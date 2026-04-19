खाद्य सुरक्षा के लिए अभी से कमर कसने की जरूरत

देश की दो संस्थाओं ने पिछले हफ्ते जो आंकड़े जारी किए, उनको सरकारी स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों की आजीविका की रक्षा के लिहाज से अग्रिम संकेत के तौर पर लिया जाना चाहिए…

हिमांशु,एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू देश की दो संस्थाओं ने पिछले हफ्ते जो आंकड़े जारी किए, उनको सरकारी स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों की आजीविका की रक्षा के लिहाज से अग्रिम संकेत के तौर पर लिया जाना चाहिए। एक, भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी महंगाई अनुमान के आंकड़े, जो बताते हैं कि खाद्य महंगाई कुल महंगाई की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। और दूसरा है- इस साल के मानसून के शुरुआती पूर्वानुमान, जिनमें यह आशंका जताई गई है कि इस साल बारिश बहुत कम होगी।

पिछले महीने कुल महंगाई बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें ग्रामीण महंगाई 3.6 फीसदी और शहरी महंगाई 3.1 प्रतिशत रही। खाद्य महंगाई 3.9 प्रतिशत रही, जिनमें ग्रामीण इलाकों में यह चार प्रतिशत और शहर में 3.7 फीसदी थी। खाद्य महंगाई का कुल महंगाई से आगे निकलने का यह रुझान जनवरी से तेज हुआ है। जनवरी में कुल खाद्य महंगाई 2.1 प्रतिशत थी, जो ग्रामीण इलाकों में दो प्रतिशत और शहरी इलाकों में 2.4 प्रतिशत आंकी गई, पर जनवरी से मार्च के बीच ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई लगभग दोगुनी हो गई। इनमें वनस्पति तेलों में नौ प्रतिशत, अंडों में 5.5 प्रतिशत, मांस में 12.5 प्रतिशत और मछली में 7.3 प्रतिशत की महंगाई वृद्धिृ देखी गई, जबकि अनाज जैसे कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतें -1.3 प्रतिशत कम हुई हैं। ऐसे में, नीति-निर्माताओं को मौजूदा कीमतों को लेकर नहीं, भविष्य के रुझानों को लेकर अधिक चिंतित होना चाहिए। तीन बातें खाद्य व कुल महंगाई पर दबाव डाल सकती हैं।

सबसे पहली, अमेरिका-ईरान शांति-वार्ताओं के भविष्य ने वैश्विक बाजार में फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है। यह सिर्फ ऊर्जा की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अन्य जरूरी वस्तुओं पर भी पड़ने की आशंका है। इसके अलावा, महंगी ऊर्जा और उर्वरकों से ‘कॉस्ट-पुश इफेक्ट (लागत-जनित प्रभाव) की भी आशंका है। ये दोनों ही खेती के लिए जरूरी हैं। देश के कुल उर्वरक आयात का लगभग 40 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक यूरिया तो लगभग दो-तिहाई तक आयात होता है। सब्सिडी कम करने या नियंत्रित करने में यह स्थिति मदद कर सकती है, पर यदि युद्ध के कारण कमी बनी रही, तो सब्सिडी ही अपने आप में चिंता का विषय बन सकती है।

इन मामलों को और ज्यादा पेचीदा बनाने वाली बात है मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार, इस बार बारिश ‘दीर्घकालिक औसत (एलपीए)’ का सिर्फ 92 प्रतिशत होने की आशंका है। एलपीए के 94 प्रतिशत से कम बारिश को ‘कम बारिश’ माना जाता है। इस साल चिंता का मुख्य कारण प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा ‘अल नीनो’ प्रभाव है, जिसके चलते एशिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ने की आशंका है। जाहिर है, बारिश का मौसम नजदीक आने पर ही इस संबंध में तस्वीर अधिक साफ होगी।

महंगाई के असर को खाद्य सुरक्षा चुनौती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर खाने-पीने की चीजों के साथ अन्य जरूरी वस्तुएं भी लगातार महंगी होती रहीं, तो लागत-जनित महंगाई और दुनिया भर में फैली अनिश्चितता की वजह से हालात को संभालना मुश्किल हो सकता है। कई राज्यों में पहले से ही विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और मजदूरों में गहरा असंतोष है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कामगारों की वास्तविक मजदूरी घट रही है। ऐसे में, गुजारे की लागत का संकट महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। अगर कम बारिश की वजह से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारी गिरावट हुई, तो संकट और गहरा सकता है।

महंगाई में यह बढ़ोतरी मांग बढ़ने की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए मौद्रिक नीति से जुड़े उपाय इसमें शायद ही उतने असरदार साबित होंगे। हमें ऐसी दीर्घकालिक योजना की जरूरत है, जिसके जरिये हम आपूर्ति में आने वाली उन रुकावटों को दूर कर सकें, जो मानसून की अनिश्चितता के कारण उत्पादन घटने और साथ ही खेती-बाड़ी के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता में कमी के कारण पैदा हो सकती हैं।