क्विक डिलीवरी के दौर में कैसे टिकी हैं किराना दुकानें

मनु जोसेफ,पत्रकार और उपन्यासकार मेरी कॉलोनी का दुकानदार इन दिनों मुझसे कुछ नाखुश रहता है, क्योंकि मैं अब उसके पास नहीं जाता। उसे लगता है कि मैं उससे ऐसी-ऐसी चीजें मांगता हूं, जो उसके पास होती नहीं हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए एक आधुनिक स्टोर पर चला जाता हूं, जहां महंगे अनाज ‘होलमार्क’ व ‘ऑर्गेनिक फूड’ के संकेत के साथ पैक किए जाते हैं। कुछ महीने पहले एक लंबे अंतराल के बाद उसकी दुकान पर गया और उससे ‘ब्लैक राइस’ के बारे में पूछा, तो उसने इसके बारे में कभी सुना ही न था।

हाल ही में जब मैं फिर से उसकी दुकान पर गया, तो वह मुझे ऐसे देख रहा था, जैसे मैं कोई हिसाब-किताब करने आया हूं। मैंने पूछा, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे ‘क्विक-डिलीवरी एप्स’ के जमाने में दुकानदारी कैसी चल रही है? उसने जवाब दिया, ‘अच्छी चल रही है। उनसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आस-पास देखिए, बहुत सारे लोग यहां आते हैं।’ इन एप्स ने उन पर कुछ असर डाला है? इस पर उसने कहा, ‘बस थोड़ा सा, लेकिन लोगों को स्टोर पर आना ही पड़ता है।’

सर्वेक्षणों के मुताबिक, बड़े शहरों में किराना स्टोर काफी प्रभावित हुए हैं। जोमैटो जैसे फूड-डिलीवरी एप्स रेस्टोरेंट का मुनाफा खा रहे हैं। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे क्विक-डिलीवरी एप्स किराना स्टोर्स से सामान नहीं लेते, क्योंकि उनके अपने वेयरहाउस हैं। मेरे वाला दुकानदार आसपास के किराना दुकानदारों, अमेजन और करीबी सुपरस्टोर से मुकाबला कर रहा है। वह बहुत स्मार्ट है और कम मेहनताने पर गरीब लोगों को अपनी दुकान में स्टाफ रखकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। उसका कहना है, वह क्विक-डिलीवरी एप्स से भी बेफिक्र है।

कोई और समय होता, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय उधारी पर सामान बेचना होता, लेकिन इसकी यहां किसी को जरूरत नहीं है। उसने एक वाट्सएप ग्रुप बनाया है और मुफ्त होम डिलीवरी कर रहा है। यह सच है कि लोगों के पास समय की कमी है, लेकिन यह भी सच है कि उनके पास बहुत समय है। लोगबाग आमतौर पर यह जताना चाहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। वे कहते हैं कि उनके पास किताब, अखबार, मैगजीन पढ़ने, यहां तक कि फिल्म और क्रिकेट मैच देखने के लिए भी समय नहीं है। हां! कुछ लोगों के पास समय की इतनी कमी होती है कि वे टीवी भी अफरातफरी में देखते हैं।

सवाल उठता है कि ऐसे लोग अपने बचाए हुए समय में क्या करते हैं? सच तो यह है कि एक खास वर्ग के लोगों के पास इतना समय है कि उन्हें यह सोचना पड़ता है कि इसका करना क्या है? भले ही वे ‘समय नहीं है’ का जुमला फेंककर उन कामों से बचते हैं, जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती। कई चीजों में बढ़ती कुशलता और कम मजदूरी में घरेलू सहायक मिल जाने से लोगों के पास इतना समय हो गया है कि उन्हें इस बचे हुए समय का कुछ हिस्सा उन कामों के लिए निकालना पड़ता है, जो उन्हें ‘कीमती’ लगता है। जैसे किसी स्टोर पर जाना, एक फल उठाना, उसे रखकर दूसरा फल उठाना, उसे रखना, फिर सब्जी उठाना, उसे देखना और फिर वापस रख देना जैसे क्रियाकलाप में उन्हें ‘व्यस्त’ होना पड़ता है।

यह वक्त बिताने का उनका अपना तरीका है। एक किराना स्टोर की घटना है। वहां मैंने एक आदमी को एक सेब को घूरते हुए देखा, फिर दूसरे को। इस पर मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आ गई- ‘सेब और संतरे की तुलना करना।’ कोई आदमी एक सेब की तुलना दूसरे सेब से क्यों करेगा? यह उतना ही अजीब है, जितना सेब और संतरे की तुलना करना। मैं समझता हूं कि किराना स्टोर में लोग क्यों एक सेब उठाते हैं और फिर दूसरा। असल में, वे फल नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अमीर बुजुर्ग लोग विशेष रूप से समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, तो वे किराना स्टोर पर भीड़ लगाते हैं।

एक बार कोलकाता के वीजा सेंटर पर मैंने एक बुजुर्ग को देखा, जो इस बात से हैरान थे कि वीजा की प्रक्रिया इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? वे इसमें कुछ घंटे लगने की उम्मीद से आए थे। मुझे तो यह भी शक हुआ कि उन्हें सच में वीजा की जरूरत थी भी या नहीं। उन्होंने इसलिए आवेदन कर दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ करना था।