कुछ लोगों को अपनी नाक की लंबाई का तो पता नहीं होता है, लेकिन यह जरूर पता होता है कि वे ‘दक्षिणपंथी’ हैं या ‘वामपंथी’। कुछ समय पहले विचारक (आइडियोलॉग) शब्द का बोलबाला था। माना जाता था…

मनु जोसेफ,पत्रकार और उपन्यासकार

कुछ लोगों को अपनी नाक की लंबाई का तो पता नहीं होता है, लेकिन यह जरूर पता होता है कि वे ‘दक्षिणपंथी’ हैं या ‘वामपंथी’। कुछ समय पहले विचारक (आइडियोलॉग) शब्द का बोलबाला था। माना जाता था, केवल ‘आइडियोलॉग’ के पास ही कोई विचारधारा होती है, चाहे वह अनुभव से आई हो, किसी प्रतिउत्पन्न मति ज्ञान से। आज भले ही हर कोई दावा करता है कि उसके पास एक विचारधारा है, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति किसी एक सांचे में फिट नहीं हो सकता।

वामपंथ, मानव स्वभाव के पुरातन पहलुओं का विरोधी है, या उन भयानक रीति-रिवाजों के खिलाफ है, जो व्यावहारिकता और परंपरा के नाम पर चलती रहती हैं। वहीं, दक्षिणपंथ समाज में पहले से चली आ रही व्यावहारिक परंपराओं का ही महिमामंडन करता है। यह पुरातन ‘सभ्यतागत गर्व’ को ‘उत्तिष्ठ-जाग्रत’ करने की बात करता है। इसमें कुलीन वर्ग की पहचान को ही पूरे समाज की पहचान बना दिया जाता है और परंपराओं को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि आधुनिकता उनकी संस्कृति को कहीं खत्म न कर दे। वामपंथ स्वभाव से वैश्विक होता है (इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि 1951 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चार सदस्य एक विवाद सुलझाने के लिए स्टालिन से मिलने मॉस्को गए थे)। इसके विपरीत, दक्षिणपंथ हमेशा स्थानीयता से ग्रस्त होता है। एक यहूदी व्यक्ति दूर बैठे कश्मीरी मुसलमानों के प्रति गहरी संवेदना रख सकता है। मैंने ऐसे भारतीयों को भी देखा है, जो अपने देश के मुसलमानों के प्रति नफरत से भरे होते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए उनका दिल पसीज जाता है। जब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, तो लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं और जब दांव पर कुछ खास नहीं होता, तो वे दयालु हो जाते हैं। वामपंथियों के विचार अक्सर उनके अपने व्यक्तित्व से कहीं अधिक सुंदर होते हैं। वहीं, दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी अक्सर अपने विचारों की तुलना में कहीं अधिक अच्छे इंसान होते हैं।

इसी तरह, सफल राष्ट्र भी वामपंथ और दक्षिणपंथ का एक व्यावहारिक मिश्रण होते हैं। भारत में एक दशक से ज्यादा समय से ‘दक्षिणपंथी’ विचारधारा का शासन है। उसने हमारे भीतर ‘सभ्यतागत गर्व’ जगाने की पहल तो की, लेकिन न तो गर्व करने का आधार दिया, न ही रहने लायक शहर, साफ हवा, भ्रष्टाचार से मुक्ति, सरल व्यापार या युवाओं के लिए बेहतर भविष्य। उल्टे, उसने कुछ जगह हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया।

इसलिए, अब भारत को एक परिष्कृत दक्षिणपंथी विचारधारा की जरूरत है, जिसे यह पता होना चाहिए कि लोगों का जीवन कैसे पुरसुकून बनाया जाए। जब ​​रोजमर्रा के जीवन में ही अराजकता हो, तब आप सामाजिक अराजकता को कैसे रोक सकते हैं? यह सोच बड़े महानगर का दिखावा करने वाले ‘गांव’ जैसी न हो।

समय आ गया है कि दक्षिणपंथी विचारधारा निजी जीवन, पहनावे या अंधविश्वासों के बारे में सोचना बंद करे और अपना ध्यान ‘सार्वजनिक स्थानों’ पर लगाए। सड़कों पर क्या-क्या है? वे ऐसी क्यों हैं? क्या हम सच में इसी तरह रहना चाहते हैं?

दक्षिणपंथी विचारधारा व्यवस्था चाहती है, लेकिन हमें यह बताने से पहले कि हमें कैसा होना चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए। इस नजरिये से, आधुनिक दक्षिणपंथ को खोजने के लिए सबसे बेहतर जगह दिल्ली मेट्रो है । इसने एक बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार किया, जो इतनी कुशलता से काम करता है कि लगता है कि ऐसी व्यवस्था केवल ‘आपातकाल’ के दौरान ही संभव हो सकती थी। एक कुशल और मानवीय समाज चलाने के लिए भारत को इसी तरह की ‘नागरिक संहिता’ की जरूरत है।

यहां पूछना लाजिमी है कि आखिर दक्षिणपंथ की जरूरत क्यों है? क्योंकि वामपंथ एक नवाचार है, जबकि दक्षिणपंथ मानव स्वभाव। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया, चाहे वह कितनी भी नेक क्यों न हो, अपने मूल स्वभाव को छोड़कर नवाचार को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह दक्षिणपंथ आधुनिक हो। एक ऐसा दक्षिणपंथ, जो भारतीयों से सिर्फ अपने राष्ट्र का सम्मान करने के लिए न कहे, बल्कि उन्हें ऐसा करने के ठोस कारण भी दे।