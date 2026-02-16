अब तमिलनाडु में भी चुनावी रेवड़ी भरोसे राजनीति

देश के राजनेताओं, खासकर सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच अब यह आम धारणा बन गई है कि मतदाताओं, विशेषकर महिला वोटरों की जेबें भरकर वे सत्ता-विरोधी रुझानों से पार पा सकती हैं। यह प्रयोग महाराष्ट्र जैसे अमीर सूबे…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार देश के राजनेताओं, खासकर सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच अब यह आम धारणा बन गई है कि मतदाताओं, विशेषकर महिला वोटरों की जेबें भरकर वे सत्ता-विरोधी रुझानों से पार पा सकती हैं। यह प्रयोग महाराष्ट्र जैसे अमीर सूबे से लेकर बिहार जैसे गरीब प्रांत तक सफल रहा है। हैरानी नहीं कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार अब राज्य के मतदाताओं पर तोहफों की बारिश कर रही है।

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की लगभग 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में पांच-पांच हजार रुपये भेजे, जो विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया सबसे बड़ा तोहफा बन गया है। इस वर्ष स्टालिन सरकार अब तक हर लाभार्थी के खाते में 9,000 रुपये भेज चुकी है। इन 5,000 रुपयों के अलावा राज्य सरकार ने पोंगल गिफ्ट के तौर पर उन्हें 3,000 रुपये दिए थे। 1,000 रुपये जनवरी की किस्त के तौर पर दिए गए। जाहिर है, सत्ता-विरोधी रुझान को साधने के लिए स्टालिन ने यह दांव खेला है। गौरतलब है, द्रमुक लगातार दो चुनाव पहले कभी नहीं जीत पाई। इस बार भी विपक्षी अन्नाद्रमुक-भाजपा गठजोड़ के आक्रामक तेवरों और अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके के अपरिचित असर को देखते हुए स्टालिन के पास बहुत सीमित विकल्प बचे थे, लिहाजा उन्होंने आजमाए हुए फॉर्मूले को ही चुना।

मुख्यमंत्री स्टालिन के इस कदम से लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि चुनाव में अभी करीब ढाई महीने बाकी हैं। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय में एक भाजपा नेता द्वारा दायर जनहित याचिका ने मुख्यमंत्री को यह कदम उठाने के लिए उकसाया। इस याचिका में चुनाव से ठीक पहले की ‘रेवड़ी’ संस्कृति पर चिंता जताई गई है। स्टालिन के इस कदम से साफ तौर पर द्रमुक कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं और कांग्रेस जैसी उसकी सहयोगी पार्टी में भी बेचैनी की लहर दौड़ गई है, जो ज्यादा टिकट पाने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने इस एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है।

यह बात अब लगभग साबित हो चुकी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं नगद मिलने पर अधिक ईमानदारी से वोट करती हैं, क्योंकि नगद मिलने से वे खुद को मजबूत महसूस करती हैं। उनके हाथ में पैसे आते हैं, तो उन्हें अपने लिए कुछ सोचने का अवसर मिलता है। हालांकि, देश के अन्य राज्यों के उलट तमिलनाडु की महिलाओं को सरकार से मुफ्त उपहार पाने की बहुत पुरानी आदत है। वे मानती हैं कि यह उनका ऐसा अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता।

तमिलनाडु में इस समय कुल मतदाताओं की संख्या 6.21 करोड़ है। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 3.15 करोड़ है, जो पुरुषों से कुछ अधिक है। स्टालिन सरकार द्वारा ‘कलैगनार मगलिर उरिमै थोगाई योजना’ के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में नगद ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि राज्य की आधी से कम महिला मतदाताओं को ही इस योजना का लाभ मिला है। दरअसल, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का सुपात्र माना गया है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, जिनके घर की बिजली की मासिक खपत 300 हकाई से कम है, जिनके परिवार के पास सिंचित पांच एकड़ और असिंचित 10 एकड़ से कम जमीन है। यह योजना परिवार की मुखिया, सभी ट्रांसजेंडर, अविवाहित महिलाओं व विधवाओं पर लागू होती है। ऐसे में, क्या यह माना जाए कि जो महिलाएं इस योजना से लाभान्वित नहीं हुईं, वे द्रमुक को वोट नहीं देंगी? पार्टी को लगता है, ऐसा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि द्रमुक समर्थक किसी भी हाल में पार्टी का ही समर्थन करेंगे। उसका मानना ​​है कि यह योजना उन लोगों को आकर्षित करेगी, जो अभी ऊहापोह में हैं।

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ को चाहे जो भी नाम दिया जाए, अब यह सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भी कभी इसे ‘रेवड़ी’ कहा था, लेकिन अब वह भी इसकी उपयोगिता गिनाते हैं। निश्चित रूप से शासन और राज्य के बजट पर इस सबका असर पड़ता है, लेकिन राजनेताओं को अब इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य मकसद चुनाव जीतना बन गया है।