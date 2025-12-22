केरल में वामपंथी पार्टियों के लिए अशुभ संकेत
एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार
केरल में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने 40 प्रतिशत वोट लेकर स्पष्ट बढ़त बनाई और ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर के निकायों में अपना दबदबा कायम किया। साथ ही ज्यादातर नगरपालिकाओं व निगमों में भी उसने जीत दर्ज की। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) इस बार दूसरे स्थान पर चला गया, जबकि भाजपा एक, मगर प्रतिष्ठित तिरुवनंतपुरम नगर निगम को जीतने में कामयाब हो गई। यूडीएफ ने 54 नगरपालिकाओं और चार निगमों में, जबकि एलडीएफ ने क्रमशः 28 नगरपालिकाओं और एक निगम में जीत हासिल की। भाजपा ने पांच नगरपालिकाओं व एक निगम पर कब्जा किया। एलडीएफ को कुल मिलाकर 35.7 प्रतिशत वोट मिले। यूडीएफ और एलडीएफ को मिलाकर देखें, तो दोनों ने दो-तिहाई से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने तय लक्ष्य 25 प्रतिशत वोट तक नहीं पहुंच पाई और 2019 की ही तरह उसे 15 प्रतिशत वोट मिले।
हालांकि, इस परिणाम में सभी पक्षों के लिए सावधानी बरतने के संकेत भी हैं। एलडीएफ ने संसदीय चुनावों में 20 में से 19 सीटें गंवा दी थीं। वह सिर्फ अलाथुर सीट जीत पाया। अब सात जिला निकायों में उसकी जीत को देखें, तो उसने 110 विधानसभा क्षेत्रों में यूडीएफ की बढ़त को 80 सीटों तक समेट दिया है। लेफ्ट का आकलन है कि चूंकि यूडीएफ का सबसे अच्छा प्रदर्शन मलप्पुरम, एर्नाकुलम, इडुक्की, पथानामथिट्टा और कोट्टायम में हुआ है, उसे वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पलट सकता है। विपक्षी कांग्रेस मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ-साथ मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है। जिस बात से पार्टी को चिंता होनी चाहिए, वह है तिरुवनंतपुरम निगम का हाथ से निकल जाना। यह निगम सालों से उसके कब्जे में था। हालांकि, माकपा का दावा है कि भले ही भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन तीनों दावेदारों में एलडीएफ का वोट शेयर सबसे ज्यादा है और यूडीएफ तीसरे स्थान पर है।
यूडीएफ अपनी जीत से खुश तो है, लेकिन उसे दूसरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, राज्य कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार होने से आशंका है कि पार्टी लगातार अंदरूनी कलह को रोकने में अपनी नाकामी से नुकसान कर बैठेगी। शशि थरूर का कांग्रेस नेतृत्व पर रोजाना हमला नई बात नहीं रही। वह साफ तौर पर बागी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को विश्वसनीयता से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसके एक युवा नेता पर यौन दुराचार के आरोप लगे हैं। जाहिर है, उसे शहरी इलाकों में तेजी से कम हो रहे अपने समर्थन को वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी।
सीपीएम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले दो मजबूत मोर्चों के बीच फंसी भाजपा अभी भी एक ऐसा फॉर्मूला खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, जो चुनिंदा शहरी केंद्रों से निकलकर उसकी अपील को व्यापक बना सके। पार्टी ने सबसे ज्यादा 19,262 उम्मीदवार उतारे। इसके मुकाबले कांग्रेस ने 17,497 उम्मीदवार और माकपा ने 14,802 उम्मीदवार उतारे। भाजपा ने सबरीमाला गोल्डेन प्लेट के मुद्दे पर बड़ा अभियान चलाया, जो अक्सर ध्रुवीकरण की हद तक पहुंचता था। हालांकि, भाजपा को मंदिर शहर में नुकसान हुआ।
लेफ्ट फ्रंट ने 2020 के स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ को बुरी तरह हराया था। उसने 580 ग्राम पंचायतें, सैकड़ों ब्लॉक और 11 जिला पंचायतें, ज्यादातर नगरपालिकाएं और पांच निगम जीत लिए थे। इससे 2021 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार उसकी जीत का रास्ता साफ हुआ। इससे राज्य की वह परंपरा भी टूट गई, जहां दोनों फ्रंट बारी-बारी से सत्ता में रहते थे। हालांकि, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कैसे एकजुट होकर सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ ठोस अभियान चला पाती है। भाजपा अभी भी हाशिये पर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान खुला है। क्या वह इस अवसर का फायदा उठा पाएगी? यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
