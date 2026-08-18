रेलवे की तरह सड़क परिवहन को भी डीजल मुक्त बनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से कहा, ‘भारतीय रेल का सौ फीसदी नेटवर्क अब बिजली से चलने लगा है।’ मतलब, भारत ऐसा करने वाला स्विटजरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया और बड़े…

गिरीश गुरुरानी,वरिष्ठ पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से कहा, ‘भारतीय रेल का सौ फीसदी नेटवर्क अब बिजली से चलने लगा है।’ मतलब, भारत ऐसा करने वाला स्विटजरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया और बड़े रेल नेटवर्क वाले देशों- चीन और रूस को भी काफी पीछे छोड़ चुका है।

रेलवे की तरह अब सड़क परिवहन के क्षेत्र में यह ‘रफ्तार’ दिखाने का वक्त आ गया है। अब सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में शामिल वाहनों को इलेक्ट्रिक बेड़े में बदलने की गति तेज करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को अगले पांच-छह साल में राज्य परिवहन निगम की बसों, निजी बसों और मालवाहक ट्रकों को इलेक्ट्रिक व्हिकल (ईवी) में बदलने के लिए ‘मिशन मोड’ पर काम करना होगा। इससे हमारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था व माल ढुलाई होर्मुज जैसे संकट से बेअसर रहेगी और यातायात के लिए निर्भरता खत्म होगी। तेल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

भारत यदि यह कारनामा रेलवे में कर सकता है, तो फिर सड़क परिवहन में क्यों नहीं? जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा- ‘जो काम पिछले पांच-सात दशक में नहीं हुए, उन्हें पांच-सात साल में करना होगा’। इस अवधि में देश में हरित और उत्सर्जन मुक्त यातायात व्यवस्था बनाई जा सकती है। शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार सार्वजनिक यातायात के तहत संचालित बसों और भारवाहक ट्रकों पर सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग से वाहन पंजीकरण में छूट देकर ई-व्हिकल को बढ़ावा दे रही हैं। दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के नगरीय बस बेड़ों में आठ से 50 फीसदी तक ई-बसें शामिल हो चुकी हैं। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश हाल ही में 297 नई ई-बसों को अपने बेड़े में शामिल करके करीब 13 फीसदी की ऊंचाई पर पहुंच गया।

कुल बस बेड़े में ईवी का हिस्सा देखें, तो हम संसार के दस शीर्ष देशों में शुमार हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और कुछ वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार, चीन अपने बस बेड़े में 35 फीसदी ईवी हिस्सेदारी से साथ शिखर पर है। शेन्जेन समेत उसके कुछ शहरों ने सौ फीसदी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नीदरलैंड 30 फीसदी ईवी बसों के साथ यूरोप का अग्रदूत बन गया है। इस देश ने 2030 तक सार्वजनिक बसों को 100 प्रतिशत शून्य-उत्सर्जन बनाने का कानूनी लक्ष्य तय किया है। भारत में ईवी बस का आंकड़ा कुल बेड़े में सात प्रतिशत के आसपास है। जानकार मानते हैं कि अगर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित कर दिया जाए, तो मौजूदा मांग से अधिकतम पांच फीसदी अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी।

इसमें सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। तेजी से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ग्रामीण सड़कों से लेकर एक्सप्रेस-वे तक स्थानीय युवाओं और बेरोजगारों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजना तैयार करनी होगी, जिससे उनके सामने धन की कमी आड़े नहीं आए। मैदानी इलाके में हर 100 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्र में हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनानी होगी। तभी तय समय पर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। स्थानीय बेरोजगारों के लिए भूमि की उपलब्धता एक समस्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए सड़क किनारे की निजी भूमि के स्वामियों अथवा उसे लीज पर लेने वालों को चार्जिंग स्टेशन बनाने की इजाजत दी जा सकती है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब चार्जिंग में खपने वाली अतिरिक्त बिजली थर्मल या कोयले के बजाय सौर ऊर्जा से पैदा की जाए।

यह नया लक्ष्य रेलवे विद्युतीकृत जैसा सरल नहीं होगा। संपूर्ण सरकारी उपक्रम होने के कारण रेलवे के मामले में कहीं कोई बाधा नहीं थी। बसों और ट्रकों के बेड़े में सरकारी के अलावा निजी भागीदारी है। निजी बस और ट्रक आपरेटरों के लिए लाभकारी स्कीम देनी होगी। योजना आकर्षक होने पर बदलाव स्वाभाविक है। राज्यों के स्तर पर केंद्र की मदद से सरकारी परिवहन निगम की सभी बसों को ईवी में बदलने में कोई बाधा नहीं है। उन्हें आसानी से पांच साल में ग्रीन ट्रांसपोर्ट में तब्दील किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ एक नए संकल्प की है।