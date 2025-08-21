डाटा के नए युद्धक्षेत्र में पूरी मजबूती से खड़ा हो देश

ब्रिटिश गणितज्ञ और डाटा वैज्ञानिक क्लाइव रॉबर्ट हम्बी ने साल 2006 में ‘डाटा इज द न्यू ऑयल’ विषय पर एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उन्होंने स्थापित किया था कि डाटा भी तेल की तरह बेहद कीमती चीज है…

दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ब्रिटिश गणितज्ञ और डाटा वैज्ञानिक क्लाइव रॉबर्ट हम्बी ने साल 2006 में ‘डाटा इज द न्यू ऑयल’ विषय पर एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उन्होंने स्थापित किया था कि डाटा भी तेल की तरह बेहद कीमती चीज है। लेकिन केवल तभी, जब वह शुद्ध और प्रसंस्कृत हो। जब ​​पहली बार इस रूपक का प्रयोग हुआ, तब एक आर्थिक संसाधन के रूप में डाटा की क्षमता के बारे में दुनिया को पता लगा। आज डाटा किसी देश की रणनीतिक संप्रभुता का मूलभूत आधार बन चुका है।

विशाल डाटा से युक्त एल्गोरिदम अब हमारी दिनचर्या के हरेक पहलू को नियंत्रित करता है। हम क्या खरीदें, कहां जाएं, क्या खाएं, सोशल मीडिया पर क्या-क्या देखें और कौन-कौन सी सुविधाएं किस तरह प्राप्त करें, इन सभी बातों में वह हमें प्रभावित करने लगा है। इससे हमारी सुविधाएं तो बढ़ी हैं, मगर इसका एक स्याह पहलू भी है। डाटा की इस क्रमबद्ध प्रक्रिया, यानी एल्गोरिदम में बहुत कम पारदर्शिता है और यह हमारी रणनीतिक निगरानी व हमारे व्यवहार को बदलने का हथियार बन सकता है। उदाहरण के लिए, दुनिया भर की सरकारों और सैन्य संगठनों को ‘डाटा, विश्लेषण व रणनीति’ प्रदान करने वाली लंदन स्थित एससीएल समूह की सहायक कंपनी ‘कैम्ब्रिज एनालिटिका’ ने दावा किया था कि साल 2016 में फेसबुक से लाखों अमेरिकियों के डाटा लेकर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाई गई थी। इसके आधार पर तैयार विज्ञापनों के जरिये उस चुनाव को प्रभावित किया गया था।

अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने डाटा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को और बढ़ा दिया है। इससे ‘डाटा कॉलोनाइजेशन’, यानी डाटा उपनिवेश बनने के खतरे पैदा हो गए हैं। ‘डाटा कॉलोनाइजेशन’ का दुष्प्रभाव उन देशों पर अधिक पड़ेगा, जो देश अपने नागरिकों के बायोमीट्रिक रिकॉर्ड, स्वास्थ्य डाटा व रहन-सहन की जानकारी विदेशी कंपनियों को देते हैं। ये कंपनियां इन सूचनाओं के आधार पर एआई-तंत्र का निर्माण करती हैं। हालांकि, वे इससे प्राप्त नतीजों को सार्वजनिक नहीं करतीं। मगर यह तो औपनिवेशिक युग के उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन-शोषण जैसी ही बात हुई। इसका हल यही है कि डाटा पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए।

अमेरिका और चीन जैसे देशों ने डाटा संप्रभुता को अपने रणनीतिक सिद्धांत का हिस्सा मानकर इस पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जहां तक भारत की बात है, यह कुल वैश्विक डाटा का लगभग 20 प्रतिशत पैदा तो करता है, मगर इसके पास डाटा संरक्षण क्षमता केवल तीन प्रतिशत लायक ही है। इसलिए यह दूसरे देशों के डिजिटल ढांचे पर निर्भर है। आधार व कोविन से लेकर डिजियात्रा और यूपीआई तक भारत ने सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में अच्छी-खासी प्रगति की है। मगर अधिकांश भारतीय संस्थाएं और स्टार्टअप अभी भी विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के जरिये डाटा संग्रहीत और संसाधित करते हैं। भले ही उनके सर्वर भारत में हों, पर इसका क्षेत्राधिकार नियंत्रण इन निगमों के मूल देशों के पास ही है। इस वैधानिक खामी के कारण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे हैं।

दूसरे देशों के हाथ संवेदनशील डाटा जाने से कई तरह के खतरे हैं। विरोधी देश खास मुद्दे पर सूचनाओं में हेरफेर कर संबंधित देश का सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ सकते हैं। भारत जैसे देश तो आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए, हमें डाटा को सिर्फ आर्थिक संसाधन के रूप में देखने के बजाय इसे राष्ट्रीय संपत्ति और रणनीतिक स्वायत्तता के स्तंभ के रूप में देखना होगा। महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं की सूचनाएं रखने वाला क्लाउड सिस्टम भारतीय कानून के अधीन होना चाहिए, न कि विदेशी कानूनों के। ऐसे मामलों में विदेशों पर निर्भर रहने वाले भारत के ‘डिजिटल उपनिवेश’ बनने का खतरा बड़ा है।

भारत को इस वास्तविक खतरे से निपटने की खातिर सूचना-युद्ध के लिए एक व्यवस्थित रणनीति बनानी होगी। आज की दुनिया में डाटा नया युद्धक्षेत्र है और इस पर नियंत्रण से ही राष्ट्र के भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। भारत के लिए डाटा संप्रभुता कायम करना केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता है।