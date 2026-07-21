एआई के बिना कहीं पिछड़ न जाएं भारतीय कंपनियां

एआई के बिना कहीं पिछड़ न जाएं भारतीय कंपनियां
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते वैश्विक दौर ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है, जिनमें आईटी उद्योग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) में प्रगति…
प्रदीप कुमार मुखर्जी ,पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते वैश्विक दौर ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है, जिनमें आईटी उद्योग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) में प्रगति के साथ एआई अधिक बुद्धिमान और सक्षम होती जा रही है।
अब तो एआई का उन्नत रूप भी आ गया है, जिसे ‘एजेंटिक एआई’ का नाम दिया जा रहा है। यह उस प्रणाली पर आधारित है, जो स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और काम करने में सक्षम है। साधारण एआई के बरअक्स एजेंटिक एआई केवल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि एक एजेंट के रूप में स्वतंत्र रूप से काम भी पूरा करता है। इसके लिए एजेंटिक एआई स्वयं योजना बनाता है, निर्देश लेता है, विभिन्न चरणों में काम को अंजाम देता है और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध उपकरणों या अन्य सॉफ्टवेयरों का भी उपयोग करता है। इससे एआई ने भारतीय आईटी कंपनियों के आगे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वैश्विक रूप से एआई तकनीक एक ओर तेजी से कारोबार और रोजगार की दुनिया को बदल रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय आईटी कंपनियां अभी भी मुख्य रूप से ‘सर्विस’ मॉडल पर ही निर्भर हैं। भारतीय आईटी कंपनियों को अब अनुसंधान, नवाचार और नए उत्पादों के विकास में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। जिन कंपनियों के पास पर्याप्त पूंजी है, वे स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों का अधिग्रहण करके भी इस बदलाव को अंजाम दे सकती हैं। इसमें दोराय नहीं कि भारत की आईटी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने, अपने काम की लागत को कम करने और अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए एआई की सख्त जरूरत है। इसके पीछे कई कारण हैं।
एक कारण यह कि वैश्विक ग्राहक अपने व्यवसायों में एआई और जेनरेटिव एआई को तेजी से अपना रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि एआई तकनीक ‘सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल’ और आपूर्ति शृंखला अनुकूलन (सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन) जैसे जटिल कार्यों को तेजी से अंजाम देने और कम लागत में उन्हें पूरा करने में मदद करती है। यह कई तरह से आईटी कंपनियों को मदद कर सकती है, जैसे इसकी सहायता से दोहराव वाले कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन के कामों को स्वचालित कर कठिन व नवाचारी परियोजनाओं पर वे ध्यान दे सकती हैं। बाजार में अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश और ताइवान की टेक कंपनियां एआई मॉडल और सेमीकंडक्टर चिप में भारी निवेश करके न केवल तेजी से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने मूल्यांकन में भी इन्होंने अभूतपूर्व बढ़त हासिल कर ली है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल विदेशी तकनीकी का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा, भारत को अपना एआई मॉडल और स्वदेशी उत्पाद विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। दो वर्ष पूर्व 7 मार्च, 2024 को केंद्र सरकार ने ‘इंडिया-एआई मिशन’ को मंजूरी दी, जिसके लिए 10,371 करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा भी की गई। इससे आईटी सेक्टर में नए अवसर पैदा हुए हैं। इन अवसरों का लाभ आईटी कंपनियां उठाकर वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में शामिल हो सकती हैं। डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस और विप्रो जैसी कुछ दिग्गज आईटी कंपनियों ने एआई अपनाने की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। टीसीएस ने जून 2026 में अमेरिकी एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के साथ एक वैश्विक समझौता किया है। गौरतलब है कि एन्थ्रोपिक अपने तमाम कर्मचारियों को एआई और जेनरेटिव एआई का प्रशिक्षण दे रही है।
निवेशकों के लिए भी सलाह यही है कि वे उतार-चढ़ाव के बजाय 5-10 वर्षों की संभावनाओं पर ध्यान दें। एआई, ऑटोमेशन और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का विकास भारतीय आईटी उद्योग के लिए चुनौती के साथ-साथ अवसर भी प्रदान करने वाला होगा। निस्संदेह, जो कंपनियां इस बदलाव को समय रहते अपनाएंगी, वही आने वाले समय की नई ‘टेक लीडर’ बन सकेंगी। इन बदलावों को न अपनाने का नतीजा वैश्विक होड़ में पिछड़ जाने के रूप में भी देखने को मिल सकता है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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