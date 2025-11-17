दिल्ली से बेंगलुरु तक विरोध प्रदर्शन करने लगे अमीर

संक्षेप: वे अंग्रेजी में तख्तियां लिए खड़े थे। उनके गंभीर चेहरे पर नाराजगी साफ-साफ देखी जा सकती थी। यह उस विरोध-प्रदर्शन का दृश्य था, जो दिल्ली के संपन्न तबकों के लोग वायु प्रदूषण के खिलाफ कर रहे थे…

मनु जोसेफ,पत्रकार और उपन्यासकार वे अंग्रेजी में तख्तियां लिए खड़े थे। उनके गंभीर चेहरे पर नाराजगी साफ-साफ देखी जा सकती थी। यह उस विरोध-प्रदर्शन का दृश्य था, जो दिल्ली के संपन्न तबकों के लोग वायु प्रदूषण के खिलाफ कर रहे थे। यह अभूतपूर्व तो नहीं था, लेकिन सामान्य भी नहीं था। राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में भी उच्च वर्गों ने सरकार से बेहतर जीवन की सार्वजनिक मांग की है।

उनके विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला यूं बढ़ना अच्छी खबर है, फिर चाहे उनकी आवाज बेशक अभी कम है और चिंताएं भी ऐसी नहीं हैं, जिनसे राजनेताओं की पेशानी पर बल पड़े। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी एक बड़ी वजह बदलता अमेरिका है। दरअसल, भारत का शहरी उच्च-मध्यवर्ग अब तक अपने ही देश में पर्यटकों जैसा व्यवहार करता रहा है। मगर अब उसे लग रहा है कि अमेरिका में प्रवास करना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। वहां कॉलेज में दाखिला मिल जाना लंबे वक्त बिताने की गारंटी नहीं है। इसलिए उसमें यह इच्छा जगी है कि भारत वापस लौटने के बाद उसे नरक जैसी जिंदगी न मिले, तो कितना अच्छा होगा!

निस्संदेह, उच्च वर्गों में नागरिक भावनाएं बढ़ती हैं, तो यह देश के लिए अच्छी बात होगी। आजादी के आंदोलन के बाद (जिसे मैं आम जनता की कल्पना पर कब्जा करने वाले विदेशी अभिजात्य वर्ग के खिलाफ भारतीय उच्च वर्ग का संघर्ष मानता हूं) शहरी कुलीन वर्ग ने सामूहिक रूप से राष्ट्र-निर्माण में शायद ही भाग लिया। यहां केरल और पश्चिम बंगाल को अपवाद मान सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कुलीन वर्ग ग्रामीण हितैषी नए राजनीतिक वर्ग के उभार और नए भारत की नाउम्मीदी से निराश थी। बल्कि, इस वर्ग के लोग पश्चिम के राष्ट्रों को अधिक उन्नत मानते थे और भारत से पलायन करना ही उनके लिए तरक्की का मापदंड था, भले ही उनमें से ज्यादातर भारत से पलायन नहीं कर पा रहे थे। 1980 के दशक तक, हमारे शहरी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए पलायन एक संभावना थी। मेरी पीढ़ी के बेहतरीन लोग तो इसी की तैयारी किया करते थे। मगर अब नई पीढ़ी के जहीन स्वदेश में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ज्यादातर नौजवानों और उनके माता-पिता ने महसूस किया है कि भारत ही वह जगह है, जहां वे सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। उनके मुताबिक, अमेरिका बदल गया है, पश्चिम बदल गया है।

जो हमेशा के लिए देश छोड़ने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए यह देश पहले कभी इतना आकर्षक नहीं रहा है। लिहाजा, जब देश छोड़ना अच्छा विचार न हो, तो उसे सुधारना ही अच्छा काम हो सकता है। भारत में मुख्यधारा के विरोध-प्रदर्शन आमतौर पर ग्रामीण प्रकृति के होते हैं, भले ही वे शहरों में हों। ऐसे प्रदर्शन गंभीर भी होते हैं (जैसा किसानों का प्रदर्शन) और हास्यास्पद भी (जब भावनाएं ‘आहत’ होने के बाद किसी का पुतला दहन किया जाता है)। मैंने गरीबों को सिनेमा हॉल के अंदर न जाने देने पर आंदोलन करते देखा है, मगर बेहतर स्कूल व इलाज की सुविधाओं के लिए नहीं। इसके अलावा, आम लोगों के पास ऐसी ढेरों परेशानियां हैं, जिनसे अमीर भी जूझ रहे हैं- जैसे वायु प्रदूषण, सड़कें आदि।

वैसे, अमीरों के ये विरोध-प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहे। बीते कुछ वर्षों में ऐसे प्रदर्शन अचानक शुरू हुए और खत्म भी हो गए। पहली बार मैंने उनका बड़ा प्रदर्शन 2008 के आतंकी हमले के बाद देखा था, जो सबसे संपन्न इलाकों में से एक दक्षिण बॉम्बे में हुआ था। मगर उससे मुंबई के ज्यादातर मतदाता दूर ही रहे, क्योंकि वे इसे अपना आंदोलन नहीं मान रहे थे। यह बात इन संपन्न तबकों के प्रदर्शनकारियों को भी पता है कि वे तब तक प्रभावी नहीं हो सकते, जब तक आम आदमी के दिलों को नहीं छू सकेंगे। ऐसा होना मुश्किल है, पर उनका विरोध प्रभावी बने, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है।

उन्हें तमाम शहरों में, छह महीने तक विरोध-स्वरूप मंहगी चीजें खरीदनी बंद कर देनी चाहिए। बेहतर हवा, पार्क व अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें घर, कार, टीवी- कुछ नहीं खरीदना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि, विरोध-स्वरूप कर न चुकाने का यही एक कानूनी तरीका है। इसका दबाव पड़ सकेगा।