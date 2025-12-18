खेलों में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित कर रहा क्रिकेट

संक्षेप: क्रिकेट का एक बड़ा चर्चित किस्सा है। जब कपिल देव नए-नए आए थे, उस दौर में कैंप में खाना ‘सरकारी’ होता था। कपिल देव ने तेज गेंदबाज होने के नाते ज्यादा और बेहतर खाने की मांग की, तो उन्हें मना करते हुए बताया गया कि…

शैलेश चतुर्वेदी,वरिष्ठ खेल पत्रकार क्रिकेट का एक बड़ा चर्चित किस्सा है। जब कपिल देव नए-नए आए थे, उस दौर में कैंप में खाना ‘सरकारी’ होता था। कपिल देव ने तेज गेंदबाज होने के नाते ज्यादा और बेहतर खाने की मांग की, तो उन्हें मना करते हुए बताया गया कि इस देश में तेज गेंदबाज तो होते ही नहीं हैं। तब से लेकर बुधवार को आईपीएल की नीलामी तक क्रिकेट की दुनिया बदल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने दो खिलाड़ियों- प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। दिल्ली टीम ने आकिब नबी दार को 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा। ये नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि आम जनता के लिए ये ज्यादा जाने-पहचाने नाम नहीं हैं। एक सीजन की यह रकम बताती है कि अनजान नाम भी कितना कमा सकते हैं। कपिल देव वाले 1977 के किस्से से लेकर 2025 तक क्रिकेट की दुनिया अलग मुकाम पर पहुंच गई है।

पैसा आता है, तो उम्मीदें लाता है, भरोसा लाता है। क्रिकेट ने यही काम किया है। कपिल देव समेत कुछ खिलाड़ी तो छोटी जगहों से आते रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से वह तादाद जिस तरह बदली है, उसने माहौल बदल दिया है। महानगरों के खेल से छोटे शहरों, कस्बों, गांवों का खेल बनने का लंबा सफर क्रिकेट ने तय किया है। इस तरह उसने क्रिकेट को लोकतांत्रिक ढांचे में बांध दिया है। मोहम्मद सिराज से लेकर नटराजन, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल... पूरी फेहरिस्त है। एक समय था, जब परिवार के बड़े पूछते थे कि खेल तो ठीक है, पर घर चलाने के लिए क्या करोगे? अब अगर आप खेलते हैं और एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो घर चलाने के लिए कोई समस्या नहीं आती। आईपीएल तो करोड़ों का खेल है। घरेलू क्रिकेट में भी ऐसे हालात हैं कि अगर राज्य टीम का हिस्सा बन गए, तो पैसों की कमी नहीं होगी।

80 के दशक का किस्सा है- एयरलाइंस में एक क्रिकेटर ने ग्राउंड ड्यूटी मांगी, तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि प्राथमिकता हॉकी खिलाड़ी को दी जाएगी, क्रिकेटर को नहीं। क्रिकेट वहां से लेकर अगले 45-50 साल में इस जगह पहुंच गया है कि अब खिलाड़ियों को नौकरी की जरूरत ही नहीं है। जैसे नौकरी की जरूरत खत्म हुई है, वैसे ही छोटे कस्बों, गांवों से आने वाले खिलाड़ियों की मजबूरी भी खत्म हो गई है। अब बड़े शहर के संभ्रांत परिवार का बच्चा ‘प्रिविलेज्ड’ नहीं है, सबको समान अधिकार है। इसी ने क्रिकेट या यूं कहें कि खेलों में ‘डेमोक्रेसी’ लाने का काम किया है।

यह महिला क्रिकेट में भी हुआ है। एक समय महिला और पुरुष क्रिकेट बोर्ड अलग-अलग थे। फिर ‘मर्जर’ हुआ। दिन बदले, फीस मिलनी शुरू हुई। महिलाओं के लिए लीग शुरू हुई। स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी को ‘ब्रैंड एंडोर्समेंट’ से भी पैसे मिलने शुरू हुए। महिला क्रिकेट टीम पिछले दिनों वर्ल्ड चैंपियन बन गई। इस बदलाव में वक्त लगा। बीसीसीआई के पिछले कुछ अध्यक्षों ने इस बदलाव की जरूरत को महसूस किया, खासतौर पर जय शाह ने, जिनके कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए बहुत कुछ हुआ है।

क्रिकेट की डेमोक्रेसी दूसरे खेलों में भी पहुंच रही है। इन खेलों में सरकार की बेहद अहमियत है। जिस तरह का सहयोग सरकार से मिल रहा है, वह अनदेखा और अनजाना है। साथ में ‘पर्सनल टच’ भी है। इसे एक किस्से से समझा जा सकता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक पदक जीतकर लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था। टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पीएमओ में अनुरोध भेजा कि उनका परिवार प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है। अगले दो-तीन घंटे में ही मिलने का कार्यक्रम तय हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीजेश के परिवार, खासतौर पर श्रीजेश के बेटे से उनके मिलने की तस्वीरें वायरल हुईं। रोचक बात है, जब श्रीजेश को पद्म भूषण मिला, तो प्रधानमंत्री ने उनसे बेटे के बारे में पूछा।

प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों का, उनके परिवार का इस तरह ध्यान रखे, तो सरकारी तंत्र कैसे नहीं रखेगा? इस संजीदगी ने पूरे तंत्र को बदलने का काम किया है। सुविधाएं बढ़ी हैं। कई खेलों की लीग आई हैं। हालांकि, अब भी उन खेलों को सरकारी सहयोग से हटकर क्रिकेट की तरह अपना मुकाम बनाने की जरूरत है। अब कम से कम एक राह दिखने लगी है। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी, तो खिलाड़ी के लिए जिंदगी का रास्ता बंद दिखने लगेगा। उसके रास्ते खुले हैं, जिसने खेलों के लोकतंत्र को बनाया या बढ़ाया है।