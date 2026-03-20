अमन और भाईचारे पर गहराते संकट के इस दौर में ईद

वैसे तो ईद का त्योहार हर साल बड़े उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह त्योहार शायद पहले जैसा न हो। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। हर ओर युद्ध और अशांति का माहौल है। ऐसे में, लोग किस तरह ईद के दिन एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देंगे…

एम जे वारसी,प्रोफेसर, एएमयू वैसे तो ईद का त्योहार हर साल बड़े उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह त्योहार शायद पहले जैसा न हो। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। हर ओर युद्ध और अशांति का माहौल है। ऐसे में, लोग किस तरह ईद के दिन एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देंगे?

अल्लाह के प्रति समर्पण और उसकी इबादत में मुसलमानों की गहरी दिलचस्पी को दिखाती है ईद। यह त्योहार न्याय, समानता, एकता और शांति का संदेश देता है। ईद की नमाज पढ़ने वाले सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यहां न कोई नौकर होता है और न कोई मालिक, न कोई अमीर होता है और न गरीब। इस्लाम में इस त्योहार की बड़ी अहमियत है।

इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, रमजान महीने के 30 रोजे पूरे करने के बाद ईद मनाई जाती है। रमजान संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना है। 30 रोजे पूरे होने के बाद अगली सुबह ईदगाह जाकर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। नमाज के बाद लोग अल्लाह से अमन-चैन और भाईचारे की दुआएं मांगते हैं। ईद की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुसलमान अपनी बचत की ढाई प्रतिशत राशि जरूरतमंद पड़ोसी व गरीबों में बांटते हैं, ताकि कोई परिवार अच्छे भोजन और कपड़े से वंचित न रहे। यह मूलत: आपसी मेल-जोल और बराबरी का संदेश देता है।

इस बार हालात कुछ अलग हैं। हम सब जानते हैं कि दो सप्ताह पहले इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की चपेट में ले लिया है। स्थिति उस वक्त और गंभीर हो गई, जब इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद ईरानी सेना ने इजरायल और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी फौज संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया और इराक पर ड्रोन हमले कर रही है। इस हमले की वजह से करोड़ों लोग भयभीत हैं। इजरायल लगातार अब ईरान के शहरों पर बम बरसा रहा है। जाहिर है, इन धमाकों से वैश्विक स्तर पर ईद का उत्साह फीका पड़ता नजर आ रहा है।

बिहार के दरभंगा जिले में स्थित मेरे गांव बर्रा में आधे हिंदू और आधे मुस्लिम परिवार बसते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का यह बेहतरीन परिदृश्य था कि बचपन में हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान या दोनों में क्या फर्क है? मुझे आज भी याद है। ईद के दिन अक्सर हम सब अपने घर से पकवान लेकर पिताजी के दोस्त राम कुमार निषाद चाचा और राम विनोद भैया के घर जाते थे। वे लोग भी सपरिवार हमारे घर आकर ईद के व्यंजनों का आनंद लेते थे। इसी प्रकार दिवाली के दिन उनके यहां से पैगाम आता था और हम सब उनके घर जाकर दिवाली मनाते थे। आज जब हम वैश्विक स्तर पर नफरत का माहौल देखते हैं, तब अपने बचपन के वे दिन, आपसी सौहार्द, गंगा-जमुनी तहजीब और साझी सांस्कृतिक विरासत याद आती है।

मौजूदा सामजिक परिवेश में हमें लगता है कि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने, इत्र लगाने, मिठाई खाने, एक-दूसरे को गले लगाने और बधाई देने का अवसर नहीं है, बल्कि हमारी असली ईद तो तब होगी, जब हमारे दिल शीशे की तरह साफ होंगे। हमारे बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इंसाफ का माहौल होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। देश-दुनिया में प्यार, दया और इंसानियत का माहौल होगा। हर कोई, चाहे वह बड़ा हो या छोटा इंसानियत व आपसी सम्मान को बढ़ावा देगा और नफरत एवं भेदभाव के माहौल को खत्म करने में अपना सहयोग देगा। जब सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, जब गरीबी की वजह से कोई ईद मनाने से वंचित नहीं रहेगा, तभी हम ईद की सही परिभाषा पेश करने में सफल हो सकेंगे।

इसलिए, आज जरूरत है ईद की सच्चाई और असली भावना को प्रचारित करने, इसे दुनिया भर में भाईचारे व एकता का जरिया बनाने और इसके जरिये पूरी इंसानियत को शांति व सुरक्षा का संदेश देने की। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ईद की सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे!