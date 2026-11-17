आम लोगों के संघर्ष और शहादत से जन्मा उत्तराखंड हमारे देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उभरा तो जरूर, परंतु सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का सपना पाले आम जनता के लिए राज्य निर्माण की यह…

आम लोगों के संघर्ष और शहादत से जन्मा उत्तराखंड हमारे देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उभरा तो जरूर, परंतु सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का सपना पाले आम जनता के लिए राज्य निर्माण की यह कवायद कितनी सार्थक हुई, यह एक विचारणीय सवाल है।

पहाड़ के भूगोल पर इस राज्य की नींव रखे जाने के बावजूद गांवों के लगातार खाली होते जाने, परंपरागत खेती-बाड़ी, बागवानी व कुटीर उद्योग-धंधों के कमजोर पड़ते जाने और पहाड़ से निकलकर मैदानी भागों में बसने की प्रवृत्ति ऐसे बड़े विषय हैं, जो यहां के हर किसी को उद्वेलित करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद देखें, तो सतत विकास के अर्थों में पहाड़ बहुत पीछे छूट गया है। यह महत्वपूर्ण सवाल उठना लाजिमी है कि पहाड़ के नाम पर बनाए गए इस राज्य को आखिर हासिल क्या हुआ? पहाड़ को उसके भूगोल के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संवारने और उनकी गुणवत्ता के प्रयासों की परिणति पहाड़ी भू-क्षेत्र में किस तरह की रही है?

यह जगजाहिर है कि पहाड़ के गांवों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, बागवानी पर टिकी है। विषम भौगोलिक परिवेश और कमजोर उत्पादन-तंत्र, भले ही यहां की खेती-बाड़ी के विकास में बाधक माने जाते हों, पर यहां बहुत से ऐसे काश्तकारों के उदाहरण भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बूते यहां की पथरीली जमीन पर सब्जियां, फल-फूल, मसाले और जड़ी-बूटियां उगाने में सफलता पाई हैं। यही नहीं, तमाम ऐसे उद्यमी भी हैं, जिन्होंने अल्प संसाधनों से ही मत्स्य-पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और फल व खाद्य प्रसंस्करण के जरिये पहाड़ में आय एवं रोजगार सृजन के द्वार खोले। जैविक खाद्य उत्पाद, बारहमासी फसलों के उत्पादन और चकबंदी जैसे अन्य प्रयोग भी यहां सफल रहे हैं। इस तरह के मॉडल से पहाड़ में सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं।

पर्यावरण के लिहाज से राज्य का पहाड़ी भाग बहुत नाजुक है। भू-स्खलन, भू-धंसाव, बाढ़, बादल फटने व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कहर से यह इलाका अछूता नहीं है। पिछले कई वर्षों से पहाड़ों में भीषण प्राकृतिक आपदा से तबाही का जो मंजर दिख रहा, उससे सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। बावजूद इसके, नदी-गाड़-गधेरों के किनारे और संवेदनशील इलाकों में अनियंत्रित खनन कार्य किए जाते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तीर्थाटन, पर्यटन के नाम पर हो रहे विकास कार्य, जन-दबाव तथा इस क्षेत्र में चोरी-छिपे हो रहे दुर्लभ पादप प्रजातियों के दोहन और जैव-विविधता पर बढ़ता संकट, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता समझी जा सकती है।

यहां के पारिस्थितिकी-तंत्र में मददगार बांज व अन्य चौड़े पत्तीदार वृक्षों के रोपण और जल संरक्षण के लिए चाल-खाल निर्माण को अहमियत देने और योजनाओं में शामिल करने की जरूरत है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। पहाड़ में जगह-जगह बंद होते स्कूल, खेती-बाड़ी व लोगों के बीच जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से निपटने की जरूरत है। इसी तरह, जमीन की बेहिसाब खरीद-फरोख्त और बड़ी विकास परियोजनाओं से आ रही सामाजिक व पर्यावरणीय दिक्कतों को समझकर उनका समाधान करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा पहाड़ में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पानी, सड़क और संचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं, और इनके आंकड़ों में वृद्धि भी दिखाई देती है, परंतु वास्तविकता यह है कि गुणवत्ता में कमी और सरकारी अधिकारियों द्वारा पहाड़ में सेवा देने से बचने की प्रवृत्तियों के कारण कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं।

पहाड़ के भूगोल के अनुरूप योजनाकारों, नीति-निर्धारकों व प्रशासकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इस दिशा में कृषि, वन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी तथा भू-विज्ञान से जुड़े संस्थानों, चिंतकों और गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग चाहिए। इस पहाड़ी राज्य से जो अपेक्षाएं की गई थीं, उन पर खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करना शेष है।