दिमागी नक्सलियों पर पूरे देश में चर्चा के मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ‘दिमागी नक्सल’ के खतरे से सावधान किया है। यह चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सलवाद केवल जंगलों में हथियार उठाने से नहीं फैलता, बल्कि….

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ‘दिमागी नक्सल’ के खतरे से सावधान किया है। यह चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सलवाद केवल जंगलों में हथियार उठाने से नहीं फैलता, बल्कि एक ऐसी विचारधारा से फैलता है, जो नौजवानों के मन में राष्ट्र, लोकतंत्र, सुरक्षा बलों, न्यायपालिका, संविधान और सांविधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का प्रयास करती है।

ये ‘दिमागी नक्सली’ जंगलों, बीहड़ों, ग्रामीण अंचलों में नहीं, शहरों में रहते हैं। वे प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, एनजीओ संचालक, कलाकार, दलित-ओबीसी-आदिवासी चिंतक का लबादा ओढ़कर शहरों में रहते हैं, सेमिनार करते हैं, नक्सलियों के लिए फंड इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि पशुपति से तिरुपति के बीच भारत में ‘लाल गलियारे’ का निर्माण हो सके। बतौर पुलिस अधिकारी मैंने इनके काम करने की शैली को बेहद करीब से जांचा-परखा है। एक वाकया आपके साथ साझा करना चाहूंगा। साल 2009-2010 की बात है। मैं एक नक्सली नेता चिंतन दा से पूछताछ कर रहा था। तब उसकी उम्र 62 साल थी। वह बहुत पढ़ा-लिखा था। सिंदरी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले चिंतन ने जेएनयू से एम फिल, पीएचडी कर रखी थी। यह शिक्षक की वेशभूषा में रहता और बच्चों को पढ़ाया करता था। भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य चिंतन को ‘थ्री-यू स्पेशल एरिया कमिटी’ का मुखिया बनाया गया था। उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी उसे दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में ही नक्सलियों की गतिविधियां थीं। यहीं पर इन्होंने सशस्त्र क्रांति शुरू की थी। साल 2004 में हिनौता घाट (चंदौली) में एक पुलिया को ब्लास्ट करके नक्सलियों ने पीएसयू की एक बस उड़ा दी थी, जिनमें 16 जवान मारे गए थे। तभी से प्रशासन ने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये नक्सलवाद के उपचार का फैसला किया था। इसी वजह से चिंतन दा भी हमारी गिरफ्त में आया। चिंतन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। पूछताछ के दरमियान आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा संगठन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कामयाब हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों सफल नहीं हुआ?

उसने जवाब दिया कि इसीलिए हमको इंचार्ज बनाया गया था। हम वहां कामयाब इसीलिए हुए थे, क्योंकि वहां ‘वैक्यूम’ था, जिसे हमने ‘ऑक्यूपाई’ किया, लेकिन यहां आपने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये हमें शुरुआत में ही रोक दिया। दरअसल, इन प्रदेशों के पहाड़ी, आदिवासी इलाकों में कोई सरकारी एजेंसी जाती नहीं थी। वहां के बाशिंदे खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, वहीं उत्तर प्रदेश के इन तीनों जिलों में प्रशासन ने आदिवासी लड़कियों की शादी, बच्चों को नि:शुल्क किताबें व बैग मुहैया कराने, डॉक्टरों को साथ ले जाकर उनकी चिकित्सा कराने के साथ-साथ युवा आदिवासियों को पुलिस भर्ती के दौरान विशेष प्रशिक्षण देने, ड्राइवरी का प्रशिक्षण व लाइसेंस दिलाने जैसे काम किए। इस तरह वैक्यूम बनने नहीं दिया।

पूछताछ में चिंतन ने जो बताया, उसका लब्बोलुआब यही था कि ये नक्सली सीधे सशस्त्र क्रांति नहीं करने वाले थे, बल्कि अलग तरीके से अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे, पहले चरण में किसानों के मुद्दों को लेकर इलाहाबाद के ‘लाल सलाम’ जैसे आंदोलन चलाना; बालू माफिया, भू-माफिया आदि के मुद्दों पर लोगों को गोलबंद करना। फिर दूसरे चरण में ये सशस्त्र विद्रोह का अभियान शुरू करते। बहरहाल, पुलिस ने इन दिमागी नक्सलियों की शिनाख्त की, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। साथ ही किसानों और आम लोगों की जो वाजिब शिकायतें थीं, उनको तत्परता से हल कराया।

साफ है, ये ‘दिमागी नक्सली’ युवाओं को भ्रमित करते हैं और उन्हें हिंसात्मक वामपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं। ये हरेक आंदोलन में अवतरित हो जाते हैं। इन्हें विदेशी ‘डीप स्टेट’ से फंडिंग मिलती है। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है। देश के युवाओं को भ्रम, नकारात्मकता व विध्वंस की मानसिकता से निकालकर शिक्षा, नवाचार, राष्ट्र-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्हें दिमागी नक्सली से सावधान रहना होगा।