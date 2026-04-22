जंगलों में सुलगती आग जन सहयोग से ही बुझेगी

जंगल रहेंगे, तो चिनगारी से आग लगने का डर भी रहेगा। इसलिए जंगलों से आते-जाते सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। साल-दर-साल वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनकी रोकथाम राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी कार्ययोजनाएं बनानी होंगी…

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली,पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता जंगल रहेंगे, तो चिनगारी से आग लगने का डर भी रहेगा। इसलिए जंगलों से आते-जाते सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। साल-दर-साल वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनकी रोकथाम राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी कार्ययोजनाएं बनानी होंगी।

यह काम इसलिए भी जरूरी है कि वन क्षेत्रों के अतिक्रमण से जंगली जीव इंसानी बस्तियों में धड़ल्ले से घुसने लगी हैं। ऐसे में, अगर जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती गईं, उनका दायरा बढ़ता गया, तब तो वन्य जीव और हिंसक आक्रमण करने लगेंगे। फिर इन्हीं दिनों में यहां लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आना-जाना व ठहरना होता है। तीर्थयात्रा तो बरसात तक जारी रहती है। इस दौरान दावाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों में भू-स्खलन, भू-धसान और पेड़ों के गिरने के जोखिम काफी बढ़ जाते हैं।

हाल ही में 19 अप्रैल, 2026 को पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में भीषण आग लग गई थी, जबकि उसी दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसे में, जोखिम का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस साल की शुरुआत ही 8 जनवरी, 2026 को उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को संरक्षित फूलों की घाटी के समीप जंगलों में आग लगने से हुई थी। खतरनाक फिसलन भरे रास्तों से वन विभाग की टीमें कई दिनों तक वहां पर नहीं पहुंच सकी थीं। जाड़े में जंगल की आग अब बदरीनाथ-केदारनाथ के अभयारण्य क्षेत्रों में व ग्लेशियरों के नजदीक तक पहुंच जा रही है। इतनी ऊंचाइयों पर संरक्षित वन क्षेत्रों में, जहां आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है, जाड़े में भी आग लगने की घटनाएं सामान्य हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन कठघरे में आ जाता है। दिसंबर 2025 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जलते जंगलों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए पूछा था कि 2021 में जंगलों की आग रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए थे, उन पर कितना अमल हुआ?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जून 2018 में उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? 20 अप्रैल, 2026 को जारी अपने एक वीडियो में प्रमुख वन पंचायत कार्यकर्ता तरुण जोशी ने जिक्र किया है कि वन पंचायतों में सरकारी सचिव बिठा दिए गए हैं। वे गांव वालों को जरूरत के वन उत्पाद देने तक में असमर्थ हैं। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि लोग जंगलों को सरकारी संपत्ति और आग बुझाने को सरकारी काम मानते हैं। जनवरी में हाईकोर्ट की पहल पर अदालत में उपस्थित विशेषज्ञों ने कोर्ट को बताया था कि वन पंचायत प्रणाली को कमजोर करने से जंगलों की आग में बढ़ोतरी हुई है।

उत्तराखंड में मौसम बदलाव के बाद हिमरेखा के ऊपर की ओर खिसकने से अत्यंत ज्वलनशीलता पैदा करने वाले कठोर चीड़ स्थानीय प्रजातियों और चौड़े पत्तियों वाले पेड़ों को बेदखल कर हिमरेखाओं और अभयारण्यों के निकट पहुंच गए हैं। चीड़ के जंगलों में लगी आग तो कई-कई दिनों तक जलती रहती है। इनके तनों को काटकर अत्यंत ज्वलनशील महंगा लीसा निकाला जाता है। जब इन कटे तनों को बहुत नीचे या खुले में छोड़ दिया जाता है, तो फर्श की आग भी विकराल रूप ले लेती है। चीड़ के नुकीले पिरूल (नुकीली पत्तियां) भी जंगल की आग को तेज कर देते हैं। समय आ गया है कि उत्तराखंड सरकार अपनी तैयारियों में जन-भागीदारी को प्रमुख माने। यह आसान नहीं है। जिन सरकारी वनों में घुसने पर आम जन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनमें अधिकारियों के बुलाने भर से जनता आग बुझाने दौड़ पड़ेगी, विभाग को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। वन की आग बुझाने में जन-सहभागिता पाने के लिए अधिकारियों को अविश्वास पाटना होगा, आम जन के योगदान को सम्मान देना सीखना होगा।

जंगल की आग से निपटने के तौर-तरीके बताने के लिए जो मॉक ड्रिल होती हैं, उनमें अक्सर वनकर्मियों का ही झुलसना दिखाया जाता है। शायद ही कहीं झुलसते व स्ट्रेचरों में ले जाए जाते ग्रामीणों को दिखाया गया होगा। जनता के अनुभवों को भी तो मॉक ड्रिल में जोड़िए।