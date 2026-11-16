अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिबद्धता से मिल रही सफलता

चंद्रमा तक भारत की यात्रा, अमृतकाल के लिए अंतरिक्ष संबंधी दृष्टि और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के फैसले दर्शाते हैं कि सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थागत मजबूती…

सोमनाथ श्रीधरा पनिक्कर,पूर्व अध्यक्ष, इसरो चंद्रमा तक भारत की यात्रा, अमृतकाल के लिए अंतरिक्ष संबंधी दृष्टि और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के फैसले दर्शाते हैं कि सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थागत मजबूती और सामूहिक जिम्मेदारी किस प्रकार महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों को असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती हैं।

23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह राष्ट्रीय दृष्टि, राजनीतिक नेतृत्व, संस्थागत प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प और हजारों लोगों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकटता से जुड़े रहने के कारण मैं चंद्रयान-3 को दशकों से जारी संस्थान निर्माण, तकनीकी विकास और निरंतर प्रयासों का परिणाम मानता हूं।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक की शुरुआत में बेहद सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ था। साल 1962 में इन्कॉस्पार, 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ने देश की अंतरिक्ष क्षमता की नींव रखी। थुंबा (केरल) से छोड़े गए साउंडिंग रॉकेटों से लेकर अत्याधुनिक प्रक्षेपण यानों, उपग्रहों व ग्रहों से जुड़े अभियानों तक भारत ने निरंतर प्रतिबद्धता के साथ तकनीकी क्षमताओं का विकास किया। इस तरह की यात्रा के लिए केवल वैज्ञानिक उत्कृष्टता पर्याप्त नहीं होती, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकालिक दृष्टि स्थापित करे और बदलती परिस्थितियों के बीच संस्थानों का आत्मविश्वास बनाए रखे।

‘भारत की अंतरिक्ष दृष्टि 2047’ को सामने रखना ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान की। इस दृष्टि में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, भारी क्षमता वाले उन्नत यान व पुनः उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान बनाने, अंतरिक्ष में मनुष्य की निरंतर मौजूदगी और चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग सहित चंद्रमा की गहन खोज को इसमें शामिल किया गया है।

कोई दृष्टि तभी सार्थक बनती है, जब उसे वित्त-पोषित कार्यक्रमों, संस्थागत जिम्मेदारियों और मापे जा सकने वाले लक्ष्यों में बदला जाए। इसी क्रम में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लाई गई। इसरो के एक सफल राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित होने के बाद युवा उद्यमी और नवाचार करने वाले लोग भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। यह समझते हुए कि अंतरिक्ष गतिविधियों के भविष्य के विस्तार और उनके आर्थिक प्रभाव के लिए सरकारी संगठन से आगे की क्षमताओं की जरूरत होगी, इन सुधारों के माध्यम से निजी कंपनियों के लिए नए अवसर तैयार किए गए।

इसका उद्देश्य इसरो की भूमिका को कम करना नहीं था, बल्कि उद्योग जगत, स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान संस्थानों को योगदान देने में सक्षम बनाकर सामूहिक क्षमता का विस्तार करना था। अगस्त 2026 तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े करीब 440 पंजीकृत स्टार्ट-अप्स इस उत्साह को दर्शाते हैं। चंद्रयान-2 एक और महत्वपूर्ण सबक देता है। सितंबर 2019 में इसकी लैंडिंग का प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस महत्वाकांक्षा को छोड़ने का फैसला नहीं किया गया। कमियों का विश्लेषण किया गया और उनसे मिले अनुभवों को चंद्रयान-3 में शामिल किया गया। चंद्रयान-3 ने दिखाया कि यदि विफलता का सामना खुलेपन-वैज्ञानिक अनुशासन के साथ किया जाए, तो वह संस्थागत सीख का स्रोत बन जाती है। इस अभियान के पीछे बहुत बड़ा संगठनात्मक प्रयास था। प्रत्येक उप-प्रणाली को एक साझा उद्देश्य की दिशा में सटीक ढंग से काम करना था। यहीं संस्थागत नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

थुंबा से लेकर चंद्रयान-3, अंतरिक्ष दृष्टि 2047 और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने तक की यात्रा बताती है कि निरंतर प्रतिबद्धता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जाहिर है, प्रगति केवल तकनीक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उन संस्थानों पर भी निर्भर करती है, जिनका हम निर्माण करते हैं; उन लोगों पर, जिन्हें हम अधिकार व अवसर देते हैं; और उस नेतृत्व पर, जो उनके सामूहिक प्रयासों को दिशा प्रदान करता है।