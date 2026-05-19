सोेने के प्रति इस आसक्ति को कैसे घटाया जाए

भारत में स्वर्ण (सोने के आभूषणों) के प्रति खासा आकर्षण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए वे गाढ़े वक्त के लिए सोना खरीदकर रख लेना चाहते हैं। यह कोई सांस्कृतिक सनक नहीं है…

नितिन पई, निदेशक, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन भारत में स्वर्ण (सोने के आभूषणों) के प्रति खासा आकर्षण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए वे गाढ़े वक्त के लिए सोना खरीदकर रख लेना चाहते हैं। यह कोई सांस्कृतिक सनक नहीं है। यह एक-दूसरे पर, समाज पर और हमारी सार्वजनिक संस्थाओं पर सामूहिक अविश्वास का परिणाम है। अर्थशास्त्री अजय शाह तो यहां तक कहते हैं कि सोना के प्रति अनुराग सभ्यता के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। लोग जनमत सर्वेक्षणों में अपनी सरकारों व नेताओं में भरोसे के बारे में चाहे जो कहें, जब वे अन्य संपत्तियों के होते हुए सोना खरीदते हैं, तो वास्तव में अपना यकीन बता रहे होते हैं।

इतिहासकार डाइटमार रोथरमुंड ने 19वीं सदी के बारे में टिप्पणी की है कि भारत में अतिरिक्त पूंजी जमीन और सोने में निवेश की गई, क्योंकि पूंजी का पुनर्वितरण करने के लिए यहां पर बड़ी वित्तीय संस्थाएं नहीं थीं। ये इसलिए नहीं बन पाईं, क्योंकि लोगों का अपनी जाति-समुदायों में तो भरोसा था, पर इसके बाहर अविश्वास का वातावरण रहा है। आज, आधार-कार्ड न तो उम्र का प्रमाण है और न ही पते का। अदालतें फैसला दे सकती हैं कि जिस घर को आपने 20 साल पहले नगरपालिका प्राधिकरण से खरीदा था, उसे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि प्राधिकरण ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक हो रहे हैं। ऐसे में, आम नागरिक किस पर भरोसा करे?

जब सरकारी संस्थाओं पर इस हद तक अविश्वास हों, तब अत्यधिक बंटे हुए समाज में पहले से मौजूद अविश्वास स्वाभाविक ही बढ़ जाएंगे। ‘कैपिटलमाइंड’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक शेनॉय कहते हैं, अगर सोने के आयात को हटा दिया जाए, तो पिछली 12 तिमाही में से 11 में भारत का चालू खाता अधिशेष (सरप्लस) में होता। दूसरे शब्दों में, सामाजिक भरोसे की पूंजी की कमी संकट के दौरान व्यापक आर्थिक समस्याओं को बढ़ा ही रही है।

सोने की खरीद में संयम बरतने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘एक्स’ पर पूछा गया कि अगर सरकार के अनुसार सोना एक समस्या है और लोगों के अनुसार इसका समाधान, तो ज्यादा समझदार कौन है? यह बयान भारत की सोने से जुड़ी दुविधा को दर्शाता है। शेनॉय का तर्क है कि हम सोने के घरेलू स्टॉक का कुछ हिस्सा बाजार में लाकर इस दुविधा को संभाल सकते हैं। या तो रिजर्व बैंक अपने ‘गोल्ड रिजर्व’ में से कुछ सोना बेच दे या फिर लोगों के लिए एक आसान, टैक्स-फ्री योजना शुरू करे, जिसके तहत वे अपना सोना सरकार को बेच सकें और सरकार उसे फिर घरेलू खरीदारों को बेच दे। अनुमानत: ऐसा सोना लगभग 25,000 टन हो सकता है, जो चालू खाते और रुपये पर पड़ने वाले कुछ दबाव को कम कर सकता है।

सोने की नीति से परे, इस दुविधा से निकलने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला है निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्था बनना। दूसरा है, सामाजिक भरोसे को मजबूत करना। इसके कुछ सुबूत भी मिलते हैं। जहां एक ओर सोने का कुल सालाना आयात 700-1,000 टन के आसपास स्थिर बना रहा, वहीं प्रति व्यक्ति सोने की मांग 2010 में अपने चरम पर पहुंच गई थी, जो लगभग 0.81 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, जो 2020 के दशक में घटकर लगभग 0.45-0.56 ग्राम रह गई। 2025 में यह 0.45 ग्राम थी। आज प्रति व्यक्ति मांग 1995 के स्तर से भी नीचे है, जबकि वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय लगभग सात से आठ गुना बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ?

ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि लोगों की तकनीक, वित्तीय साधन व शेयर बाजार में भागीदारी बढ़ी और वे सोने के अलावा दूसरी संपत्तियों पर भी भरोसा करने लगे। नतीजतन, निवेश फंड गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) 2010 के 11 टन से बढ़कर 2026 तक 115 टन हो गया। लोगों का यह रुझान शासन-प्रशासन में अधिकाधिक पारदर्शिता, जवाबदेही व पूर्वानुमान बढ़ने से ज्यादा मजबूत हो सकता है। जाहिर है, सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से सरकार को हर दिन कुछ नई चीजों में थोड़ा और भरोसा जगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भरोसा बढ़ाने से ही बढ़ता है।