आर्थिक संकट से निपटने में कमखर्ची की सीमाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की है कि वे सोना खरीदना कम करें, विदेश यात्राओं से बचें, खाद्य तेल, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और जहां तक मुमिकन हो, घर से काम करने को प्राथमिकता देकर…

हिमांशु,एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की है कि वे सोना खरीदना कम करें, विदेश यात्राओं से बचें, खाद्य तेल, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और जहां तक मुमिकन हो, घर से काम करने को प्राथमिकता देकर मितव्ययिता को अपनाएं। उन्होंने किसानों को भी रासायनिक खादों से बचने और प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्यादातर उपायों का मकसद उन चीजों की खपत कम करना है, जिनका भारत को बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है।

इस तरह के सुझाव अमूमन अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अच्छे ही हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसे संकट से उपजे हैं, जो पिछले कुछ समय में पैदा हुआ है। खासकर पश्चिम एशिया के युद्ध और अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरियों से उपजी अनिश्चितता को देखते हुए ये सुझाव कुछ गंभीर संकेत देते हैं। तेल संकट का असर वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम व उर्वरकों की बढ़ती कीमतों में तो दिखाई दे ही रहा है, उद्योग के लिए जरूरी चीजें भी महंगी हो गई हैं। उर्वरकों व पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति शृंखला में रुकावटें तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। व्यापक आर्थिक संकेतकों पर इसका असर रुपये में तेज गिरावट, चालू खाता घाटे में वृद्धि आदि पर साफ-साफ देखा जा सकता है।

आम तौर पर ऐसे संकटों से निपटने के लिए खर्च में कटौती सबसे बेहतर तरीका माना जाता रहा है, लेकिन विकासशील देशों समेत कई अन्य मुल्कों के अनुभव खराब रहे हैं। सरकारी खर्च में कटौती से सरकारी कर्ज कम करने में मदद मिलती है, जिससे कुल उपभोग कम होता है। ऐसे उपायों से आर्थिक गतिविधियों को कुछ राहत जरूर मिलती है, मगर कई बार मंदी आ जाती है। पहले से ही कम निवेश वाली अर्थव्यवस्थाओं में मांग न होने से इस तरह का जोखिम लेना ज्यादा गंभीर साबित हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। खर्च में किसी भी तरह की कटौती उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को कम कर देती है। उदाहरण के लिए, गहनों के निर्माण और बिक्री में लगे लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो सकता है।

श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों ने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर देश पहले ही नाजुक आर्थिक स्थिति में हैं, ऊपर से उन पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से राजकोषीय घाटा कम करने की शर्तें आयद हैं। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद ग्रीस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में खर्च-कटौती के कारण लंबे समय तक मंदी का दौर चला। लातिनी अमेरिकी देशों को भी लंबे समय तक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी तरह, श्रीलंका ने अप्रैल 2021 में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, पर वह जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा था, उससे भी बड़े संकट में फंस गया। इसके चलते उसके कृषि उत्पादन में लगभग 30 से 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई, साथ ही महंगाई और भुखमरी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि वहां जन-विद्रोह फैल गया और सरकार बदल गई।

भारत के खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य महंगाई मार्च 2026 में 3.9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2026 में 4.2 प्रतिशत हो गई है। इसके और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में, जिस साल मानसून कमजोर रहने का अंदेशा हो, उस साल ऐसी किसी नीतिगत पहल से सावधान रहना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो। दुनिया भर के पिछले अनुभवों को देखते हुए युद्धजनित संकट पर बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णय आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी खर्च में कटौती का सुझाव दिया है, पर ऐसा कड़ा कदम उठाने से पहले उसके असर को समझना बहुत जरूरी है।

इस बीच, उन लाखों लोगों की आजीविका भी बचानी है, जिन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। हालांकि, नीतियों के मामले में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन खर्च में कटौती आर्थिक संकट से निपटने में शायद ही मददगार साबित होगी, चाहे वह कटौती अपनी मर्जी से की जाए या उसे जबरन लागू किया जाए।