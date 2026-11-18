प्रकृति ने हमें ऐसे अनगिनत आश्चर्य दिए हैं, जो आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और प्रबंधन गुरुओं को निरंतर शोध के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने घर के आंगन, बगीचे या किसी पुराने पेड़ के तने पर चींटियों…

दीपक कोहली,वरिष्ठ विज्ञान लेखक

प्रकृति ने हमें ऐसे अनगिनत आश्चर्य दिए हैं, जो आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और प्रबंधन गुरुओं को निरंतर शोध के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने घर के आंगन, बगीचे या किसी पुराने पेड़ के तने पर चींटियों को अनुशासित कतारों में चलते देखते हैं, तो हमारी नजर में यह केवल एक कीट का चलना होता है, मगर जब सूक्ष्म दृष्टि से इनके जीवन, संवाद शैली और कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं, तब ज्ञात होता है कि ये तो सबसे उन्नत, विकेंद्रीकृत, कुशल और स्वशासित ‘मैनेजमेंट सिस्टम’ का संचालन कर रही हैं।

बिना किसी केंद्रीय कमान, ट्रैफिक पुलिस और लिखित संविधान के चींटियों का यह साम्राज्य सदियों से श्रम प्रबंधन, रसद ढुलाई और परिवहन का ऐसा उदाहरण पेश करता रहा है, जिसके सामने आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी अचंभित है। चींटियों के संपूर्ण संचार-तंत्र की रीढ़ है, उनके द्वारा छोड़ा जाने वाला एक रासायनिक संकेत, जो ‘फेरोमोन’ कहलाता है। ये रासायनिक संदेश आधुनिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के डिजिटल पैकेट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल या वायरलेस सिग्नल्स की तरह काम करते हैं।

जब कोई खोजी चींटी अपनी बांबी से भोजन की तलाश में किसी खाद्य स्रोत तक पहुंचती है, तो वापसी की यात्रा के दौरान वह फेरोमोन की एक सुगंधित सूक्ष्म रासायनिक धार छोड़ती जाती है। अन्य चींटियां इस रासायनिक कोड को स्पर्शेंद्रियों से पढ़कर पल भर में भांप लेती हैं कि भोजन किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यह गंध-आधारित कोडिंग बिल्कुल वैसी ही है, जैसे इंटरनेट पर डाटा पैकेट्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक रूट किया जाता है। जैसे-जैसे अधिक संख्या में चींटियां इस रास्ते का उपयोग करती हैं, फेरोमोन की धारा अधिक गाढ़ी और मजबूत होती जाती है, जिससे पूरा झुंड सबसे कम दूरी और सबसे तेज मार्ग पर स्वतः केंद्रित होकर आगे बढ़ जाता है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने चींटियों के इस व्यवहार से प्रेरित होकर ही ‘ऐंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन’ एल्गोरिदम विकसित किया है, जिसका उपयोग आज अधिक जटिल ‘लॉजिस्टिक्स सिस्टम’, दूरसंचार, हवाई मार्गों के निर्धारण और ‘नेविगेशन सिस्टम’ में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

श्रम प्रबंधन और कार्य विभाजन के मामले में भी चींटियों का समाज इंसानी कॉरपोरेट जगत और आधुनिक मानव समाज को कड़ी टक्कर देता है। इनकी एक बड़ी कॉलोनी में हरेक सदस्य की भूमिका पूरी तरह निर्धारित होती है, जो उनकी आयु, शारीरिक बनावट और कॉलोनी की तात्कालिक जरूरतों व संकटों के आधार पर निरंतर बदलती रहती है। यह ‘डायनेमिक टास्क एलोकेशन’ का सबसे बेहतरीन और लचीला मॉडल है, जहां कोई बॉस आदेश देने के लिए नहीं होता, बल्कि हर इकाई स्थानीय परिस्थितियों को देखकर स्वतः सही निर्णय लेती है।

दिलचस्प बात यह है कि जब हजारों और लाखों की संख्या में चींटियां एक ही तंग रास्ते से दो विपरीत दिशाओं में आवागमन करती हैं, तब वहां महानगरों की तरह ‘ट्रैफिक जाम’ या अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। इसके पीछे उनका अंतर्निहित नियम और आपसी संवाद का अनूठा संतुलन होता है। चींटियों का यह संसार कृषि और कवक प्रजाति के जीवों के संवर्द्धन में भी मानव इतिहास से लाखों वर्ष आगे है। कई प्रजातियों की चींटियां पत्तियों के टुकड़ों को काटकर अपने भूमिगत कक्ष में लाती हैं और उन पर विशेष प्रकार के कवक की ‘खेती’ करती हैं, जिसे वे अपना मुख्य आहार बनाती हैं।

आज जब हमारे आधुनिक महानगर बढ़ते ट्रैफिक दबाव, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की जटिलताओं और शहरी नियोजन की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब प्रकृति की यह नन्ही जीवधारी हमें सबक देती है कि सबसे जटिल प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी-भरकम नियंत्रण-तंत्र की नहीं, बल्कि सरल नियमों, पारदर्शी संचार, विकेंद्रीकृत निर्णयों और सहयोग की जरूरत होती है। चींटियों का यह सामाजिक नेटवर्क इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क या उन्नत मशीनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और संवाद की कला में निहित है।