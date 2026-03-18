लड़ाई में सैनिकों से भी ज्यादा शिकार हो रहीं लड़कियां

पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों से छिड़ी जंग ने पूरे क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। युद्ध और सैन्यवाद को समाज में महिमामंडित करने के लिए युद्ध-वीरों की परेड और स्मारकों जैसी परंपराएं विकसित की गई हैं…

ऋतु सारस्वत,समाजशास्त्री पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों से छिड़ी जंग ने पूरे क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। युद्ध और सैन्यवाद को समाज में महिमामंडित करने के लिए युद्ध-वीरों की परेड और स्मारकों जैसी परंपराएं विकसित की गई हैं। किंतु बहुत कम लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे अधिक हानि सैनिकों की नहीं, नागरिकों की होती है, और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां युद्ध से प्रभावित होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की जून 2025 में जारी रिपोर्ट ‘ग्लोबल ट्रेंड्स: फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024’ संकेत देती है कि समकालीन विश्व में जंग और हिंसा महज सीमाओं के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि वे एक गहरे मानवीय संकट का रूप ले चुकी हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2025 तक विश्व में 12.2 करोड़ लोग युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण विस्थापित हो चुके थे। चिंताजनक तथ्य यह है कि इन शरणार्थियों में करीब आधी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है, जबकि लगभग 40 प्रतिशत बच्चे हैं।

सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जारी ‘वूमेन, पीस ऐंड सिक्योरिटी एजेंडा’ चेतावनी देता है कि दुनिया भर में लगभग 67.6 करोड़ महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में रह रही हैं, जो संघर्षों से 50 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि आज विश्व 1946 के बाद सबसे अधिक सक्रिय सशस्त्र संघर्षों का सामना कर रहा है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए गंभीर जोखिम और अभूतपूर्व पीड़ा का कारण बन रहे हैं। यह स्थिति पिछले दो दशकों में महिला अधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति को कमजोर कर सकती है।

अमेरिकी नारीवादी कार्यकर्ता सुसान ब्राउनमिलर अपनी किताब अगेंस्ट आवर विल : मेन, वीमेन ऐंड रेप में लिखती हैं, ‘दुष्कर्म भय पैदा करने की एक सचेत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को निरंतर डर और असुरक्षा की स्थिति में रखा जाता है।’ वहीं 2004 में प्रकाशित वेनोना जाइल्स और जेनिफर हाइंडमैन की किताब साइट्स ऑफ वायलेंस : जेंडर ऐंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इराक, सूडान और पूर्व यूगोस्लाविया जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों के उदाहरणों से बताती है कि आधुनिक युद्धों की हिंसा केवल मोर्चों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह नागरिक जीवन में महिलाओं और बच्चों को कठोर परिस्थितियों से जूझने को मजबूर करती है।

इस प्रकार युद्ध केवल एक सैन्य या राजनीतिक संकट नहीं रह जाता, बल्कि वह समाज में पहले से मौजूद लैंगिक विषमताओं को और अधिक गहरा कर देता है। परिणाम यह होता है कि औरतों को मानवीय सहायता की सबसे अधिक दरकार होती है, लेकिन विडंबना यह है कि राहत और पुनर्वास तक उनकी पहुंच ही सबसे अधिक बाधित रहती है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी महिलाएं अक्सर जोखिम की स्थिति में बनी रहती हैं। लैंगिक हिंसा कई बार संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहती है। संघर्ष के समय सुरक्षा संबंधी खतरों या आर्थिक कठिनाइयों के कारण लड़कियों की शिक्षा रोक दी जाती है, जिससे कम आयु में विवाह होने की आशंका बढ़ जाती है। युद्ध की परिस्थितियों में मानवीय सहायता भी लड़कियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। यौन हिंसा से जुड़ा सामाजिक कलंक इस संकट को और गहरा बना देता है।

ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित महिलाएं अक्सर चुप रहने को विवश होती हैं। वे न तो हिंसा की शिकायत दर्ज करा पाती हैं और न ही जरूरी सहायता प्राप्त कर पाती हैं। आर्थिक असमानता भी इस त्रासदी को और तीव्र करती है। संघर्ष के दौरान अनेक महिलाएं अपने परिवार के उन सदस्यों को खो देती हैं, जिनकी आय पर उनका जीवन निर्भर था और अचानक उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के साथ गहरी आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। युद्ध की विभीषिका के बीच मानवाधिकार की संकल्पनाएं तब दम तोड़ती नजर आती हैं, जब असहाय महिलाएं और बच्चे जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। निस्संदेह, यह हमारी सभ्यता एवं नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़े करता है।