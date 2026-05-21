झारखंड को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बनाइए

आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, युद्ध जैसी परिस्थितियां और तेल उत्पादक देशों की राजनीति का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है…

महुआ माजी, सदस्य, राज्यसभा आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, युद्ध जैसी परिस्थितियां और तेल उत्पादक देशों की राजनीति का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है। भारत जैसे देश इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे अधिक परेशानी गरीब तथा मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ती है। ऐसे समय में देश के भीतर मौजूद ऊर्जा संसाधनों का महत्व और बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में झारखंड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत के कुल कोयला भंडार का बड़ा हिस्सा झारखंड में है। दामोदर घाटी, झरिया, बोकारो और कर्णपुरा जैसे इलाके लंबे समय से देश की ऊर्जा व्यवस्था को शक्ति देते आए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना और सीसीएल की बड़ी खदानें देश की ऊर्जा व्यवस्था को लगातार ईंधन उपलब्ध कराती हैं, लेकिन, इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जिस झारखंड ने देश को ऊर्जा दी, उद्योगों को चलाया और विकास को गति दी, वही राज्य आज भी विकास के कई पैमानों पर पीछे क्यों दिखाई देता है?

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और प्रति व्यक्ति आय जैसे मामलों में झारखंड की स्थिति अब भी चिंताजनक है। नीति आयोग और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि मानव विकास के कई सूचकांकों में झारखंड नीचे के राज्यों में गिना जाता है। यह स्थिति केवल इसी राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े करती है। किसी राज्य में केवल खनिज संपदा होना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि उस संपदा का लाभ वहां रहने वाले लोगों तक भी पहुंचे। यह भी सच है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

फिर भी झारखंड जैसे राज्य की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जब देश की बिजली का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा आज भी कोयले से बनता है और उसमें झारखंड की अहम भूमिका है, तब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। खनन से राष्ट्रीय स्तर पर जो लाभ मिलता है, उसका एक उचित हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत ढांचे पर खर्च होना चाहिए। आज जब वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा रहा है, तब भारत को अपने घरेलू संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करना होगा। झारखंड इस दिशा में देश को बड़ी राहत दे सकता है। इसके लिए कुछ ठोस कदम जरूरी हैं।

सबसे पहले पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को आधुनिक बनाना होगा, ताकि बिजली उत्पादन अधिक कुशल और कम प्रदूषण वाला हो सके। दूसरा, कोल गैसीफिकेशन जैसी नई तकनीकों को तेजी से बढ़ावा देना होगा, ताकि कोयले से गैस बनाकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। तीसरा, रेलवे और कोयला परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना होगा। चौथा, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक ऐसा समन्वित ढांचा तैयार करना चाहिए, जिससे संकट के समय बिजली आपूर्ति बाधित न हो और पांचवां, कोयला आधारित ऊर्जा के साथ-साथ सौर और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था संतुलित और टिकाऊ बन सके।

झारखंड के आदिवासी समाज के लिए जंगल, जल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का आधार हैं। इसलिए विकास की किसी भी नीति में उनकी भागीदारी, सहमति व सम्मान अनिवार्य होना चाहिए। अंततः झारखंड का प्रश्न केवल एक राज्य का नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि भारत अपने विकास को किस दृष्टि से देखता है। जिस राज्य ने देश को ऊर्जा दी, उद्योगों को शक्ति दी और अर्थव्यवस्था को गति दी, उसके लोगों को भी सम्मान, सुरक्षा व बेहतर जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की असली मजबूती इसी में है कि विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे, जिनकी मेहनत से विकास संभव हुआ है।