किसी गंभीर संकट को न्योता तो नहीं दे रहा ई-रिक्शा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में अब ई-रिक्शा के नए पंजीकरण को रोकने की कार्रवाई तेज होगी। हर जिले में परिवहन, यातायात पुलिस व नगर निगम आदि की कमेटी बनाकर सर्वे कराने की योजना है। इसमें देखा जाएगा कि…

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में अब ई-रिक्शा के नए पंजीकरण को रोकने की कार्रवाई तेज होगी। हर जिले में परिवहन, यातायात पुलिस व नगर निगम आदि की कमेटी बनाकर सर्वे कराने की योजना है। इसमें देखा जाएगा कि शहर में जरूरत के हिसाब से कितने ई-रिक्शे की आवश्यकता है और कितने पंजीकृत हो चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ई-रिक्शों का पंजीकरण निर्धारित सीमा से अधिक होने पर नया पंजीकरण रोकने की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार को इस पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

सड़कों पर नीली-लाल बत्तियों के साथ तेजी से दौड़ते ई-रिक्शे आज देश के हर छोटे-बड़े शहर की जीवन-रेखा बन चुके हैं, लेकिन इनसे पैदा हो रही आफत शहरी यातायात और पर्यावरण के लिए एक बड़ा संकट बनती जा रही हैं। किफायती किराये में मंजिल तक पहुंचा देने वाले इन वाहनों को शुरू में स्वच्छ व पर्यावरण के अनुकूल माना गया था, पर समय के साथ यही व्यवस्था यातायात में अराजकता, दुर्घटना और एक गंभीर पर्यावरणीय व जन-स्वास्थ्य संकट का रूप धारण करती जा रही है।

आधिकारिक ब्योरों के अनुसार, देश में पंजीकृत ई-रिक्शों की संख्या 18 लाख से भी अधिक हो चुकी है। हालांकि, उद्योग संगठनों के अनुसार, देश भर में 45 लाख से भी अधिक अवैध ई-रिक्शे बिना किसी पंजीकरण, मानक जांच या चालक अनुमति-पत्र के बेधड़क चल रहे हैं। बिना किसी स्पष्ट मार्ग योजना और पंजीकरण के सड़कों पर उतरते ये रिक्शे प्रमुख चौराहों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों के बाहर बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं, जिनसे न केवल भीषण जाम लगता है, बल्कि दुर्घटनाओं की दर भी लगातार बढ़ रही है। जब यातायात घंटों रुकता है, तो अन्य गाड़ियों से निकलने वाला धुआं व उत्सर्जन भी कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार, शून्य उत्सर्जन का दावा करने वाला यह वाहन शहरी आबोहवा को और विषैला बना रहा है।

ई-रिक्शा से जुड़ा सबसे गंभीर संकट इसकी बैटरी और उसके अनुचित निस्तारण से पैदा हो रहा है। अध्ययन बताते हैं कि बाजार में चलने वाले लगभग नब्बे प्रतिशत ई-रिक्शे आज भी सस्ती लेड-एसिड बैटरियों पर निर्भर हैं। औसतन एक ई-रिक्शा को चलाने के लिए चार बैटरी की आवश्यकता होती है, जिनमें भारी मात्रा में सीसा और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। इन बैटरियों का जीवनकाल सीमित होता है और लगभग सात-आठ महीने में इनको बदलना ही पड़ता है। नतीजतन, देश में हर साल लाखों टन प्रयुक्त बैटरियों का कचरा इकट्ठा हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इन बेकार बैटरियों का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कबाड़ियों के पास जाता है, जो बिना किसी सुरक्षा मानक, आधुनिक तकनीक या सुरक्षित उपकरणों के इन बैटरियों को तोड़ते और गलाते हैं। इस प्रक्रिया में सीसे का खतरनाक धुआं और विषैले धूलकण, हवा व मिट्टी को दूषित करते हैं। मिट्टी से होते हुए ये जहरीले सीसे पेयजल, फसलों और स्थानीय खाद्य शृंखला का हिस्सा भी बन रहे हैं।

ई-रिक्शे से उत्पन्न इस संकट का समाधान एक सख्त और पारदर्शी नीति में छिपा है। पुरानी बैटरियों के सुरक्षित और वैज्ञानिक पुनर्चक्रण के लिए बनाए गए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए। निर्माताओं और विक्रेताओं की यह जिम्मेदारी तय हो कि वे पुरानी बैटरियों को वापस लें। पुरानी और खतरनाक तकनीक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर आधुनिक, सुरक्षित और लंबी चलने वाली बैटरी तकनीक को अनिवार्य किया जाए। शहर-दर-शहर ई-रिक्शों की अधिकतम संख्या तय की जाए और बिना पंजीकरण व चालक सत्यापन के चलने वाले सभी अवैध वाहनों पर पूर्ण रोक लगे। सौर ऊर्जा पर आधारित चार्जिंग केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ताकि बिजली चोरी और आगजनी के खतरों से बचा जा सके।

जाहिर है, ई-रिक्शों के अनियंत्रित विस्तार पर समय रहते अंकुश लगाना होगा। अन्यथा, पर्यावरण को बचाने का हमारा यह प्रयास स्वयं देश के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट बन जाएगा।