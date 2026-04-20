ईरान की इस जंग में क्या आपको याद आए गांधी

एक ही रात में हजारों साल पुरानी और समृद्ध ईरानी सभ्यता के अस्तित्व को धरती से मिटा देने की मनोरोगी घोषणा के बाद क्या हुआ? अखबारी दुनिया के लोग कहेंगे कि उसके बाद 15 दिनों का युद्ध-विराम हुआ, इतिहास लिखेगा कि…

कुमार प्रशांत ,वरिष्ठ पत्रकार व गांधीवादी एक ही रात में हजारों साल पुरानी और समृद्ध ईरानी सभ्यता के अस्तित्व को धरती से मिटा देने की मनोरोगी घोषणा के बाद क्या हुआ? अखबारी दुनिया के लोग कहेंगे कि उसके बाद 15 दिनों का युद्ध-विराम हुआ, इतिहास लिखेगा कि यह युद्ध-विराम कुछ घंटे एक लाश की तरह ढोया गया, क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप की आस्था से पैदा नहीं हुआ था।

यह सब तो हुआ ही, पर वह भी हुआ, जो संभवत: मानवीय सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान के जिन आणविक संयंत्रों, पुलों-राजमार्गों, नागरिक सुविधा के दूसरे तंत्रों, पूजा-स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों को बमों से ध्वस्त कर देने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, हमने देखा कि ईरानी नागरिक अपने-अपने ध्वस्त घरों से निकल-निकलकर इन सभी स्थलों को घेरकर खड़े होते गए। 7 अप्रैल ईरान के लिए कयामत की रात थी, जिसे उसने कमाल की रात में बदल दिया था।

किसी ने देखा या नहीं देखा, पता नहीं, मगर इन बलिदानी ईरानियों की किसी कतार में महात्मा गांधी भी खड़े थे! दुनिया के जिस भी कोने में लोग वीरता से बलिदान देने निकलते हैं, यह ‘अधनंगा फकीर’ वहां अपनी हाजिरी लगाता ही है। जयप्रकाश ने कभी हंगरी में, कभी तिब्बत में, कभी बांग्लादेश में, तो कभी चेकोस्लोवाकिया में इस गांधी को पहचाना था और उसके साथ खड़े हुए थे। गांधी ने कहा था- विवश कायरता से कहीं भला होता है निडर बलिदान! गांधी की अहिंसा का उपहास करने वाले भला कहां पहचान सकेंगे कि गांधी ने जिस चरम साहस की बात कही थी, ईरानी जनता में वह साहस 7 अप्रैल, 2026 को मूर्तिमान हुआ था।

यही अमेरिका था और उसके ही परमाणु बम थे कि जिनसे हिरोशिमा-नागासाकी का अकल्पनीय विनाश हो चुका था। तब किसी ने पूछा था गांधी से- आप परमाणु बम का अहिंसा से कैसे मुकाबला करेंगे? गांधी ने जवाब टाला नहीं, वह हिचके भी नहीं। कहा- विनाश का मुकाबला अकंप वीरता से ही किया जा सकता है। जब बम लेकर आसमान में विमान आएगा, तब मैं किसी खाई-खंदक में छिपूंगा नहीं, बल्कि खुले मैदान में निकल आऊंगा और अपलक उस विमान को देखता रहूंगा, जो संपूर्ण विनाश लेकर आया है। मैं जानता हूं कि उस विमान का पायलट उस ऊंचाई से मुझे देख नहीं सकेगा, लेकिन मैं तो उसे अपलक देख सकूंगा। बम उन सबको मार जाएगा, जो बचने की कोशिश करेंगे; लेकिन वह उनको मार ही नहीं सकेगा, जो मरने का भय छोड़कर, उसकी आंखों-में-आंखें डाल सकेंगे!

कायर सवाल पूछते ही रहते थे। गांधी कैसी अविश्वसनीय-अव्यावहारिक बात कह रहे हैं! 7 अप्रैल, 2026 के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकेगा। ईरान की बहादुर जनता ने विनाश के समक्ष आत्मबल का सर्जन करने की गांधी की कल्पना के समर्थन में अपना वोट दे दिया है। जो कल तक अहिंसक कल्पना थी, आज हकीकत बन गई है। गांधी कहते हैं- छिपकर भी मारे जाओगे, पर उस मौत में से असहायता व कायरता निकलेगी; मौत की आंखों में आंखें डालकर मरोगे, तो उसमें से चरम वीरता निकलेगी, जो मारने वालों को असहाय व व्यर्थ बना देगी।

युद्ध, हिंसा, विनाश और शत्रुता के खिलाफ जो सदा अपनी आवाज बुलंद करता रहा; मानव-मन में पैठी हिंसा व प्रतिशोध की भावना की जड़ें अहर्निश काटता रहा; जो इन सबके विरुद्ध आज तक मनुष्य द्वारा उठाई सबसे सशक्त आवाज है, उस गांधी के लिए युद्ध, हिंसा, प्रतिशोध अजनबी नहीं थे। वह युद्ध के मोर्चे पर फौजी अधिकारी बनकर उतरे थे; दो-दो विश्व युद्ध की विभीषिका उन्होंने देखी और झेली थी; उन्होंने अपने मुल्क की नवजात आजादी पर पड़ोसी का फौजी हमला देखा था और उससे युद्ध करने वाली फौज को आशीर्वाद भी दिया था; अपनी हत्या के पांच प्रयासों के बावजूद बगैर किसी कड़वाहट के उन्होंने मानवीय आजादी व गरिमा का अपना अभियान जारी रखा था; सांप्रदायिक हिंसा के कई थपेड़े उन्होंने झेले और उसी सांप्रदायिक आग में जलकर वह भस्म हुए थे। हम कह सकते हैं कि गांधी ने युद्ध के खिलाफ तमाम उम्र युद्ध ही लड़ा! आज ईरान ने कहा है- हर युद्ध के अंत में बचते हैं गांधी, क्योंकि वह हिंसा, घृणा व प्रतिशोध के सामने कभी सिर नहीं झुकाते।