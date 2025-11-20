अब हमारी जेब पर भी डाका डालने लगी जहरीली हवा

संक्षेप: पिछले मंगलवार की सुबह मेरे दोस्त का गुरुग्राम से फोन आया। चिंतित आवाज में उसने कहा, ‘बेटी को फिर से अस्पताल ले जा रहा हूं। इस महीने यह तीसरी बार है।’ उसकी सात साल की बेटी रात भर खांसती रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जहरीली हवा से सांस के ‘इन्फेक्शन’ का मामला था। मैंने फौरन अपना फोन चेक किया…

संजीव बजाज, उद्यमी पिछले मंगलवार की सुबह मेरे दोस्त का गुरुग्राम से फोन आया। चिंतित आवाज में उसने कहा, ‘बेटी को फिर से अस्पताल ले जा रहा हूं। इस महीने यह तीसरी बार है।’ उसकी सात साल की बेटी रात भर खांसती रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जहरीली हवा से सांस के ‘इन्फेक्शन’ का मामला था। मैंने फौरन अपना फोन चेक किया, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 503 दिखा। एक्यूआई का यह स्तर अब आपात स्थिति के बजाय सालाना ‘हेडलाइन’ जैसा लगता है।

अक्सर जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, तो सिर्फ सेहत के पहलू पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक और संकट चुपचाप सामने आ रहा है और यह संकट भारतीय घरों की वित्तीय मजबूती में सेंध मार रहा है।

गौर कीजिए, अकेले सितंबर महीने में देश के अस्पतालों में भर्ती हाेने वाले मरीजों के बीमा दावों में लगभग नौ प्रतिशत वायु प्रदूषण संबंधी रोगों से जुड़े थे। इनमें दस साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा 43 प्रतिशत था। सांस संबंधी रोगों के इलाज का खर्च साल-दर-साल 11 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की दर में छह फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अगर बीमा दावों का औसत निकालें, तो लगभग 55,000 रुपये प्रति मरीज बैठता है, जो दिल्ली में कई मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ है। जहां सालाना प्रतिव्यक्त आय लगभग 4.5 लाख रुपये बैठता है। जाहिर है, यह एक ऐसे शहर में सांस लेने की कीमत है, जिसकी आबोहवा जहरीली होती जा रही है। परिवार सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रहे; वे बढ़ती हेल्थकेयर महंगाई से भी जूझ रहे हैं।

जैसे-जैसे सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां चुपचाप ‘रिस्क पूल’ का नए सिरे से नियमन कर रही हैं और ऐसे कवरेज विकल्प बढ़ा रही हैं, जो बचाव और लंबे समय के स्वास्थ्य-प्रबंधन पर जोर देते हैं। ऐसी बीमा पॉलिसियों की डिमांड बढ़ रही है, जो भर्ती होने से आगे बढ़कर ओपीडी में दिखाने, नियमित चेक-अप और देखभाल सपोर्ट को कवर करती हों। दूसरे शब्दों में, संरक्षण ‘रिएक्टिव’ से ‘प्रोएक्टिव’ हो रहा है। शहरी परिवारों के लिए, खासकर दिल्ली-एनसीआर में एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा एयर प्यूरीफायर जितना ही जरूरी हो गया है।

खराब हवा का असर हॉस्पिटल बिल से कहीं ज्यादा होता है। जैसे, दीपावली के बाद ‘हेल्थ क्लेम’ आमतौर पर करीब 14 प्रतिशत बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनेक परिवारों को प्यूरीफायर, एन95 मास्क और बार-बार डॉक्टर से दिखाने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये ऐसे खर्च हैं, जो एक दशक पहले घर के बजट का हिस्सा नहीं थे। सबसे बड़ी बात, ये विलासिता के नहीं; जान बचाने के खर्च हैं। ऐसे में, वित्तीय सलाहकार, बीमा कंपनियां परिवारों को न सिर्फ मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकती हैं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहने का एक फ्रेमवर्क भी सुझा सकती हैं।

यह गौर करने की बात है कि प्रदूषण से जुड़े बीमा दावे 2022 में 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में नौ फीसदी हो गए हैं। इस ट्रेंड को नकारा नहीं जा सकता। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जोखिम ही उठा रहे होंगे, जिसमें हर सांस की कीमत होने वाली है। मगर उम्मीद है। वित्तीय संस्थान स्वच्छ ऊर्जा, शहरी हरियाली और टिकाऊ आवास में पूंजी लगा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा सिर्फ रोगों के इलाज नहीं, बल्कि उनकी रोकथाम का भी सहारा बन सकता है। और एक इंसान के तौर पर हम वायु गुणवत्ता को अपने जीने, निवेश करने और बीमा भुगतान का एक फैक्टर बना सकते हैं।

जब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अब इस शहर से निकलने के बारे में सोच रहा हूं, तो उसने वही कहा, जो अनेक परिवार शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन शहर बदलना अकेला जवाब नहीं होना चाहिए। हमें मिलकर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब एक्यूआई 400 के पार जाता है, तो सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं होता; बल्कि घरों की ‘बैलेंस शीट’ को भी नुकसान होता है। और स्मॉग के उलट माली नुकसान अपने आप ठीक नहीं होता। इसके लिए जागरूकता, जरूरी कदम और इनोवेशन की जरूरत होती है।