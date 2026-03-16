दक्षिण में अपने किले बचाना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल रविवार को बज गया। इनमें दक्षिण के दो राज्य तमिलनाडु और केरलम हैं। यहां से दो दिग्गज नेताओं- केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की किस्मत दांव पर है…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल रविवार को बज गया। इनमें दक्षिण के दो राज्य तमिलनाडु और केरलम हैं। यहां से दो दिग्गज नेताओं- केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की किस्मत दांव पर है। विजयन ने 2021 के विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करके केरलम की राजनीति में 40 साल से चले आ रहे इस चलन को तोड़ दिया था कि यहां हर चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) में सत्ता अदल-बदल हो जाती है।

विजयन ने दशकों तक अपनी राजनीतिक कुशलता से वाम मोर्चा को आगे बढ़ाया। उन्होंने पार्टी को वैचारिक कट्टरता से दूर रखा और सत्ता में केंद्रीकृत नेतृत्व स्थापित किया। सवाल है कि क्या वह तीसरी बार भी इस तेवर को बरकरार रख पाएंगे? जहां तक स्टालिन का सवाल है, उन्होंने 2018 में अपने पिता के निधन के बाद अपनी अलग पहचान बनाई और 2021 का चुनाव जीतकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। यदि वह इस बार चुनाव जीतते हैं, तो अपने पिता एम करुणानिधि के 1971 के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

अगर विजयन केरलम हार जाते हैं, तो वाम मोर्चा पूरे देश में सत्ता से बाहर हो जाएगा। द्रमुक की हार का मतलब होगा, तमिलनाडु से ‘इंडिया’ ब्लॉक का बाहर हो जाना। उसकी जगह एनडीए को मिल जाएगी। केरलम में हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस-नीत विपक्षी यूडीएफ को एलडीएफ से पांच प्रतिशत अधिक वोट मिले हैं। माकपा को पूरा भरोसा था कि वह अपने आक्रामक प्रचार अभियान से इस अंतर को पाट लेगी, पर हाल में पार्टी के कई नेताओं के यूडीएफ या भाजपा का दामन थाम लेने से चिंता की लहर फैल गई है। माकपा नेताओं के बीच आपसी कलह, अहं का टकराव और वैचारिक मतभेद उसके बेहद मजबूत, अनुशासित और कैडर-आधारित संगठन पर भारी पड़ रहे हैं।

केरलम में माकपा के सामने नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का संकट कितना बड़ा है, इसे यूं समझिए कि अलाप्पुझा के वरिष्ठ नेता जी सुधाकरन ने पार्टी छोड़ दी। वह 2021 के चुनावों में टिकट न मिलने से नाराज थे। माकपा के पय्यानूर के वरिष्ठ अनुभवी नेता वी कुन्हीकृष्णन ने भी पार्टी छोड़ दी। इस आपाधापी में पर्यवेक्षक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या माकपा नेता भी सिद्धांत को ताक पर रखकर सिर्फ चुनाव की सोचने लगे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि केरल में भी वामपंथी पार्टियां पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़ी हैं? पार्टी को सत्ता-विरोधी लहर के अलावा हाल ही में सामने आए ‘गोल्ड प्लेटिंग विवाद’ का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, यूडीएफ में राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी की राज्य में काफी अच्छी साख है। वामपंथी दल को हराने के लिए उन्हें अपनी इस साख का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से करना पड़ सकता है।

तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उसका अपने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर नाममात्र की अड़चनें हैं। देश के कुशल मुख्यमंत्रियों में शुमार एमके स्टालिन मतदाताओं को लुभाने के लिए कई नकद योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। खासकर महिला मतदाताओं को रिझाने की वह हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी बड़ी उपलब्धियों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और केंद्र सरकार की कई बाधाओं के बावजूद राज्य में बेहतर शासन-व्यवस्था प्रदान करना शामिल है। स्टालिन की मजबूत छवि के साथ ही, द्रमुक गठबंधन भी अपेक्षाकृत मजबूत है।

दूसरी ओर, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भाजपा के सक्रिय सहयोग से चल रहा है। भाजपा अब भी अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अन्नाद्रमुक नेता ए पलानीस्वामी इस कदम से खुश नहीं हैं, क्योंकि इससे भविष्य में उनकी नंबर एक की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। विजय भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, पर क्या वह एनडीए में शामिल होकर पलानीस्वामी के मंत्रिमंडल में उप-मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करेंगे- यह सवाल बना हुआ है।