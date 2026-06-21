कब साकार होगा तंबाकू मुक्त पीढ़ी का सपना

देश में तंबाकू खाने से लोग न केवल गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि इसकी लत भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर कर रही है। हाल में ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च…

रोहित कौशिक,वरिष्ठ पत्रकार देश में तंबाकू खाने से लोग न केवल गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि इसकी लत भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर कर रही है। हाल में ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च’ और मुंबई के ‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेस’ के शोधकर्ताओं ने भारत में तंबाकू सेवन के आर्थिक असर पर एक अध्ययन किया है।

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, भारत में तंबाकू सेवन करने वाले 80 प्रतिशत लोग निम्न व मध्यम आय वाले हैं। हमारे देश में 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। सबसे गरीब परिवार तंबाकू पर अपनी मासिक आय का 6.4 फीसदी हिस्सा खर्च कर देते हैं। जाहिर है, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है और उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। गांवों में रहने वाले लोगों का तंबाकू पर खर्च सात फीसदी है। अध्ययन के मुताबिक, अगर ये लोग तंबाकू खाना छोड़ दें, तो देश के करीब 10.6 प्रतिशत परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और अगर भारतीय परिवारों में तंबाकू खाने की लत न हो, तो इससे बचने वाले धन से देश के 2.04 करोड़ परिवारों की आर्थिक हालत सुधर जाएगी।

तंबाकू के हरेक पैकेट पर यह चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर सरकार द्वारा सिनेमा हॉल में विज्ञापनों के माध्यम से यह बताया जाता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है। इसलिए, इसका सेवन सही नहीं है। इसके बावजूद, लोग धड़ल्ले से तंबाकू का सेवन करते हैं। गौर कीजिए, इस दौर में सेहत को लेकर उच्च व उच्च मध्यम वर्ग में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन मध्यम व निम्न आय वर्ग वाले लोग अभी भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं हैं। रोजी-रोटी के चक्कर में उन्हें न तो अपने स्वास्थ्य के संबंध में सोचने की फुर्सत है और न ही वे अपने शरीर के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। आखिर तंबाकू खाने की लत कैसे लगती है?

निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोग अपने संघर्षों में इस कदर उलझे रहते हैं कि उन्हें तात्कालिक तौर पर शरीर की समस्या समझ में नहीं आती। कुछ तो सोहबत के कारण और ज्यादातर इससे जुड़ी जानकारियों के प्रति उदासीनता की वजह से इन तबकों के लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत में हर साल तंबाकू के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों से लगभग 13.5 लाख लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर बढ़ता जा रहा है। तंबाकू खाने वालों को मुंह, जीभ, होंठ और गले के कैंसर की आशंका सबसे ज्यादा होती है। यही नहीं, इसका सेवन फेफड़ों और हृदय पर भी घातक असर डालता है।

कुल मिलाकर, यह समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू मानव शरीर के प्राय: प्रत्येक अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। इसके सेवन से जब शरीर खोखला हो जाता है, तब इसका प्रभाव मानसिक और आर्थिक रूप से पूरे परिवार पर पड़ता है। अंततः यह स्थिति पारिवारिक कलह का कारण बनती है। तंबाकू की लत खासकर अधिक गरीब परिवारों के लिए अभिशाप बन गई है। विडंबना यह है कि भारत दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। सरकार इस मुद्दे पर महज स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, जबकि यह समस्या उससे एक सुविचारित हस्तक्षेप की मांग करती है। विदेशों में इस समस्या को अब बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है।

ब्रिटेन में तंबाकू और वेपिंग (ई-सिगरेट) को लेकर एक नया कानून पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को धूम्रपान से दूर रखना है। इस नए कानून के अनुसार, 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए, जो पूरी तरह ‘स्मोक-फ्री’ हो। अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी तंबाकू और धूम्रपान पर सरकार सख्त कायदे-कानून लागू करे, ताकि निम्न और मध्यम वर्ग के साथ नई पीढ़ी को भी शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सके।