आबादी खेती और खनन के काम में थी, जबकि दो दशक पहले यह आंकड़ा 37 प्रतिशत था। पिछले 20 वर्षों में, पशुपालन (जिसमें डेयरी भी शामिल है और जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं) में लगे 30 साल से ज्यादा उम्र की आबादी की हिस्सेदारी तीन प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई है, यानी 30 साल से ज्यादा उम्र के 6.5 करोड़ लोग पशुपालन में लगे हैं।

युवाओं में बेरोजगारी दर दोगुनी बढ़कर छह प्रतिशत हो गई है और जो लोग न काम कर रहे हैं और न ही तलाश कर रहे हैं, उनकी आबादी 27 प्रतिशत बनी हुई है। खेतिहर आबादी को खेती छोड़ने के लिए मजबूर करने से दूसरे प्राथमिक कामों और नौकरी चाहने वालों की कतार में और लोग जुड़ जाएंगे, जबकि खेती में अधिक उम्रदराज लोग ही रह बचेंगे। कुछ राज्यों में खेती में लगे युवाओं की संख्या जरूरत से ज्यादा हो सकती है। जैसे, मध्य प्रदेश, जहां लगभग हर चार में से एक युवा खेती में है। उनके लिए ग्रामीण भारत के उन हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत में जाना सुगम बनाना होगा, जहां कृषि-कार्य में अच्छी कमाई है।

संक्षेप में, देश के भीतर ही खेतिहर मजदूरों को दूसरी जगहों पर काम पर लगाना जरूरी है, न कि उनकी संख्या कम करना। हम खेती को फायदेमंद कैसे बनाएं? इसके उपाय सबको पता हैं। पहला, मशीनीकरण, सिंचाई की सुविधा और चकबंदी कर बड़े भूखंड बनाना, ताकि फसल की पैदावार और मजदूरों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके। साथ ही, हमें खेती से पैदा होने वाली चीजों की मांग बढ़ानी होगी। इसके लिए, कृषि-प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार और उसमें वैल्यू-एडिशन को बढ़ावा देना होगा। कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी होगी और खेती से जुड़े निर्यात को स्थिर बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कृषि-उत्पादों की कीमतें ऊपर-नीचे होती रहेंगी।

हमें सुधारों को समग्र रूप से देखने की भी जरूरत है। नीति-निर्माता कहते हैं कि भविष्य प्लंबिंग और बिजली के काम जैसे ट्रेड स्किल्स सिखाने में है। इसी तरह, हमारी हाउसिंग पॉलिसी छोटे ग्रामीण प्लॉट पर घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है, जिससे खेतों की चकबंदी में बाधा आती है और नतीजतन, खेती की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। भारत को अब खेती से दूर हटने की नहीं, बल्कि इस सेक्टर को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। इसे एक ऐसे उद्योग के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें निवेश करना फायदेमंद हो।