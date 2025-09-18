मधुमेह की उलझती पहेली को मिलकर सुलझाएं विशेषज्ञ

दुनिया भर में मधुमेह (डायबिटीज) के एक नए रूप की काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के कम वजन वाले…

रिद्दमा कौल, हेल्थ एडिटर, एचटी दुनिया भर में मधुमेह (डायबिटीज) के एक नए रूप की काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के कम वजन वाले लाखों नौजवान इस डायबिटीज के शिकार हैं और इसे ‘टाइप 5’ डायबिटीज की औपचारिक मान्यता दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, यानी आईडीएफ ने इसी साल अप्रैल की विश्व मधुमेह कांग्रेस की ‘वेल्लोर घोषणा’ में इस नाम का प्रस्ताव पारित किया था और अब द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में इसे प्रकाशित किया गया है। इससे पहले तमिलनाडु के वेल्लोर में जनवरी में हुई एक बैठक में आम सहमति से इस नाम को स्वीकार किया गया था।

डायबिटीज की बीमारी कई तरह की होती है। सबसे चर्चित टाइप1 (स्व-प्रतिरक्षी, इंसुलिन-निर्भर) और टाइप2 (वजन-संबंधी) हैं। इनके अलावा, टाइप3 मधुमेह तब होता है, जब मस्तिष्क में न्यूरॉन्स इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, जबकि टाइप3सी में अग्न्याशय की इंसुलिन उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसी तरह, टाइप4 में बुजुर्गों, दुबले-पतले वयस्कों में आयु के कारण इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। लैंसेट के लेखकों का कहना है, ‘हम मधुमेह पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस विशिष्ट बीमारी को ‘टाइप5’ के रूप में मान्यता देने का आह्वान करते हैं।’ इन लेखकों का कहना है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि ये देश कुपोषण व अति-पोषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। लैंसेट के अनुसार, टाइप5 मधुमेह की पहचान 1955 में हुई थी, जो कम वजन वालों व बचपन में कुपोषित रहे लोगों में देखी जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 1985 में इसे ‘कुपोषण-जनित मधुमेह’ के रूप में वर्गीकृत किया था, मगर 1999 में इसे मधुमेह की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि इस बात पर सहमति नहीं थी कि इस मधुमेह के लिए कुपोषण मुख्य वजह है। हालांकि, लैंसेट में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से दशकों के शोध के बाद अब पता चला है कि इन रोगियों में टाइप1 और टाइप2 से अलग लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, टाइप5 मधुमेह वाले लोगों में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनते, फिर भी उनका शरीर इंसुलिन को सामान्य रूप से प्रसंस्कृत करता रहता है। उन्हें कीटोएसिडोसिस (टाइप1 मधुमेह में रोग के अचानक शुरू होने) का अनुभव नहीं होता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय पर हमला नहीं करती है। हालांकि, अनुमान है कि कम से कम 2.5 करोड़ लोग टाइप5 मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसे लेकर अभी जागरूकता की कमी है और इस पर कम ही शोध हुआ है। ऐसे में, गलत उपचार और साक्ष्य आधारित उपचार दिशा-निर्देशों के अभाव से रोगियों को नुकसान पहुंच रहा है।

इन लेखकों के मुताबिक, ‘डायबिटीज के इस रूप के अपर्याप्त साक्ष्य अलग-अलग तरह के समुदायों के लिए उपचार के ​​मानदंडों व जोखिम संबंधी कारकों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।’ इसीलिए, आईडीएफ का लक्ष्य मानदंड विकसित कर इसके लक्षणों, इतिहास और उपचार पर अनुसंधान के लिए एक नए कार्य समूह का गठन करना है। लेखकों ने कहा है कि अब जो इसके प्रमाण सामने आ रहे हैं, वे इसके विशिष्ट प्रकार के मधुमेह होने की पुष्टि करते हैं। इस मधुमेह की विशेषता यह है कि इसमें अग्नाशयी इंसुलिन स्राव में भारी कमी हो जाती है। इसमें सामान्य यकृत और परिधीय इंसुलिन संवेदनशीलता, कीटोएसिडोसिस का अभाव देखने को मिलता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का एक वर्ग टाइप5 को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने के पक्ष में नहीं है। मैक्स हेल्थकेयर के एंडोक्रिनोलॉजी एवं मधुमेह विभाग के अध्यक्ष और प्रमुख डॉ. अंबरीश मित्तल की मानें, तो ‘इस समय हमारे पास जिस तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं, उसे देखते हुए और टाइप3 व टाइप4 के ही अभी पूरी तरह से समझ में न आने के कारण, इसको एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना जल्दबाजी होगी।