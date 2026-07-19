अमेरिकी-चीनी दबावों से मुक्ति का रास्ता निकालता भारत

रूस-यूक्रेन जंग हो या अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध, दोनों मौकों पर देखा गया कि किसी भी लड़ाई की आग अब पूरी दुनिया में फैलते देर नहीं लगती। उसके नुकसान फौरन से पेश्तर हमारी जेब तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन इन…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार रूस-यूक्रेन जंग हो या अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध, दोनों मौकों पर देखा गया कि किसी भी लड़ाई की आग अब पूरी दुनिया में फैलते देर नहीं लगती। उसके नुकसान फौरन से पेश्तर हमारी जेब तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन इन लड़ाइयों से अलग, बरसों से विश्व की दो महाशक्तियों के बीच जो प्रच्छन्न लड़ाई चल रही है, उसका असर तो और भी खतरनाक है।

अमेरिका हर मोर्चे पर दुनिया को फतह करना चाहता है और चीन इस मामले में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने खड़ा हुआ है। ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और बाकी दुनिया किसी-न-किसी तरह उनके बीच के व्यापार-युद्ध में पिसती नजर आती है। भारत की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि विकासशील देश व बड़ी जनसंख्या होने के नाते यहां समस्याएं और चुनौतियां कुछ ज्यादा ही हैं। अमेरिका और चीन, दोनों ही भारत पर तरह-तरह से दबाव बना रहे हैं और उसे अपनी तरफ मिलाकर रखना भी चाहते हैं, क्योंकि दोनों को ही इसमें बड़े आर्थिक व रणनीतिक फायदे दिखते हैं। यही भारत व इसके नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी सांसत की बात है, क्योंकि यह उन ताकतों से संबंध संतुलित रखने का सवाल है, जिनकी न दोस्ती भली, न दुश्मनी।

अमेरिका को भारत में अपनी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार दिखता है और चीन के एकदम पड़ोस में अपने लिए एक रणनीतिक साझेदार भी। वह हमें बड़े पैमाने पर हथियार बेचना चाहता है और अपनी कंपनियों के लिए बेरोकटोक कारोबार की छूट चाहता है। दूसरी तरफ, भारत आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व दवा कारोबार के कच्चे माल के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। चीन से भारत जितना सामान खरीदता है, उसके मुकाबले उसे भेजता बहुत कम है। यह व्यापार घाटा भारत के लिए परेशानी का कारण रहा है। भारत की कोशिश है कि चीन पर निर्भरता कम की जाए, ताकि किसी विपरीत स्थिति में हमारे उद्योग अचानक परेशानी में न घिरें।

यह परेशानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। एक तरफ अमेरिका अपनी तकनीक की ताकत, पैसे के दम के भरोसे टैरिफ, तकनीकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नियम-कायदों के जरिये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ चीन है, जिसने पिछले करीब तीस साल से ज्यादा वक्त में सस्ते मजदूरों और बारीक कारीगरी के भरोसे खुद को दुनिया की फैक्टरी बना डाला है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश अपने कारोबार या मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर हो चुके हैं।

यह संकट असल में पूरी दुनिया को समझ में आया महामारी के बाद, जब आपूर्ति शृंखला में रुकावटें आईं और लगभग सभी देश समझ गए कि किसी एक देश के भरोसे रहना ऐसी स्थिति में कितना महंगा पड़ सकता है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी दिखाई है। जापान व सिंगापुर से भारत ऐसे समझौते काफी पहले ही कर चुका है। यह केवल निर्यात बढ़ाने की रणनीति नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश भी है। सवाल है कि इन नीतियों से आम नागरिक की जेब पर क्या असर पड़ रहा है?

मुक्त व्यापार समझौते आयात-निर्यात को आसान बनाने वाले दस्तावेज भर नहीं होते। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। ऐसा संभव हुआ, तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और आखिरकार कमाई भी बढ़ेगी। हालांकि, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत विदेशी कंपनियों के लिए सस्ते मजदूरों के भरोसे खड़ा एक असेंबली सेंटर या जॉब वर्क की दुकान बनकर रह जाएगा या चाइना प्लस वन नीति के तहत भारत आने वाली कंपनियों के साथ यहां बेहतर तकनीक व रिसर्च की सुविधाएं भी विकसित होंगी? ऐसा होगा, तभी देश में अच्छी कमाई वाले लाखों नए रोजगार पैदा हो पाएंगे।

साफ है, दशकों पहले जवाहरलाल नेहरू ने विश्व राजनय में जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, अब अर्थनीति और कूटनीति में वही नीति अपनाने का समय सामने है।