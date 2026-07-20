जलवायु आपदा पर दक्षिण के राज्यों में मंथन शुरू

इस वर्ष देश में खेती-किसानी गंभीर संकट से गुजर रही है। इसकी मूल वजह ‘अल नीनो’ की वापसी है। मौसम विभाग ने इसके कारण 15 जुलाई तक देश के 60 प्रतिशत जिलों में कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। पूरे भारत में असमान…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार इस वर्ष देश में खेती-किसानी गंभीर संकट से गुजर रही है। इसकी मूल वजह ‘अल नीनो’ की वापसी है। मौसम विभाग ने इसके कारण 15 जुलाई तक देश के 60 प्रतिशत जिलों में कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। पूरे भारत में असमान और अनियमित वर्षा के कारण स्थिति के और खराब होने की आशंका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर में 112 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

कर्नाटक और तेलंगाना में कम वर्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के किसान और कृषि विशेषज्ञ भी अधिकारियों पर आपातकालीन उपायों में तेजी लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दक्षिण के किसान विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि इनकी कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। चूंकि इन सूबों में गैर-भाजपा सरकारें हैं, इसलिए उन्हें सूखा राहत के लिए केंद्र से धन मिलने को लेकर आशंका है, क्योंकि मनरेगा की जगह आई ‘वीबीजी रामजी’ योजना में राज्यों को अपना 40 प्रतिशत योगदान देना होता है, जबकि मनरेगा में यह शून्य था।

भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अल नीनो का बुरा असर पड़ा है। यही मानसून खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जरूरी होता है। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से जलाशयों में पानी का स्तर कम होने, पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने, मवेशियों के लिए चारे की कमी और फसलों के खराब होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में, जिन किसानों ने मई के आखिर में बीज बोए थे, उनके सामने अब मुश्किल हालात हैं, क्योंकि उसके बाद बारिश नहीं हुई। हालत यह है कि सूखे के कारण पूरे कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जाने लगी है। चूंकि अगले दो महीनों में हालात सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए राज्य सरकार ने भी किसानों से कहा है कि पानी नहीं है, तो वे खेती न करें। ऐसे में, किसान 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा राहत व कर्ज-माफी की मांग कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में तो लगभग 70 प्रतिशत कृषि भूमि में कोई खेती नहीं हो रही है। धान, कपास और मक्का वाले पारंपरिक इलाकों में सिर्फ 50 प्रतिशत खेतों में बुवाई हुई है। राज्य के 678 मंडलों में से 400 बुरी तरह सूखा प्रभावित हैं। वहां मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। राज्य के किसान इस बात से बेहद खफा हैं कि उप-मुख्यमंत्री और पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने इस संकट पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक के किसान नेता इस बात से नाराज हैं कि राजनेता अपना ज्यादातर समय दलीय राजनीति में बिता रहे हैं, लेकिन ग्रामीण संकट पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वह बड़े निवेश और वैश्विक विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन कृषि संकट जैसी आस-पास की बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते।

तेलंगाना में भी ज्यादातर जलाशयों में पानी का स्तर 30 प्रतिशत से नीचे गिर गया है। राज्य में पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 90 प्रतिशत कम बारिश होने की आशंका है। चूंकि मिट्टी में नमी का स्तर तेजी से कम हो रहा है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों और सरकार के कृषि विस्तार विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कम पानी वाली फसलों पर ध्यान दें। जुलाई के मध्य तक तमिलनाडु में बारिश में 95 प्रतिशत की कमी देखी गई। नतीजतन, राज्य के अंदरूनी इलाकों में भीषण गर्मी है। अनोखी भौगोलिक स्थिति होने के कारण तमिलनाडु को दो मानसून प्रणालियों से बारिश मिलती है। अधिकारियों को चिंता है कि क्या मौजूदा अल नीनो का असर दिसंबर में आने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून पर भी पड़ेगा? यहां के बागानों पर भारी खतरा मंडरा रहा है और मानसून वर्षा में 34 प्रतिशत की कमी है।

एक अच्छी बात यह है कि दक्षिणी राज्यों में जलवायु आपदा पर बात शुरू हो गई है, हालांकि ये प्रदेश देश के कुल अनाज उत्पादन में केवल 15 से 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने धान और दालों की जगह नगदी फसलों की खेती शुरू कर दी है, जिसमें उन्हें आर्थिक फायदा हो रहा है।