ताकि हमें विकसित भारत की ओर ले जाएं विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश से एक ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था का वादा किया था, जो समझने में सरल हो, जिस पर भरोसा करना आसान हो और जो नियमन में आसान, मगर मानकों में सख्त हो…

एम अफशार आलम, पूर्व कुलपति, जामिया हमदर्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश से एक ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था का वादा किया था, जो समझने में सरल हो, जिस पर भरोसा करना आसान हो और जो नियमन में आसान, मगर मानकों में सख्त हो। ठीक पांच वर्ष बाद ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक 2025’ पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया, जो इस वादे को कानूनी स्वरूप देता है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जगह एक ही शीर्ष नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।

यह बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जिसने भी वर्षों तक किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर रहते हुए एक साथ तीन या चार नियामकों की मांगों में तालमेल बिठाने की कोशिश की है, उसके लिए यह एक स्वागत-योग्य, बल्कि देर से आया सुधार है। इंजीनियरिंग, अध्यापक शिक्षा व सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों को यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को अलग-अलग जवाब देना पड़ता है, जिनमें से हरेक का अपना निरीक्षण कैलेंडर और नियम की अपनी व्याख्या होती है। शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण और यहां तक कि किसी नए अंतरविषयी पाठ्यक्रम को मंजूरी देने जैसे साधारण काम के लिए भी अक्सर कई विभागों के अधिकार क्षेत्रों से गुजरना पड़ता रहा है, जबकि एक स्पष्ट मानक होना चाहिए था। एनईपी-2020 ने इसी समस्या की ओर इशारा करते हुए पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित एक ‘सरल मगर मजबूत’ नियामक संस्था की मांग की थी। वीबीएसए इसी का उत्तर है।

प्रस्तावित नियामक संस्था एक आयोग के अधीन काम करने वाली तीन परिषदों पर टिकी है। यह संस्थागत मान्यता, शासकीय निगरानी, वित्तीय शुचिता और उपाधि प्रदान करने के अधिकार को संभालेगी। एक प्रत्यायन परिषद परिणाम आधारित प्रत्यायन और इसे संचालित करने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। एक मानक परिषद सीखने के परिणाम, क्रेडिट ढांचे और न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय करेगी। कार्यों का यह विभाजन इसलिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह उन तीन कामों में अंतर करता है, जो अब तक आपस में मिले हुए थे, यानी किसी संस्थान को अस्तित्व में आने देना, उसके प्रदर्शन का आकलन करना और उसके लिए मानक तय करना। विश्वविद्यालयों को अब यह अनुमान नहीं लगाना होगा कि किस मुद्दे पर किस संगठन को संतुष्ट करना है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि कौन सी परिषद किस कार्य को नियंत्रित करती है।

इस विधेयक में नए नियामक से अनुदान वितरण की शक्ति हटा ली गई है। मौजूदा व्यवस्था में यूजीसी संस्थानों को धन भी देती रही है और उनका नियमन भी करती रही है, यह दोहरी भूमिका कभी-कभी शैक्षणिक निर्णय और वित्तीय प्रभाव के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थी। दशकों पुरानी वैधानिक संस्थाओं को बदलने का फैसला कोई भी सरकार हल्के में नहीं लेती और शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी-2020 के कुछ वर्षों के भीतर नीतिगत मंशा को ठोस विधायी मसौदे में बदलकर मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई है। चिकित्सा और विधि शिक्षा को फिलहाल वीबीएसए के दायरे से बाहर रखने का निर्णय एक समझदारी भरा संतुलन दर्शाता है। ये ऐसे पेशे हैं, जहां जन-सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषय परिसर की सीमा से कहीं आगे तक जाते हैं और उनकी मौजूदा नियामक व्यवस्थाओं ने अपनी सीमाओं के बावजूद दशकों में गहरी क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित की है।

भारत अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों का विश्वसनीय साझेदार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में, एक सरल और स्पष्ट नियामक, जिसके मानक हस्तांतरणीय और परिणाम पर आधारित हों, भारत को साझेदारी के लिए कहीं अधिक सुगम देश बनाता है। यह छिपी हुई बात नहीं कि अनेक असंगत नियमों को अंतरराष्ट्रीय साझेदार साझेदारी में बाधा बताते रहे हैं। वीबीएसए यदि सही ढंग से लागू हुआ, तो भारत केवल प्रतिभा निर्यात करने वाला देश होने के बजाय वैश्विक अध्ययन का गंतव्य बन सकेगा।