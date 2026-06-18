Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फ्रांस में मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय बातचीत के मायने

Hindustan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

फ्रांस के विख्यात के एवियन-लेस-बेन्स में जी-7 की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक भारत-अमेरिका संबंधों के बदलते दौर का प्रमाण है। 16 महीने बाद दोनों नेताओं…

फ्रांस में मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय बातचीत के मायने

हर्ष वी पंत,प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

फ्रांस के विख्यात के एवियन-लेस-बेन्स में जी-7 की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक भारत-अमेरिका संबंधों के बदलते दौर का प्रमाण है। 16 महीने बाद दोनों नेताओं की आमने-सामने की इस मुलाकात से न केवल आपसी भागीदारी मजबूत हुई, बल्कि हाल के दिनों में सामने आई चुनौतियां भी उजागर हुई हैं।

बातचीत में दोनों देशों के संबंधों का दायरा बढ़ा है। हालांकि, कोई इसमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई, पर बातचीत जारी रखने की इच्छा यह बताती है कि दोनों सरकारें व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने में आर्थिक संबंधों के महत्व को समझती हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति को लेकर भारत में बेचैनी बढ़ रही थी। भारत अमेरिका को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, पर समझौतों और साझेदारियों के प्रति ट्रंप प्रशासन की मोल-भाव वाली नीति रहती है। उस पर भी अचानक पलटी मार जाने की उसकी आदत ने भारतीय नीति-निर्माताओं को उसके प्रति शंकालु बना दिया है।

होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी नौसेना के हमलों में भारतीय मूल के नाविकों की मौत ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। नई दिल्ली को उम्मीद रहती है कि अमेरिका से रणनीतिक सहयोग होने पर विदेश में भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा होगी। कुछ अमेरिकी सैन्य व प्रशासनिक संदर्भों में ‘हिंद-प्रशांत’ शब्द की जगह पुराने ‘पैसिफिक कमांड’ नाम पर लौटने जैसी खबरों ने भी भारत का ध्यान खींचा है। नई दिल्ली के लिए हिंद-प्रशांत की अवधारणा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाने में भारत की भूमिका दर्शाती है। इस ढांचे में किसी बदलाव से यह चिंता पैदा होती है कि कहीं वाशिंगटन की मंशा भारत की भूमिका कम करने की तो नहीं है या वह हाल के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की नींव को कमजोर तो नहीं करना चाहता?

ऐसे में, मोदी-ट्रंप मुलाकात की अहमियत और बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर यह दिखाता है कि नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तात्कालिक चिंताएं व्यापक रणनीति के नीचे दबने न पाएं। अपनी तरफ से ट्रंप प्रशासन ने साझेदारी के प्रति अमेरिका का भरोसा दिलाया है। दोनों नेताओं ने उभरती और दीर्घकालिक चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और वैश्विक आर्थिक विकास शामिल हैं। एजेंडे की व्यापकता बताती है कि भारत-अमेरिका साझेदारी केवल पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तेजी से ऐसे मुद्दे शामिल हो रहे हैं, जो भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार देंगे।

इस बैठक से भारत के कई मकसद सधे। उसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर ‘ग्लोबल साउथ’ की चिंताओं और आकांक्षाओं को रखने का मौका मिला। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी भागीदारी पुख्ता हुई। इन चर्चाओं ने आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाने और नई तकनीक व आपूर्ति शृंखला के बीच बेहतर समन्वय बनाने की नई दिल्ली की कोशिशों को भी आगे बढ़ाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक ने हालिया तनाव को संबंधों पर हावी नहीं होने दिया। हाल की घटनाओं ने यह याद दिलाया है कि साझेदारियों के लिए लगातार ध्यान और राजनीतिक भरोसे की जरूरत होती है। सबसे अहम बात, इस बैठक ने राजनीतिक नेतृत्व की स्थायी महत्ता को रेखांकित किया है।

मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय बैठक का महत्व तात्कालिक नतीजे में नहीं, बल्कि इसके रणनीतिक संदेश में छिपा है। इसका मकसद दोनों पक्षों को यह भरोसा दिलाना है कि हाल में उभरे कुछ मतभेद उस रिश्ते को बेपटरी नहीं कर सकेंगे, जो उनके संबंधित भू-राजनीतिक हिसाब-किताब के लिए अहम है। इससे यह सच्चाई भी उजागर हुई है कि भले ही भारत-अमेरिका संबंध ढांचागत रूप से गहरे होते जा रहे हों, लेकिन उम्मीदों का बेहतर प्रबंधन और विश्वसनीयता व भरोसे से जुड़ी चिंताओं को दूर करना इस द्विपक्षीय साझेदारी को टिकाऊ बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan

हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है। देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।

और पढ़ें
India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।