ज्ञान और सौंदर्य का साझा उत्सव वसंत पंचमी

परिचय दास,प्रोफेसर, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय,नालंदा पीले सरसों की गंध जैसे हवा में घुल जाती है, वैसे ही वसंत पंचमी आते ही समय का रंग बदलने लगता है। ठंड के लंबे मौन के बाद धरती पहली बार अपने भीतर की बात कहती है- धीरे, संकोच से, पर पूरी स्पष्टता के साथ। यह कोई घोषणा नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट है, जिसे केवल वही सुन पाता है, जो मौसमों को केवल देखता नहीं, उनको जीता है। वसंत पंचमी इसी फुसफुसाहट का नाम है।

विद्या की देवी सरस्वती की उपस्थिति इस दिन किसी मूर्ति में सीमित नहीं रहती। वह हर उस क्षण में उतर आती हैं, जहां शब्द अपने अर्थ से पहले अपनी लय खोजते हैं। पुस्तकें इस दिन केवल पढ़ी नहीं जातीं, वे सुनी जाती हैं- उनके पन्नों के बीच बहती चुप्पी भी उतनी ही मुखर होती है, जितना लिखा हुआ पाठ। लेखन, संगीत, चित्र- सब एक-दूसरे की ओर झुकते हैं, जैसे अलग-अलग कलाएं आज अपनी सीमाएं भूल जाना चाहती हों। भारतीय दृष्टि में वसंत पंचमी ज्ञान और सौंदर्य का संयुक्त उत्सव है, पर यदि पश्चिमी चिंतन की ओर देखा जाए, तो यह दिन ‘बीइंग’ से अधिक ‘बीकमिंग’ का उत्सव लगता है। वसंत पंचमी में कुछ भी स्थिर नहीं- सब कुछ नूतन आकार ले रहा है। दरअसल, यह उस क्षण का उत्सव है, जब बीज अभी फूटा नहीं, लेकिन भीतर से हिल चुका है। रोमांटिक कवियों की तरह यह दिन प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि नहीं मानता, बल्कि मनुष्य के भीतर की संवेदना का विस्तार बना देता है। वर्ड्सवर्थ की कविता की तरह, यहां भी बाहर का दृश्य भीतर की अनुभूति बन जाता है। सरसों के फूल किसी खेत में नहीं, हमारी स्मृतियों में खिलते हैं। वसंत पंचमी इसीलिए एक तिथि से अधिक एक मनःस्थिति है।

यह उत्सव हमें बताता है कि ज्ञान हमेशा गंभीर नहीं होता। उसमें कोमलता हो सकती है, मुस्कान हो सकती है। गौर कीजिए, मिथकीय परिकल्पनाओं में देवी सरस्वती का वाहन हंस है- विवेक का प्रतीक- लेकिन वह कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि सौंदर्य का सहयात्री है। ज्ञान यदि आनंद से अलग हो जाए, तो वह बोझ बन जाता है। वसंत पंचमी उस बोझ को हल्का कर देती है। समय की तेज रफ्तार में यह दिन एक धीमी चाल का प्रस्ताव है। यहां कुछ भी जल्दी में नहीं। फूल खिलते हैं, लेकिन उतावले नहीं। शब्द उतरते हैं, पर शोर नहीं करते। यह दिन हमें बताता है कि जीवन को समझने के लिए हमेशा गहराई में उतरना जरूरी नहीं- कभी-कभी सतह पर तैरते पीले फूल ही पर्याप्त होते हैं।

वसंत का उत्सव प्रतियोगिता से दूर है। यहां श्रेष्ठ होने की होड़ नहीं, केवल उपस्थित होने की इच्छा है। ज्ञान यहां उपलब्धि नहीं, संवाद बन जाता है। सरस्वती किसी ऊंचे आसन पर विराजमान नहीं दिखतीं, बल्कि शब्दों और स्वरों के बीच घूमती हुई-सी लगती हैं। यह दृष्टि पश्चिमी मानवतावादी चिंतन से मेल खाती है, जहां ज्ञान को सत्ता का नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व का माध्यम माना गया है। वसंत पंचमी में स्त्रीत्व किसी रूढ़ छवि में बंधा नहीं रहता। सरस्वती शक्ति का कोमल रूप हैं- न आक्रामक, न मौन। वह रचना की शक्ति हैं। पश्चिमी नारीवादी दृष्टि में जिस ‘क्रिएटिव एजेंसी’ की बात होती है, उसका भारतीय अनुवाद इस दिन सहज रूप से उपस्थित हो जाता है- बिना किसी घोषणा-पत्र के। इस दिन का उत्सव शांत है। ढोल-नगाड़ों के बजाय यहां पंखों की सरसराहट है। जैसे शब्द खुद अपने पांवों पर चलते हों। यह शांति हमें याद दिलाती है कि हर उत्सव शोर मांगता हो, यह जरूरी नहीं। कुछ उत्सव भीतर घटित होते हैं और वही सबसे टिकाऊ होते हैं।

वसंत पंचमी का सौंदर्य इसी टिकाऊ क्षणिकता में है। यह क्षण ठहरता नहीं, लेकिन असर छोड़ जाता है। पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र में जिसे ‘एपिफनी’ कहा गया है- अचानक घटित हुआ छोटा-सा बोध- वसंत पंचमी उसी का भारतीय रूप है। कोई बड़ा सत्य नहीं, बस एक हल्की-सी रोशनी है और शायद यही कारण है कि यह दिन हर वर्ष लौटकर भी नया लगता है, क्योंकि यह बाहर नहीं, भीतर घटता है।

वसंत पंचमी हमें यह भरोसा देती है कि सृजन का मौसम कभी समाप्त नहीं होता, वह समय-समय पर अपनी कोमल दस्तक देता रहता है।