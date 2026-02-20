अपनी बातों पर कितने खरे उतर पाएंगे तारिक रहमान

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर सत्ता की बागडोर संभाल ली है। पिछले 18 महीने के गतिरोध के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक स्थायित्व के लिहाज से इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है…

संजय कुमार भारद्वाज,प्रोफेसर, जेएनयू

हालांकि, बीएनपी का इतिहास इस्लामी राजनीति में अधिक विश्वास करने का रहा है, मगर बांग्लादेश की जनता ने इसे अवामी लीग के विकल्प के रूप में देखा है। अतः नई सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाली संस्कृति की मुख्य पक्षधर पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। जमात-ए-इस्लामी 68 सीटों के साथ सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जो कट्टर इस्लामी विचारधारा में यकीन रखती है। अतः धर्मनिरपेक्ष व अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए आंतरिक व बाहरी दबाव परस्पर बना रहेगा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि बेगम खालिदा जिया (अब दिवंगत) के नेतृत्व में बांग्लादेश में बीएनपी की जो सरकार बनी थी, उसने भारत से दूरी बनाए रखी और पाकिस्तान-चीन से नजदीकी बढ़ाई थी। खालिदा जिया के पति और तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान बीएनपी के संस्थापक थे और सत्ता में आने पर उन्होंने ही बांग्लादेश को बंगाली राष्ट्रवाद से बांग्लादेशी राष्ट्रवाद में तब्दील किया था, जिसके मूल में इस्लाम रहा। जियाउर रहमान के दौर में इस्लामी देशों से बांग्लादेश के संबंध मधुर हुए। खालिदा जिया ने वही नीति जारी रखी। भारत ने 1991 और 2001 के चुनावों में बीएनपी पर विश्वास दिखाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस पार्टी की हुकूमतों ने भारत विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाया। अतः संबंध अच्छे नहीं रहे।

हालांकि, बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद ढाका लौटे तारिक रहमान ने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में जो कुछ कहा, उसका अर्थ यह था कि वह बीएनपी की पहले की नीतियों में बदलाव करेंगे तथा इस्लामी राष्ट्रवाद की जगह सहिष्णुता और उदारवाद को तरजीह देंगे, लेकिन बीएनपी के इतिहास को देखते हुए इस पर बहुत भरोसा करना मुश्कल है। वैसे भी, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो यह कि नई सरकार पर जुलाई चार्टर को, जिसे जमात समर्थित यूनुस सरकार ने बनाया था, लागू करने का भीषण दबाव है। जमात बांग्लादेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, एनसीपी के साथ वह शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करके अपना रुख जगजाहिर कर चुका है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में अब भी अवामी लीग के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। देखने वाली बात है कि तारिक सरकार का अवामी लीग के प्रति क्या रुख रहता है? जिस तर्ज पर तारिक रहमान को माफ किया गया, उसी तरह क्या वह अवामी लीग की ज्यादतियां माफ कर सकेंगे? क्या जमात-ए-इस्लामी कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने का काम करती रहेगी? फिर पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। भारत ने भी बांग्लादेश से जुड़ी मदद-राशि कम कर दी है। बांग्लादेश में मुद्रास्फीति बढ़ गई है और पिछले 18 महीनों में निवेश कम हुआ है। वेतन-वृद्धि व रोजगार का सरकार पर दबाव है। अतः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है। इसमें भारत एक अच्छा सहयोगी हो सकता है।

बांग्लादेश में भारत का लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश है, ऐसे में नई दिल्ली की अनदेखी ढाका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। आपसी विवाद और सुरक्षा के मुद्दे दोनों देशों को उलझा सकते हैं। तारिक सरकार को समझना होगा कि भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववाद का किसी किस्म का समर्थन द्विपक्षीय संबंध को गंभीर ठेस पहुंचाने वाला होगा। संतुलित विदेश नीति उसे स्थायित्व प्रदान करेगी। बांग्लादेश को यह भी समझने की जरूरत है कि विश्व परिदृश्य बदल चुका है। कट्टर इस्लामी मुल्क भी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, विकास ही बांग्लादेश के जेन-जी की भी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकेगा।