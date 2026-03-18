पाकिस्तान नहीं समझ पाया इस्लाम का सही मतलब

पाकिस्तान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश कहता है। उसका झंडा, उसका नाम, उसकी सारी बातें इस्लाम से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह देश मुसलमानों को ही मारता रहा है…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश कहता है। उसका झंडा, उसका नाम, उसकी सारी बातें इस्लाम से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह देश मुसलमानों को ही मारता रहा है। सबसे ताजा उदाहरण अफगानिस्तान का है।

पाकिस्तान ने 16 मार्च को काबुल के एक अस्पताल पर हवाई हमला किया। तालिबान सरकार का आरोप है कि इस हमले में 400 लोग मारे गए और 250 घायल हुए। हमला रमजान के महीने में हुआ, जब लोग रोजा रखकर नमाज पढ़ रहे थे। अस्पताल में ज्यादातर गरीब अफगान थे, जो नशे की लत से छुटकारा पाने आए थे। पाकिस्तान कहता है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन तालिबान और अफगान मीडिया साफ-साफ कह रहे हैं कि यह नागरिक अस्पताल था। यहां सवाल यह है कि रमजान में अस्पताल पर हमला करना क्या इस्लाम सिखाता है? पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान आतंकियों को पनाह देता है, लेकिन मारे गए तो आम मुसलमान मरीज हैं।

1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में पाकिस्तानी फौज ने लाखों लोगों का कत्ल किया। अय्याश पाकिस्तान सेनाध्यक्ष टिक्का खान को ‘बुचर ऑफ बंगाल’ कहा गया। एक इस्लामी देश ने अपने ही लोगों पर इतना जुल्म किया- यह पाखंड नहीं, तो और क्या है? पाकिस्तान के भीतर भी मुसलमानों से भेदभाव होता है। अहमदिया मुसलमानों को कानून से ‘गैर-मुस्लिम’ घोषित कर दिया गया है। 1974 के संविधान संशोधन और अध्यादेश के तहत उन्हें मस्जिद कहने, सलाम कहने, यहां तक कि कुरान छूने तक की इजाजत नहीं। अगर कोई अहमदिया कहे कि वह मुसलमान है, तो उस पर ईशनिंदा का केस दर्ज होता है। बीते साल ही कई अहमदिया डॉक्टर और आम लोग गोली से उड़ा दिए गए। पाकिस्तान के शहर खुशाब में 90 अहमदिया कब्रें तोड़ी गईं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट और ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल- 2025’ की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस खुद अहमदिया घरों पर हमला करती है। वहां शिया भी सुरक्षित नहीं, खासकर हजारा शिया। बलूचिस्तान और कुर्रम में बार-बार हमले किए जाते हैं। 2024 में 40 शिया मारे गए, 2013 में क्वेटा में 90 से ज्यादा। पाकिस्तान का कानून और सेना इन पर कार्रवाई नहीं करती, चुप्पी साध लेती है। एक देश, जो खुद को इस्लाम का गढ़ कहता है, वहां शिया और अहमदिया मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। ईरान पर हमला भी यही कहानी दोहराता है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान ने ईरान पर मिसाइल हमले किए।

सवाल उठता है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्यों मारता है? पहला कारण है, सेना की ताकत। पाकिस्तान में फौज सबसे ऊपर है। वह इस्लाम का नाम लेकर सत्ता चलाती है, पर उसकी नीतियां भेदवादी हैं। सुन्नी बहुल सेना शिया, अहमदिया और दूसरे समुदायों को कमजोर रखना चाहती है। दूसरा कारण है, राजनीति। पाकिस्तान तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुटों को पालता है। अफगानिस्तान में तालिबान को उसने समर्थन दिया, लेकिन अब वही तालिबान उस पर हमला कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी जमात फौज पर हमले कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है। मुसलमान ही मुसलमान का शिकार हो रहा है। तीसरा कारण है, इस्लाम का इस्तेमाल। पाकिस्तान का पूरा सत्ता-तंत्र इस्लाम का नाम लेकर चलता है, लेकिन असल में यह सत्ता का खेल है।

बेशक,यह सब देखकर लगता है कि पाकिस्तान का ‘इस्लामी’ चेहरा झूठा है। कुरान में लिखा है- ‘एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है’। मगर पाकिस्तान की फौज, कानून और सरकार इसके विपरीत चल रही है। पाकिस्तान अपने ही लोगों का दुश्मन बन चुका है। पाकिस्तान का इस्लाम सिर्फ नाम का है। रमजान में अस्पताल उड़ाना, लाखों लोगों को मारना, शिया-अहमदिया पर जुल्म- ये सब इस्लाम के खिलाफ हैं। दुनिया के मुसलमानों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान का चेहरा दोहरा है- एक तरफ मक्का-मदीना का नाम, दूसरी तरफ मुसलमानों का कत्लेआम।